RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6562656365646565

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:54

  Flamingo написав:
  mustbe написав:Тут реально затронуты самые основы взаимоотношений клиент-банк.
Не понимаю я такого пофигизма.

Ну вообще-то разбирательство уже месяц проводится. Это просто обсуждение на форуме 3 дня.

Как один из возможных сценариев этого месячного разбирательства мне видится такое: клиент, обнаружив явно неадекватное списание, и получив сходу поворот от службы поддержки устно или в чате, пишет официальное письменное обращение с просьбой покласть всё как было. Деньги кредитные, поэтому от их "заморозки" клиент особенно не страдает, а, учитывая полную сюрреалистичность случившегося, обоснованно рассчитывает на решение в свою пользу, и поэтому особенно не дёргается, и ждёт, пока банковская бюрократия проснётся и отработает вопрос. В банке понимают, что поступили, мягко говоря, не совсем законно, и что кому-то придётся за это отвечать, поэтому решают проверить клиента на прочность, и выяснить, как далеко он может зайти в отстаивании своих прав. Для этого сначала просто тянут время, и выжидают срок, отведённый законом для ответа на обращения граждан, потом выдают совершенно бредовый текст, который, скорее всего, не является ответом на обращение даже по формальным признакам. Текста обращения у нас нет, но я очень сомневаюсь, что в нём клиент требует связаться с коммунальным предприятием, или спрашивает совета, что ему "необходимо" сделать. На всякий случай ответ отправляется без подписи ответственного лица, чтобы, в случае вероятного серьёзного разбирательства можно было заявить, что это вообще не наш ответ, а наш, например, утерян на почте.
Получив означенный "ответ", клиент несколько... теряется, что хорошо видно по его сообщениям здесь. Собственно, стратегия защиты банка и строится на том, что по растерянности клиент совершит массу ненужных действий, и при этом не сделает нужных, что позволит банку соскочить с минимальными потерями.
Повторю, это только один из вариантов, основанный на предположениях и свидетельствах только с одной стороны. Другая сторона пока ничего не комментирует, что, с одной стороны, объяснимо тем, что вопрос затрагивает репутацию банка, и, поэтому, требует более длительного согласования. Но, с другой стороны, слишком продолжительное отсутствие ответа затрагивает репутацию не меньше, так как распространяется (и, думаю, не только на этом форуме) не выгодная банку информация. Полагаю, что следующая неделя - это крайний срок, в который должны быть озвучены версии банка по основным вопросам, затрагивающим хотя бы только фактаж, без каких-либо оценок правомочности, законности и т.д., а именно:

1) Был ли банком совершен платеж на сумму, отличную от той, которую указал клиент при формировании платежа, и которую подтвердил посредством ввода кода из СМС-сообщения? И был ли банком совершен платёж, который не формировался и подтвержден клиентом вообще?
2) Отправлялся ли банком клиенту ответ, фотография которого приводилась в теме на форуме?

Ещё раз подчеркну, что здесь речь не идёт о законности, правомочности или наличии вины в тех или иных действиях, а только о достоверности представленной информации, что не требует согласования позиций, выработки стратегии и прочих процедур для оттягивания времени. Здесь требуется выполнить сугубо технические действия для выяснения, соответствуют ли действительности изложенные факты. Если же банк и дальше будет уклоняться от ответов, обосновывая это необходимостью детального изучения вопроса, то означать это будет только одно: ответы на данные вопросы исключительно невыгодны банку, и он усердно пытается найти "детали", которые позволили бы ему избежать ответственности за совершенные действия.
Автору вопроса предлагаю публично заявить согласие банку на публикацию информации по данному случаю (желательно в виде фотографии соответствующего заявления в адрес банка, с отметкой о его принятии в отделении).
M-Audio
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 23.03.11
Подякував: 233 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:55

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Перерахування коштів на дохідний сейф проходить в On-line режимі.

Не "перерахування", а зміна авторізаційного залишку по карті в онлайні
А само перерахування і нарахування %% також проходить в оперчас!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26838
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2140 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:25

Re: Альфа-Банк

Мне интереснен момент оплаты коммуналки через МАБ.

Если я плачу через Приват от имени кого-то, то в платёжном доручении (квитанции) рисуется тот отправитель, которого я указал, но мой ИНН. Дальше как обычно...
В Алле так же?

Если Алла помогает списывать долги по ФИО отправителя, то это всё равно неправильно. И вообще кто может хотя бы посмотреть в МАБе там нет никаких подводных камней (кто-то писал про опцию оплаты долга или что-то другое).

Также насколько понял Алла отправлять платежи электрическами/поездами. Значит до отправки платеж можно было завернуть назад?..

ps Карты Аллочки нет. Но сама история очень интересная. Конец года жаркий: то история с женщиной, которая установила желаемый ПИН по своей моно-карте, то с оплатой коммуналки девушки.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 548
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:39

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Если я плачу через Приват от имени кого-то, то в платёжном доручении (квитанции) рисуется тот отправитель, которого я указал, но мой ИНН. Дальше как обычно...
В Алле так же?

Думаю при оплате через Аллу Вашего ИННа там не будет вовсе - только те реквизиты того человека, за которого вы платите, что Алла подтянет из базы данных по комуналке. Сам я комуналку через Аллу не плачу (не кэшбечно), а плачу только 1 платеж по реквизитам за мамину хатынку (комунального предприятия ее села нету ни в одной из баз Привата, Пумба, Изи, Портмоне и т.д.). Так вот в платеже по реквизитам в платежном поручении о том, что это платил я нет ни малейшего упоминания - ни ФИО, ни ИНН - ничего. Только номер счета мой - а так все Аллыно. Ну а кто, за что и по какому счету надо максимально точно указывать в назначении платежа - там мамины данные я и расписываю. Думаю оплата комуналя через аллкины шаблоны ничем не отличаюся от этой схемы - плательщика там можно вычислить только по номеру счета с которого шла оплата.
Также насколько понял Алла отправлять платежи электрическами/поездами. Значит до отправки платеж можно было завернуть назад?..

Это думаю вряд ли. Если платеж отправлен с "подписью" в виде кода из смс - мне кажется никто никуда ничего возвращать не станет. Ведь по телефону Вы не убедите оператора, что совершили сие деяние в состоянии аффекта.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1188
З нами з: 20.03.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:35

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:Если я плачу через Приват от имени кого-то, то в платёжном доручении (квитанции) рисуется тот отправитель, которого я указал, но мой ИНН. Дальше как обычно...
В Алле так же?

Думаю при оплате через Аллу Вашего ИННа там не будет вовсе - только те реквизиты того человека, за которого вы платите, что Алла подтянет из базы данных по комуналке. Сам я комуналку через Аллу не плачу (не кэшбечно), а плачу только 1 платеж по реквизитам за мамину хатынку (комунального предприятия ее села нету ни в одной из баз Привата, Пумба, Изи, Портмоне и т.д.). Так вот в платеже по реквизитам в платежном поручении о том, что это платил я нет ни малейшего упоминания - ни ФИО, ни ИНН - ничего. Только номер счета мой - а так все Аллыно. Ну а кто, за что и по какому счету надо максимально точно указывать в назначении платежа - там мамины данные я и расписываю. Думаю оплата комуналя через аллкины шаблоны ничем не отличаюся от этой схемы - плательщика там можно вычислить только по номеру счета с которого шла оплата.
Также насколько понял Алла отправлять платежи электрическами/поездами. Значит до отправки платеж можно было завернуть назад?..

Это думаю вряд ли. Если платеж отправлен с "подписью" в виде кода из смс - мне кажется никто никуда ничего возвращать не станет. Ведь по телефону Вы не убедите оператора, что совершили сие деяние в состоянии аффекта.

если делать сеп, то в реквизитах плательщика стоит Альфа-банк и только в назначении можно указать от кого и за что платеж. Если по шаблону также, то клиент вообще не может ничего просить у организации, т.к. он не плательщик, а плательщик банк по его поручению и в банке жутко не хотят это признавать и от своего имени что-то писать контрагенту или не умеют грамотно это делать
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4772
З нами з: 20.01.15
Подякував: 292 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 09:42

Re: Альфа-Банк

подскажите плиз ,по методичке работы с Кешью...
вчера накопил бонусов примерно 9500 ..
Чтобы сделать возврат , правильно ли я понимаю
1. Рассчитываюсь 24-25.12 по торговой операции , например на 60-70 грн ,
2. 26.12 смотрю по выписке , прошла ли операция ,если нет ловлю операцию 27.12 ...
3. На следующий день ,после попадания операции в выписку , пробую компенсировать ее орехами , если пропускает , средства в грн потом возвращают мне на карту
lincoln2
 
Повідомлень: 540
З нами з: 05.02.11
Подякував: 49 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:27

Подскажите, 8 транзакций надо сделать с 01.12 или с 14.12 доя получения +1%?
И как это условие проходит для фонда грабування?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1929
З нами з: 26.02.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:32

  lov2108 написав:Подскажите, 8 транзакций надо сделать с 01.12 или с 14.12 доя получения +1%?
И как это условие проходит для фонда грабування?
насколько я помню с 7.12. По поводу ФГВФЛ - это ведь акционное предложение ДЛЯ ВСЕХ, а не индивидуальные. Так что имхо проблем быть не должно
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1188
З нами з: 20.03.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:43

  Flamingo написав:
  lov2108 написав:Подскажите, 8 транзакций надо сделать с 01.12 или с 14.12 доя получения +1%?
И как это условие проходит для фонда грабування?
насколько я помню с 7.12. По поводу ФГВФЛ - это ведь акционное предложение ДЛЯ ВСЕХ, а не индивидуальные. Так что имхо проблем быть не должно

В офф правилах пишет с 14.12. На горячке твердят с 01.12.
Ну что за долбодятлы.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1929
З нами з: 26.02.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6562656365646565
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, MASolomko, wolt450 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3330, 3331, 3332
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33310 4103330
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 12:40
ishvara
ОТП БАНК 1 ... 561, 562, 563
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5627 1334342
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 11:43
Son of Sun
А-Банк 1 ... 1117, 1118, 1119
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11187 1626791
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 10:54
Искатель

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.