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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6565656665676568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:15

Re: Альфа-Банк

Ещё раз про новую расстрочку. 17.12 успешно перевёл покупку в рассрочку. 22.12 успешно прошёл РД. Теперь планирую вернуть покупку из рассрочки в обычный долг (например 26.12), чтобы не платить по ней ежемесячную комиссию. Вопрос: когда мне эту сумму нужно загасить? К следующей РД (22.01) или раньше, к дате - 22.12+25 к.дн. (18.01)? Склоняюсь к 22.01 , а правильно как?
consul
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:38

Погорільця хто вже взяв по виплатах ВТБ?
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:31

Re: Альфа-Банк

Что там со списанием долга с карты недолжника, новости есть?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:46

  adamsmittttt написав:Что там со списанием долга с карты недолжника, новости есть?

Так выходные.
По поводу неправедно списанной комиссии за акционные "комфорты" - тоже молчок.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 01:26

После тяжёлого монодня не поленился прочитать с полсотни страниц, а тут просто детектив, жесткач настоящий. Наблюдаю...

И шо, давно в вебе на выхах со Сбера ничего не поиметь, вроде ж пару недель назад ещё работало, в отличие от додатка?

А, и верно ли я вкурил, шо достаточно только 8 торговых операций от 2 грн сделать для участия и в ореховой +8000 (это ж 80 доналоговых грн?) и в депо (+1%) акциях одновременно?

Благодарю заранее, сильно не козлите, если что пропустил в суете...
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kreuz
 
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