ruvex написав:

Чтобы не было дополнительных нюансов с подобными списаниями с карт за коммуналку, стоит платить по своим счетам, а не играться в благородство.Как по мне, что-то в этой истории не досказано. Возможно хозяйку квартиры предупреждали письменно о долге и решении подать на возмещение...Если бы было списание в пользу предприятия и не было бы долга, другое дело, а так ноги откуда то должны расти.Все остальное конечно произвол Альфы, если не будет новых фактов.