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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6564656565666567>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:15

И снова задним числом изменение условий...

  lov2108 написав:
  Flamingo написав:
  lov2108 написав:Подскажите, 8 транзакций надо сделать с 01.12 или с 14.12 доя получения +1%?
И как это условие проходит для фонда грабування?
насколько я помню с 7.12. По поводу ФГВФЛ - это ведь акционное предложение ДЛЯ ВСЕХ, а не индивидуальные. Так что имхо проблем быть не должно

В офф правилах пишет с 14.12. На горячке твердят с 01.12.
Ну что за долбодятлы.

Ну так Альфа снова сделала подлог.
Вот мое сообщение о неоднозначности правил с цитатами, все нужное выделено:
viewtopic.php?p=4526390#p4526390
Вот ответ №1:
viewtopic.php?p=4526445#p4526445
Вот ответ №2:
viewtopic.php?p=4526677#p4526677
Вот уже измененные правила:
https://alfabank.ua/ru/about/press/1-u- ... ozitu-3015
https://alfabank.ua/upload/aksiya-depos ... dsotok.pdf
И в них уже с 14 числа, а не с 7.
Новые данные файла с условиями акции.
Зображення
Не тот банк назвали шаромыгой.
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 23 гру, 2018 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:30

  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Шановний представник банку.
1.Чи буде на вихідних можливість зняття з ощадного депозиту?Та якими строками відбудеться зарахування,якщо я захочу навпаки поповнити Ощадний депо або Дохідний сейф до 19-00 сьогоднішнього дня?


2.Також питання щодо кількості транзакціі по картці для участі в Акціі з 22 по 25 грудня.Чи війдуть в кількість 8ми дві транзакціі поповнення моб.рахунку? Та чи має значення на які суми будуть виконані наступні 6?
Заздалегідь дякую.

PORT_UA, доброго дня.
1) При переказі коштів з ощадного депозиту на картковий рахунок через кнопку «Поповнити» у вихідний день, грошові кошти на рахунок будуть зараховані наступного робочого дня після 11:00. При поповненні ощадного депозиту з карткового рахунку до 17:00 поточного операційного дня, сума зарахуєтеся в той же день. Якщо поповнення після 17:00 чи у вихідний – зарахування відбудеться наступного робочого дня. Перерахування коштів на дохідний сейф проходить в On-line режимі.
2) Необхідно протягом строку проведення акції здійснити 8 розрахункових операцій в торгово-сервісних мережах. Операція вважається успішною, якщо на бонусний рахунок Cash’U Club зараховано мінімум 1 бонус. Мінімальна сума операції, за яку нараховуються бонуси– 2грн. За будь-які операції, що здійснені через сервіси«My Alfa -Bank» / «Альфа-Мобайл» бонуси не нараховуються, тому для участі в даній акції, операції поповнення мобільного не підходять.

что то я не понял. что значит если пополнить ощадный после 17:00 - зачисление будет сделано на следующий день? у вас разные методички с предыдущим офпредом?
или в банке поменялся регламент?
нам ранее выкладывали таблицу регламента зачисления на ощадный и там было указано что зачисление текущим днем до 22:00 на ощадный

ЗЫ
народ - у кого то сохранился тот файл что выкладывал офпред про регламент зачисления на ощадный?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:44

  M-Audio написав:Сказали же - по звонку. Типа, вы нам информацию дайте прям сейчас, а определение суда мы вам потом как-нибудь завезём. А если бы не завезли? А если бы такого определения вообще не было?

вариант проверить в реестрах есть ли подобное постановление не вариант?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:45

  M-Audio написав:Никто в судебном порядке не может взыскать долг в счет кредитных средств, это вообще нонсенс.

не забывайте что у нас карты по БИНу дебетки. так что ХЗ как это скажется на принудительных взысканиях.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:51

  ruvex написав:Чтобы не было дополнительных нюансов с подобными списаниями с карт за коммуналку, стоит платить по своим счетам, а не играться в благородство.
Как по мне, что-то в этой истории не досказано. Возможно хозяйку квартиры предупреждали письменно о долге и решении подать на возмещение...
Если бы было списание в пользу предприятия и не было бы долга, другое дело, а так ноги откуда то должны расти.
Все остальное конечно произвол Альфы, если не будет новых фактов.

возможно потому владелица сама и не платила что бы не палить свои карты так как знала о взыскании? думала с чужих карт не взыщут. хотя канеш если так то подстава чистой воды.
вообщем нужно ждать что офпред напишет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:55

  mephala написав:
  ruvex написав:Чтобы не было дополнительных нюансов с подобными списаниями с карт за коммуналку, стоит платить по своим счетам, а не играться в благородство.
Как по мне, что-то в этой истории не досказано. Возможно хозяйку квартиры предупреждали письменно о долге и решении подать на возмещение...
Если бы было списание в пользу предприятия и не было бы долга, другое дело, а так ноги откуда то должны расти.
Все остальное конечно произвол Альфы, если не будет новых фактов.

возможно потому владелица сама и не платила что бы не палить свои карты так как знала о взыскании? думала с чужих карт не взыщут. хотя канеш если так то подстава чистой воды.
вообщем нужно ждать что офпред напишет.

Согласен. Именно, такой вариант и рассматривал.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:57

Re: Альфа-Банк

Внимание! Альфа-банк сливает персональные данные своих клиентов коллекторской компании "Европейское агентство по возвращению долгов" (код ЕДР 35465907, юридический адрес: 01032, Киев, ул. С.Петлюры, 30. Директор - Ревунов Роман Олегович. Владелец - Тигипко Сергей Леонидович). Причем даже добросовестных клиентов, которые никогда в Альфа-банке кредиты не брали, а имели депозиты или текущие счета. А коллекторы потом названивают и требуют возвратить долги.
furioso
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:05

  furioso написав:Внимание! Альфа-банк сливает персональные данные своих клиентов коллекторской компании "Европейское агентство по возвращению долгов" (код ЕДР 35465907, юридический адрес: 01032, Киев, ул. С.Петлюры, 30. Директор - Ревунов Роман Олегович. Владелец - Тигипко Сергей Леонидович). Причем даже добросовестных клиентов, которые никогда в Альфа-банке кредиты не брали, а имели депозиты или текущие счета. А коллекторы потом названивают и требуют возвратить долги.

Долги надо возвращать 8)
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:11

  mephala написав:не забывайте что у нас карты по БИНу дебетки. так что ХЗ как это скажется на принудительных взысканиях.


неправда, все пакетные платиновые визы 410245 - кредитки. И платиновый мастеркард 543259, который SkyPass - тоже кредитка. Это только из того, что есть у меня.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:33

Re: Альфа-Банк

sola написав:
  sola написав:Вопрос по этой акции.

На странице вполне приятная информация:
Наступні 4 дні стануть дивовижно щедрими для кожного, адже в новій акції переможцем стає кожен


Но в детальных условиях снова антилояльность:
3.1. Акційні умови автоматично поширюються на
діючих та нових клієнтів АТ «АЛЬФА-БАНК», які в сукупності відповідають наступним умовам:
...
отримали повідомлення від Організатора про участь в Акції у формі sms-повідомлення на свій номер мобільного телефону та/або електронного листа (e-mail) на свою адресу електронної поштової скриньки, які були вказані клієнтом у договорі при відкритті карткового рахунку у Банку, як контактні дані
...


Так все или все-таки избранные, получившие сообщение? Если честно, эта "избранность" в акциях уже поднадоела...


Офпред игнорирует?
Если смс была вы в игре, иначе наблюдайте. Ответ от банка
anis
 
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