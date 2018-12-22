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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 15:33
Stringer
Прежде, чем писать свои назидания - прочитайте внимательно. Речь шла том, что в коллекторскую фирму сливаются данные даже тех, кто НИКОГДА ДОЛГОВ ПЕРЕД АЛЬФА-БАНКОМ НЕ ИМЕЛ
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furioso
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Додано: Нед 23 гру, 2018 15:40
furioso написав:Stringer
Прежде, чем писать свои назидания - прочитайте внимательно. Речь шла том, что в коллекторскую фирму сливаются данные даже тех, кто НИКОГДА ДОЛГОВ ПЕРЕД АЛЬФА-БАНКОМ НЕ ИМЕЛ
Для начала нужно узнать, в чем претензия, т.к. бывают ошибки. У меня так Киевстар на эту же контору на меня телегу накатал, в течении недели разобрались и отстали.
Skiw
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Додано: Нед 23 гру, 2018 16:09
mephala написав: Alfa_Bank написав: _PORT_UA написав:
Шановний представник банку.
1.Чи буде на вихідних можливість зняття з ощадного депозиту?Та якими строками відбудеться зарахування,якщо я захочу навпаки поповнити Ощадний депо або Дохідний сейф до 19-00 сьогоднішнього дня?
2.Також питання щодо кількості транзакціі по картці для участі в Акціі з 22 по 25 грудня.Чи війдуть в кількість 8ми дві транзакціі поповнення моб.рахунку? Та чи має значення на які суми будуть виконані наступні 6?
Заздалегідь дякую.
PORT_UA, доброго дня.
1) При переказі коштів з ощадного депозиту на картковий рахунок через кнопку «Поповнити» у вихідний день, грошові кошти на рахунок будуть зараховані наступного робочого дня після 11:00. При поповненні ощадного депозиту з карткового рахунку до 17:00 поточного операційного дня, сума зарахуєтеся в той же день. Якщо поповнення після 17:00 чи у вихідний – зарахування відбудеться наступного робочого дня. Перерахування коштів на дохідний сейф проходить в On-line режимі.
2) Необхідно протягом строку проведення акції здійснити 8 розрахункових операцій в торгово-сервісних мережах. Операція вважається успішною, якщо на бонусний рахунок Cash’U Club зараховано мінімум 1 бонус. Мінімальна сума операції, за яку нараховуються бонуси– 2грн. За будь-які операції, що здійснені через сервіси«My Alfa -Bank» / «Альфа-Мобайл» бонуси не нараховуються, тому для участі в даній акції, операції поповнення мобільного не підходять.
что то я не понял. что значит если пополнить ощадный после 17:00 - зачисление будет сделано на следующий день? у вас разные методички с предыдущим офпредом?
или в банке поменялся регламент?
нам ранее выкладывали таблицу регламента зачисления на ощадный и там было указано что зачисление текущим днем до 22:00 на ощадный
ЗЫ
народ - у кого то сохранился тот файл что выкладывал офпред про регламент зачисления на ощадный?
скорее всего - это регламент для моб. МАБа, а до 22-00 - это регламент для веб версии... там же по разному работает.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 16:16
Seva написав: mephala написав:
не забывайте что у нас карты по БИНу дебетки. так что ХЗ как это скажется на принудительных взысканиях.
неправда, все пакетные платиновые визы 410245 - кредитки. И платиновый мастеркард 543259, который SkyPass - тоже кредитка. Это только из того, что есть у меня.
я так само могу написать что вы тоже говорите неправду
у меня кредитные карты по бину дебетки. а именно о кредитках и шла речь а не вы про пакетные карты вспомнили.
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mephala
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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