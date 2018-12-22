RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6563656465656566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:30

  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Шановний представник банку.
1.Чи буде на вихідних можливість зняття з ощадного депозиту?Та якими строками відбудеться зарахування,якщо я захочу навпаки поповнити Ощадний депо або Дохідний сейф до 19-00 сьогоднішнього дня?


2.Також питання щодо кількості транзакціі по картці для участі в Акціі з 22 по 25 грудня.Чи війдуть в кількість 8ми дві транзакціі поповнення моб.рахунку? Та чи має значення на які суми будуть виконані наступні 6?
Заздалегідь дякую.

PORT_UA, доброго дня.
1) При переказі коштів з ощадного депозиту на картковий рахунок через кнопку «Поповнити» у вихідний день, грошові кошти на рахунок будуть зараховані наступного робочого дня після 11:00. При поповненні ощадного депозиту з карткового рахунку до 17:00 поточного операційного дня, сума зарахуєтеся в той же день. Якщо поповнення після 17:00 чи у вихідний – зарахування відбудеться наступного робочого дня. Перерахування коштів на дохідний сейф проходить в On-line режимі.
2) Необхідно протягом строку проведення акції здійснити 8 розрахункових операцій в торгово-сервісних мережах. Операція вважається успішною, якщо на бонусний рахунок Cash’U Club зараховано мінімум 1 бонус. Мінімальна сума операції, за яку нараховуються бонуси– 2грн. За будь-які операції, що здійснені через сервіси«My Alfa -Bank» / «Альфа-Мобайл» бонуси не нараховуються, тому для участі в даній акції, операції поповнення мобільного не підходять.

что то я не понял. что значит если пополнить ощадный после 17:00 - зачисление будет сделано на следующий день? у вас разные методички с предыдущим офпредом?
или в банке поменялся регламент?
нам ранее выкладывали таблицу регламента зачисления на ощадный и там было указано что зачисление текущим днем до 22:00 на ощадный

ЗЫ
народ - у кого то сохранился тот файл что выкладывал офпред про регламент зачисления на ощадный?
mephala
 
Повідомлень: 3897
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:44

  M-Audio написав:Сказали же - по звонку. Типа, вы нам информацию дайте прям сейчас, а определение суда мы вам потом как-нибудь завезём. А если бы не завезли? А если бы такого определения вообще не было?

вариант проверить в реестрах есть ли подобное постановление не вариант?
mephala
 
Повідомлень: 3897
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:45

  M-Audio написав:Никто в судебном порядке не может взыскать долг в счет кредитных средств, это вообще нонсенс.

не забывайте что у нас карты по БИНу дебетки. так что ХЗ как это скажется на принудительных взысканиях.
mephala
 
Повідомлень: 3897
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6563656465656566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, mephala і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3330, 3331, 3332
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33310 4103413
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 12:40
ishvara
ОТП БАНК 1 ... 561, 562, 563
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5627 1334377
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 11:43
Son of Sun
А-Банк 1 ... 1117, 1118, 1119
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11187 1626861
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 10:54
Искатель

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65653)
23.12.2018 14:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.