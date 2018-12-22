_PORT_UA написав:Шановний представник банку. 1.Чи буде на вихідних можливість зняття з ощадного депозиту?Та якими строками відбудеться зарахування,якщо я захочу навпаки поповнити Ощадний депо або Дохідний сейф до 19-00 сьогоднішнього дня?
2.Також питання щодо кількості транзакціі по картці для участі в Акціі з 22 по 25 грудня.Чи війдуть в кількість 8ми дві транзакціі поповнення моб.рахунку? Та чи має значення на які суми будуть виконані наступні 6? Заздалегідь дякую.
PORT_UA, доброго дня. 1) При переказі коштів з ощадного депозиту на картковий рахунок через кнопку «Поповнити» у вихідний день, грошові кошти на рахунок будуть зараховані наступного робочого дня після 11:00. При поповненні ощадного депозиту з карткового рахунку до 17:00 поточного операційного дня, сума зарахуєтеся в той же день. Якщо поповнення після 17:00 чи у вихідний – зарахування відбудеться наступного робочого дня. Перерахування коштів на дохідний сейф проходить в On-line режимі. 2) Необхідно протягом строку проведення акції здійснити 8 розрахункових операцій в торгово-сервісних мережах. Операція вважається успішною, якщо на бонусний рахунок Cash’U Club зараховано мінімум 1 бонус. Мінімальна сума операції, за яку нараховуються бонуси– 2грн. За будь-які операції, що здійснені через сервіси«My Alfa -Bank» / «Альфа-Мобайл» бонуси не нараховуються, тому для участі в даній акції, операції поповнення мобільного не підходять.
что то я не понял. что значит если пополнить ощадный после 17:00 - зачисление будет сделано на следующий день? у вас разные методички с предыдущим офпредом? или в банке поменялся регламент? нам ранее выкладывали таблицу регламента зачисления на ощадный и там было указано что зачисление текущим днем до 22:00 на ощадный
ЗЫ народ - у кого то сохранился тот файл что выкладывал офпред про регламент зачисления на ощадный?
M-Audio написав:Сказали же - по звонку. Типа, вы нам информацию дайте прям сейчас, а определение суда мы вам потом как-нибудь завезём. А если бы не завезли? А если бы такого определения вообще не было?
вариант проверить в реестрах есть ли подобное постановление не вариант?
ruvex написав:Чтобы не было дополнительных нюансов с подобными списаниями с карт за коммуналку, стоит платить по своим счетам, а не играться в благородство. Как по мне, что-то в этой истории не досказано. Возможно хозяйку квартиры предупреждали письменно о долге и решении подать на возмещение... Если бы было списание в пользу предприятия и не было бы долга, другое дело, а так ноги откуда то должны расти. Все остальное конечно произвол Альфы, если не будет новых фактов.
возможно потому владелица сама и не платила что бы не палить свои карты так как знала о взыскании? думала с чужих карт не взыщут. хотя канеш если так то подстава чистой воды. вообщем нужно ждать что офпред напишет.
ruvex написав:Чтобы не было дополнительных нюансов с подобными списаниями с карт за коммуналку, стоит платить по своим счетам, а не играться в благородство. Как по мне, что-то в этой истории не досказано. Возможно хозяйку квартиры предупреждали письменно о долге и решении подать на возмещение... Если бы было списание в пользу предприятия и не было бы долга, другое дело, а так ноги откуда то должны расти. Все остальное конечно произвол Альфы, если не будет новых фактов.
возможно потому владелица сама и не платила что бы не палить свои карты так как знала о взыскании? думала с чужих карт не взыщут. хотя канеш если так то подстава чистой воды. вообщем нужно ждать что офпред напишет.
Внимание! Альфа-банк сливает персональные данные своих клиентов коллекторской компании "Европейское агентство по возвращению долгов" (код ЕДР 35465907, юридический адрес: 01032, Киев, ул. С.Петлюры, 30. Директор - Ревунов Роман Олегович. Владелец - Тигипко Сергей Леонидович). Причем даже добросовестных клиентов, которые никогда в Альфа-банке кредиты не брали, а имели депозиты или текущие счета. А коллекторы потом названивают и требуют возвратить долги.
furioso написав:Внимание! Альфа-банк сливает персональные данные своих клиентов коллекторской компании "Европейское агентство по возвращению долгов" (код ЕДР 35465907, юридический адрес: 01032, Киев, ул. С.Петлюры, 30. Директор - Ревунов Роман Олегович. Владелец - Тигипко Сергей Леонидович). Причем даже добросовестных клиентов, которые никогда в Альфа-банке кредиты не брали, а имели депозиты или текущие счета. А коллекторы потом названивают и требуют возвратить долги.
3.1. Акційні умови автоматично поширюються на діючих та нових клієнтів АТ «АЛЬФА-БАНК», які в сукупності відповідають наступним умовам: ... отримали повідомлення від Організатора про участь в Акції у формі sms-повідомлення на свій номер мобільного телефону та/або електронного листа (e-mail) на свою адресу електронної поштової скриньки, які були вказані клієнтом у договорі при відкритті карткового рахунку у Банку, як контактні дані ...
Так все или все-таки избранные, получившие сообщение? Если честно, эта "избранность" в акциях уже поднадоела...
Офпред игнорирует?
Если смс была вы в игре, иначе наблюдайте. Ответ от банка