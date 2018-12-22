mustbe написав:Тут реально затронуты самые основы взаимоотношений клиент-банк. Не понимаю я такого пофигизма.
Ну вообще-то разбирательство уже месяц проводится. Это просто обсуждение на форуме 3 дня.
Как один из возможных сценариев этого месячного разбирательства мне видится такое: клиент, обнаружив явно неадекватное списание, и получив сходу поворот от службы поддержки устно или в чате, пишет официальное письменное обращение с просьбой покласть всё как было. Деньги кредитные, поэтому от их "заморозки" клиент особенно не страдает, а, учитывая полную сюрреалистичность случившегося, обоснованно рассчитывает на решение в свою пользу, и поэтому особенно не дёргается, и ждёт, пока банковская бюрократия проснётся и отработает вопрос. В банке понимают, что поступили, мягко говоря, не совсем законно, и что кому-то придётся за это отвечать, поэтому решают проверить клиента на прочность, и выяснить, как далеко он может зайти в отстаивании своих прав. Для этого сначала просто тянут время, и выжидают срок, отведённый законом для ответа на обращения граждан, потом выдают совершенно бредовый текст, который, скорее всего, не является ответом на обращение даже по формальным признакам. Текста обращения у нас нет, но я очень сомневаюсь, что в нём клиент требует связаться с коммунальным предприятием, или спрашивает совета, что ему "необходимо" сделать. На всякий случай ответ отправляется без подписи ответственного лица, чтобы, в случае вероятного серьёзного разбирательства можно было заявить, что это вообще не наш ответ, а наш, например, утерян на почте. Получив означенный "ответ", клиент несколько... теряется, что хорошо видно по его сообщениям здесь. Собственно, стратегия защиты банка и строится на том, что по растерянности клиент совершит массу ненужных действий, и при этом не сделает нужных, что позволит банку соскочить с минимальными потерями. Повторю, это только один из вариантов, основанный на предположениях и свидетельствах только с одной стороны. Другая сторона пока ничего не комментирует, что, с одной стороны, объяснимо тем, что вопрос затрагивает репутацию банка, и, поэтому, требует более длительного согласования. Но, с другой стороны, слишком продолжительное отсутствие ответа затрагивает репутацию не меньше, так как распространяется (и, думаю, не только на этом форуме) не выгодная банку информация. Полагаю, что следующая неделя - это крайний срок, в который должны быть озвучены версии банка по основным вопросам, затрагивающим хотя бы только фактаж, без каких-либо оценок правомочности, законности и т.д., а именно:
1) Был ли банком совершен платеж на сумму, отличную от той, которую указал клиент при формировании платежа, и которую подтвердил посредством ввода кода из СМС-сообщения? И был ли банком совершен платёж, который не формировался и подтвержден клиентом вообще? 2) Отправлялся ли банком клиенту ответ, фотография которого приводилась в теме на форуме?
Ещё раз подчеркну, что здесь речь не идёт о законности, правомочности или наличии вины в тех или иных действиях, а только о достоверности представленной информации, что не требует согласования позиций, выработки стратегии и прочих процедур для оттягивания времени. Здесь требуется выполнить сугубо технические действия для выяснения, соответствуют ли действительности изложенные факты. Если же банк и дальше будет уклоняться от ответов, обосновывая это необходимостью детального изучения вопроса, то означать это будет только одно: ответы на данные вопросы исключительно невыгодны банку, и он усердно пытается найти "детали", которые позволили бы ему избежать ответственности за совершенные действия. Автору вопроса предлагаю публично заявить согласие банку на публикацию информации по данному случаю (желательно в виде фотографии соответствующего заявления в адрес банка, с отметкой о его принятии в отделении).
Мне интереснен момент оплаты коммуналки через МАБ.
Если я плачу через Приват от имени кого-то, то в платёжном доручении (квитанции) рисуется тот отправитель, которого я указал, но мой ИНН. Дальше как обычно... В Алле так же?
Если Алла помогает списывать долги по ФИО отправителя, то это всё равно неправильно. И вообще кто может хотя бы посмотреть в МАБе там нет никаких подводных камней (кто-то писал про опцию оплаты долга или что-то другое).
Также насколько понял Алла отправлять платежи электрическами/поездами. Значит до отправки платеж можно было завернуть назад?..
ps Карты Аллочки нет. Но сама история очень интересная. Конец года жаркий: то история с женщиной, которая установила желаемый ПИН по своей моно-карте, то с оплатой коммуналки девушки.
MASolomko написав:Если я плачу через Приват от имени кого-то, то в платёжном доручении (квитанции) рисуется тот отправитель, которого я указал, но мой ИНН. Дальше как обычно... В Алле так же?
Думаю при оплате через Аллу Вашего ИННа там не будет вовсе - только те реквизиты того человека, за которого вы платите, что Алла подтянет из базы данных по комуналке. Сам я комуналку через Аллу не плачу (не кэшбечно), а плачу только 1 платеж по реквизитам за мамину хатынку (комунального предприятия ее села нету ни в одной из баз Привата, Пумба, Изи, Портмоне и т.д.). Так вот в платеже по реквизитам в платежном поручении о том, что это платил я нет ни малейшего упоминания - ни ФИО, ни ИНН - ничего. Только номер счета мой - а так все Аллыно. Ну а кто, за что и по какому счету надо максимально точно указывать в назначении платежа - там мамины данные я и расписываю. Думаю оплата комуналя через аллкины шаблоны ничем не отличаюся от этой схемы - плательщика там можно вычислить только по номеру счета с которого шла оплата.
Также насколько понял Алла отправлять платежи электрическами/поездами. Значит до отправки платеж можно было завернуть назад?..
Это думаю вряд ли. Если платеж отправлен с "подписью" в виде кода из смс - мне кажется никто никуда ничего возвращать не станет. Ведь по телефону Вы не убедите оператора, что совершили сие деяние в состоянии аффекта.
MASolomko написав:Если я плачу через Приват от имени кого-то, то в платёжном доручении (квитанции) рисуется тот отправитель, которого я указал, но мой ИНН. Дальше как обычно... В Алле так же?
Думаю при оплате через Аллу Вашего ИННа там не будет вовсе - только те реквизиты того человека, за которого вы платите, что Алла подтянет из базы данных по комуналке. Сам я комуналку через Аллу не плачу (не кэшбечно), а плачу только 1 платеж по реквизитам за мамину хатынку (комунального предприятия ее села нету ни в одной из баз Привата, Пумба, Изи, Портмоне и т.д.). Так вот в платеже по реквизитам в платежном поручении о том, что это платил я нет ни малейшего упоминания - ни ФИО, ни ИНН - ничего. Только номер счета мой - а так все Аллыно. Ну а кто, за что и по какому счету надо максимально точно указывать в назначении платежа - там мамины данные я и расписываю. Думаю оплата комуналя через аллкины шаблоны ничем не отличаюся от этой схемы - плательщика там можно вычислить только по номеру счета с которого шла оплата.
Также насколько понял Алла отправлять платежи электрическами/поездами. Значит до отправки платеж можно было завернуть назад?..
Это думаю вряд ли. Если платеж отправлен с "подписью" в виде кода из смс - мне кажется никто никуда ничего возвращать не станет. Ведь по телефону Вы не убедите оператора, что совершили сие деяние в состоянии аффекта.
если делать сеп, то в реквизитах плательщика стоит Альфа-банк и только в назначении можно указать от кого и за что платеж. Если по шаблону также, то клиент вообще не может ничего просить у организации, т.к. он не плательщик, а плательщик банк по его поручению и в банке жутко не хотят это признавать и от своего имени что-то писать контрагенту или не умеют грамотно это делать
подскажите плиз ,по методичке работы с Кешью... вчера накопил бонусов примерно 9500 .. Чтобы сделать возврат , правильно ли я понимаю 1. Рассчитываюсь 24-25.12 по торговой операции , например на 60-70 грн , 2. 26.12 смотрю по выписке , прошла ли операция ,если нет ловлю операцию 27.12 ... 3. На следующий день ,после попадания операции в выписку , пробую компенсировать ее орехами , если пропускает , средства в грн потом возвращают мне на карту