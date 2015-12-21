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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 6562656365646565 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 942 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 197 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 16% 155 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 148 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 261 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 181 Всього голосів : 942 Додано: Суб 22 гру, 2018 21:54 Flamingo написав: mustbe написав: Тут реально затронуты самые основы взаимоотношений клиент-банк.

Не понимаю я такого пофигизма. Тут реально затронуты самые основы взаимоотношений клиент-банк.Не понимаю я такого пофигизма.

Ну вообще-то разбирательство уже месяц проводится. Это просто обсуждение на форуме 3 дня. Ну вообще-то разбирательство уже месяц проводится. Это просто обсуждение на форуме 3 дня.

Как один из возможных сценариев этого месячного разбирательства мне видится такое: клиент, обнаружив явно неадекватное списание, и получив сходу поворот от службы поддержки устно или в чате, пишет официальное письменное обращение с просьбой покласть всё как было. Деньги кредитные, поэтому от их "заморозки" клиент особенно не страдает, а, учитывая полную сюрреалистичность случившегося, обоснованно рассчитывает на решение в свою пользу, и поэтому особенно не дёргается, и ждёт, пока банковская бюрократия проснётся и отработает вопрос. В банке понимают, что поступили, мягко говоря, не совсем законно, и что кому-то придётся за это отвечать, поэтому решают проверить клиента на прочность, и выяснить, как далеко он может зайти в отстаивании своих прав. Для этого сначала просто тянут время, и выжидают срок, отведённый законом для ответа на обращения граждан, потом выдают совершенно бредовый текст, который, скорее всего, не является ответом на обращение даже по формальным признакам. Текста обращения у нас нет, но я очень сомневаюсь, что в нём клиент требует связаться с коммунальным предприятием, или спрашивает совета, что ему "необходимо" сделать. На всякий случай ответ отправляется без подписи ответственного лица, чтобы, в случае вероятного серьёзного разбирательства можно было заявить, что это вообще не наш ответ, а наш, например, утерян на почте.

Получив означенный "ответ", клиент несколько... теряется, что хорошо видно по его сообщениям здесь. Собственно, стратегия защиты банка и строится на том, что по растерянности клиент совершит массу ненужных действий, и при этом не сделает нужных, что позволит банку соскочить с минимальными потерями.

Повторю, это только один из вариантов, основанный на предположениях и свидетельствах только с одной стороны. Другая сторона пока ничего не комментирует, что, с одной стороны, объяснимо тем, что вопрос затрагивает репутацию банка, и, поэтому, требует более длительного согласования. Но, с другой стороны, слишком продолжительное отсутствие ответа затрагивает репутацию не меньше, так как распространяется (и, думаю, не только на этом форуме) не выгодная банку информация. Полагаю, что следующая неделя - это крайний срок, в который должны быть озвучены версии банка по основным вопросам, затрагивающим хотя бы только фактаж, без каких-либо оценок правомочности, законности и т.д., а именно:



1) Был ли банком совершен платеж на сумму, отличную от той, которую указал клиент при формировании платежа, и которую подтвердил посредством ввода кода из СМС-сообщения? И был ли банком совершен платёж, который не формировался и подтвержден клиентом вообще?

2) Отправлялся ли банком клиенту ответ, фотография которого приводилась в теме на форуме?



Ещё раз подчеркну, что здесь речь не идёт о законности, правомочности или наличии вины в тех или иных действиях, а только о достоверности представленной информации, что не требует согласования позиций, выработки стратегии и прочих процедур для оттягивания времени. Здесь требуется выполнить сугубо технические действия для выяснения, соответствуют ли действительности изложенные факты. Если же банк и дальше будет уклоняться от ответов, обосновывая это необходимостью детального изучения вопроса, то означать это будет только одно: ответы на данные вопросы исключительно невыгодны банку, и он усердно пытается найти "детали", которые позволили бы ему избежать ответственности за совершенные действия.

Автору вопроса предлагаю публично заявить согласие банку на публикацию информации по данному случаю (желательно в виде фотографии соответствующего заявления в адрес банка, с отметкой о его принятии в отделении). Как один из возможных сценариев этого месячного разбирательства мне видится такое: клиент, обнаружив явно неадекватное списание, и получив сходу поворот от службы поддержки устно или в чате, пишет официальное письменное обращение с просьбой покласть всё как было. Деньги кредитные, поэтому от их "заморозки" клиент особенно не страдает, а, учитывая полную сюрреалистичность случившегося, обоснованно рассчитывает на решение в свою пользу, и поэтому особенно не дёргается, и ждёт, пока банковская бюрократия проснётся и отработает вопрос. В банке понимают, что поступили, мягко говоря, не совсем законно, и что кому-то придётся за это отвечать, поэтому решают проверить клиента на прочность, и выяснить, как далеко он может зайти в отстаивании своих прав. Для этого сначала просто тянут время, и выжидают срок, отведённый законом для ответа на обращения граждан, потом выдают совершенно бредовый текст, который, скорее всего, не является ответом на обращение даже по формальным признакам. Текста обращения у нас нет, но я очень сомневаюсь, что в нём клиент требует связаться с коммунальным предприятием, или спрашивает совета, что ему "необходимо" сделать. На всякий случай ответ отправляется без подписи ответственного лица, чтобы, в случае вероятного серьёзного разбирательства можно было заявить, что это вообще не наш ответ, а наш, например, утерян на почте.Получив означенный "ответ", клиент несколько... теряется, что хорошо видно по его сообщениям здесь. Собственно, стратегия защиты банка и строится на том, что по растерянности клиент совершит массу ненужных действий, и при этом не сделает нужных, что позволит банку соскочить с минимальными потерями.Повторю, это только один из вариантов, основанный на предположениях и свидетельствах только с одной стороны. Другая сторона пока ничего не комментирует, что, с одной стороны, объяснимо тем, что вопрос затрагивает репутацию банка, и, поэтому, требует более длительного согласования. Но, с другой стороны, слишком продолжительное отсутствие ответа затрагивает репутацию не меньше, так как распространяется (и, думаю, не только на этом форуме) не выгодная банку информация. Полагаю, что следующая неделя - это крайний срок, в который должны быть озвучены версии банка по основным вопросам, затрагивающим хотя бы только фактаж, без каких-либо оценок правомочности, законности и т.д., а именно:1) Был ли банком совершен платеж на сумму, отличную от той, которую указал клиент при формировании платежа, и которую подтвердил посредством ввода кода из СМС-сообщения? И был ли банком совершен платёж, который не формировался и подтвержден клиентом вообще?2) Отправлялся ли банком клиенту ответ, фотография которого приводилась в теме на форуме?Ещё раз подчеркну, что здесь речь не идёт о законности, правомочности или наличии вины в тех или иных действиях, а только о достоверности представленной информации, что не требует согласования позиций, выработки стратегии и прочих процедур для оттягивания времени. Здесь требуется выполнить сугубо технические действия для выяснения, соответствуют ли действительности изложенные факты. Если же банк и дальше будет уклоняться от ответов, обосновывая это необходимостью детального изучения вопроса, то означать это будет только одно: ответы на данные вопросы исключительно невыгодны банку, и он усердно пытается найти "детали", которые позволили бы ему избежать ответственности за совершенные действия.Автору вопроса предлагаю публично заявить согласие банку на публикацию информации по данному случаю (желательно в виде фотографии соответствующего заявления в адрес банка, с отметкой о его принятии в отделении). M-Audio Повідомлень: 1445 З нами з: 23.03.11 Подякував: 233 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 гру, 2018 21:55 Re: Альфа-Банк Alfa_Bank написав: Перерахування коштів на дохідний сейф проходить в On-line режимі. Перерахування коштів на дохідний сейф проходить в On-line режимі.

Не "перерахування", а зміна авторізаційного залишку по карті в онлайні

А само перерахування і нарахування %% також проходить в оперчас! Не "перерахування", а зміна авторізаційного залишку по карті в онлайніА само перерахування і нарахування %% також проходить в оперчас! ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26838 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2140 раз. Подякували: 3090 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 гру, 2018 22:25 Re: Альфа-Банк Мне интереснен момент оплаты коммуналки через МАБ.



Если я плачу через Приват от имени кого-то, то в платёжном доручении (квитанции) рисуется тот отправитель, которого я указал, но мой ИНН. Дальше как обычно...

В Алле так же?



Если Алла помогает списывать долги по ФИО отправителя, то это всё равно неправильно. И вообще кто может хотя бы посмотреть в МАБе там нет никаких подводных камней (кто-то писал про опцию оплаты долга или что-то другое).



Также насколько понял Алла отправлять платежи электрическами/поездами. Значит до отправки платеж можно было завернуть назад?..



ps Карты Аллочки нет. Но сама история очень интересная. Конец года жаркий: то история с женщиной, которая установила желаемый ПИН по своей моно-карте, то с оплатой коммуналки девушки. MASolomko

Повідомлень: 548 З нами з: 08.03.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 гру, 2018 22:39 Re: Альфа-Банк MASolomko написав: Если я плачу через Приват от имени кого-то, то в платёжном доручении (квитанции) рисуется тот отправитель, которого я указал, но мой ИНН. Дальше как обычно...

В Алле так же? Если я плачу через Приват от имени кого-то, то в платёжном доручении (квитанции) рисуется тот отправитель, которого я указал, но мой ИНН. Дальше как обычно...В Алле так же?

Думаю при оплате через Аллу Вашего ИННа там не будет вовсе - только те реквизиты того человека, за которого вы платите, что Алла подтянет из базы данных по комуналке. Сам я комуналку через Аллу не плачу (не кэшбечно), а плачу только 1 платеж по реквизитам за мамину хатынку (комунального предприятия ее села нету ни в одной из баз Привата, Пумба, Изи, Портмоне и т.д.). Так вот в платеже по реквизитам в платежном поручении о том, что это платил я нет ни малейшего упоминания - ни ФИО, ни ИНН - ничего. Только номер счета мой - а так все Аллыно. Ну а кто, за что и по какому счету надо максимально точно указывать в назначении платежа - там мамины данные я и расписываю. Думаю оплата комуналя через аллкины шаблоны ничем не отличаюся от этой схемы - плательщика там можно вычислить только по номеру счета с которого шла оплата.

Также насколько понял Алла отправлять платежи электрическами/поездами. Значит до отправки платеж можно было завернуть назад?..

Это думаю вряд ли. Если платеж отправлен с "подписью" в виде кода из смс - мне кажется никто никуда ничего возвращать не станет. Ведь по телефону Вы не убедите оператора, что совершили сие деяние в состоянии аффекта. Думаю при оплате через Аллу Вашего ИННа там не будет вовсе - только те реквизиты того человека, за которого вы платите, что Алла подтянет из базы данных по комуналке. Сам я комуналку через Аллу не плачу (не кэшбечно), а плачу только 1 платеж по реквизитам за мамину хатынку (комунального предприятия ее села нету ни в одной из баз Привата, Пумба, Изи, Портмоне и т.д.). Так вот в платеже по реквизитам в платежном поручении о том, что это платил я нет ни малейшего упоминания - ни ФИО, ни ИНН - ничего. Только номер счета мой - а так все Аллыно. Ну а кто, за что и по какому счету надо максимально точно указывать в назначении платежа - там мамины данные я и расписываю. Думаю оплата комуналя через аллкины шаблоны ничем не отличаюся от этой схемы - плательщика там можно вычислить только по номеру счета с которого шла оплата.Это думаю вряд ли. Если платеж отправлен с "подписью" в виде кода из смс - мне кажется никто никуда ничего возвращать не станет. Ведь по телефону Вы не убедите оператора, что совершили сие деяние в состоянии аффекта. Flamingo

Повідомлень: 1183 З нами з: 20.03.15 Подякував: 33 раз. Подякували: 244 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 гру, 2018 23:35 Flamingo написав: MASolomko написав: Если я плачу через Приват от имени кого-то, то в платёжном доручении (квитанции) рисуется тот отправитель, которого я указал, но мой ИНН. Дальше как обычно...

В Алле так же? Если я плачу через Приват от имени кого-то, то в платёжном доручении (квитанции) рисуется тот отправитель, которого я указал, но мой ИНН. Дальше как обычно...В Алле так же?

Думаю при оплате через Аллу Вашего ИННа там не будет вовсе - только те реквизиты того человека, за которого вы платите, что Алла подтянет из базы данных по комуналке. Сам я комуналку через Аллу не плачу (не кэшбечно), а плачу только 1 платеж по реквизитам за мамину хатынку (комунального предприятия ее села нету ни в одной из баз Привата, Пумба, Изи, Портмоне и т.д.). Так вот в платеже по реквизитам в платежном поручении о том, что это платил я нет ни малейшего упоминания - ни ФИО, ни ИНН - ничего. Только номер счета мой - а так все Аллыно. Ну а кто, за что и по какому счету надо максимально точно указывать в назначении платежа - там мамины данные я и расписываю. Думаю оплата комуналя через аллкины шаблоны ничем не отличаюся от этой схемы - плательщика там можно вычислить только по номеру счета с которого шла оплата.

Также насколько понял Алла отправлять платежи электрическами/поездами. Значит до отправки платеж можно было завернуть назад?..

Это думаю вряд ли. Если платеж отправлен с "подписью" в виде кода из смс - мне кажется никто никуда ничего возвращать не станет. Ведь по телефону Вы не убедите оператора, что совершили сие деяние в состоянии аффекта. Думаю при оплате через Аллу Вашего ИННа там не будет вовсе - только те реквизиты того человека, за которого вы платите, что Алла подтянет из базы данных по комуналке. Сам я комуналку через Аллу не плачу (не кэшбечно), а плачу только 1 платеж по реквизитам за мамину хатынку (комунального предприятия ее села нету ни в одной из баз Привата, Пумба, Изи, Портмоне и т.д.). Так вот в платеже по реквизитам в платежном поручении о том, что это платил я нет ни малейшего упоминания - ни ФИО, ни ИНН - ничего. Только номер счета мой - а так все Аллыно. Ну а кто, за что и по какому счету надо максимально точно указывать в назначении платежа - там мамины данные я и расписываю. Думаю оплата комуналя через аллкины шаблоны ничем не отличаюся от этой схемы - плательщика там можно вычислить только по номеру счета с которого шла оплата.Это думаю вряд ли. Если платеж отправлен с "подписью" в виде кода из смс - мне кажется никто никуда ничего возвращать не станет. Ведь по телефону Вы не убедите оператора, что совершили сие деяние в состоянии аффекта.

если делать сеп, то в реквизитах плательщика стоит Альфа-банк и только в назначении можно указать от кого и за что платеж. Если по шаблону также, то клиент вообще не может ничего просить у организации, т.к. он не плательщик, а плательщик банк по его поручению и в банке жутко не хотят это признавать и от своего имени что-то писать контрагенту или не умеют грамотно это делать если делать сеп, то в реквизитах плательщика стоит Альфа-банк и только в назначении можно указать от кого и за что платеж. Если по шаблону также, то клиент вообще не может ничего просить у организации, т.к. он не плательщик, а плательщик банк по его поручению и в банке жутко не хотят это признавать и от своего имени что-то писать контрагенту или не умеют грамотно это делать ol_zy

Повідомлень: 4770 З нами з: 20.01.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6562656365646565 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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