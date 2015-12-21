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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:15
Ещё раз про новую расстрочку. 17.12 успешно перевёл покупку в рассрочку. 22.12 успешно прошёл РД. Теперь планирую вернуть покупку из рассрочки в обычный долг (например 26.12), чтобы не платить по ней ежемесячную комиссию. Вопрос: когда мне эту сумму нужно загасить? К следующей РД (22.01) или раньше, к дате - 22.12+25 к.дн. (18.01)? Склоняюсь к 22.01 , а правильно как?
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