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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:33

Stringer Прежде, чем писать свои назидания - прочитайте внимательно. Речь шла том, что в коллекторскую фирму сливаются данные даже тех, кто НИКОГДА ДОЛГОВ ПЕРЕД АЛЬФА-БАНКОМ НЕ ИМЕЛ :twisted:
furioso
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:40

  furioso написав:Stringer Прежде, чем писать свои назидания - прочитайте внимательно. Речь шла том, что в коллекторскую фирму сливаются данные даже тех, кто НИКОГДА ДОЛГОВ ПЕРЕД АЛЬФА-БАНКОМ НЕ ИМЕЛ :twisted:

Для начала нужно узнать, в чем претензия, т.к. бывают ошибки. У меня так Киевстар на эту же контору на меня телегу накатал, в течении недели разобрались и отстали.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:09

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Шановний представник банку.
1.Чи буде на вихідних можливість зняття з ощадного депозиту?Та якими строками відбудеться зарахування,якщо я захочу навпаки поповнити Ощадний депо або Дохідний сейф до 19-00 сьогоднішнього дня?


2.Також питання щодо кількості транзакціі по картці для участі в Акціі з 22 по 25 грудня.Чи війдуть в кількість 8ми дві транзакціі поповнення моб.рахунку? Та чи має значення на які суми будуть виконані наступні 6?
Заздалегідь дякую.

PORT_UA, доброго дня.
1) При переказі коштів з ощадного депозиту на картковий рахунок через кнопку «Поповнити» у вихідний день, грошові кошти на рахунок будуть зараховані наступного робочого дня після 11:00. При поповненні ощадного депозиту з карткового рахунку до 17:00 поточного операційного дня, сума зарахуєтеся в той же день. Якщо поповнення після 17:00 чи у вихідний – зарахування відбудеться наступного робочого дня. Перерахування коштів на дохідний сейф проходить в On-line режимі.
2) Необхідно протягом строку проведення акції здійснити 8 розрахункових операцій в торгово-сервісних мережах. Операція вважається успішною, якщо на бонусний рахунок Cash’U Club зараховано мінімум 1 бонус. Мінімальна сума операції, за яку нараховуються бонуси– 2грн. За будь-які операції, що здійснені через сервіси«My Alfa -Bank» / «Альфа-Мобайл» бонуси не нараховуються, тому для участі в даній акції, операції поповнення мобільного не підходять.

что то я не понял. что значит если пополнить ощадный после 17:00 - зачисление будет сделано на следующий день? у вас разные методички с предыдущим офпредом?
или в банке поменялся регламент?
нам ранее выкладывали таблицу регламента зачисления на ощадный и там было указано что зачисление текущим днем до 22:00 на ощадный

ЗЫ
народ - у кого то сохранился тот файл что выкладывал офпред про регламент зачисления на ощадный?

скорее всего - это регламент для моб. МАБа, а до 22-00 - это регламент для веб версии... там же по разному работает.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:16

  Seva написав:
  mephala написав:не забывайте что у нас карты по БИНу дебетки. так что ХЗ как это скажется на принудительных взысканиях.


неправда, все пакетные платиновые визы 410245 - кредитки. И платиновый мастеркард 543259, который SkyPass - тоже кредитка. Это только из того, что есть у меня.

я так само могу написать что вы тоже говорите неправду
у меня кредитные карты по бину дебетки. а именно о кредитках и шла речь а не вы про пакетные карты вспомнили.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:37

Re: Альфа-Банк

скорее всего - это регламент для моб. МАБа, а до 22-00 - это регламент для веб версии... там же по разному работает.


одинаково там все работает
Seva
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:00

  anis написав:Если смс была вы в игре, иначе наблюдайте. Ответ от банка

Тогда на сайте недобросовестная реклама, т.к. "не кожен зможе взяти участь"
sola
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:12

Re: Альфа-Банк

Seva написав:одинаково там все работает

Нічого подібного. Зняття з ощадного у додатку тільки в робочі дні по регламенту СЕП до 17.00. В МАБ в будь-який день до 22.00 онлайн. Чи я щось пропустив?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:17

  stryzhko написав:
Seva написав:одинаково там все работает

Нічого подібного. Зняття з ощадного у додатку тільки в робочі дні по регламенту СЕП до 17.00. В МАБ в будь-який день до 22.00 онлайн. Чи я щось пропустив?

товарищ не в курсе, что маб подкрутили...
ol_zy
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