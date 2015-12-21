Додано: Вів 25 гру, 2018 01:26

После тяжёлого монодня не поленился прочитать с полсотни страниц, а тут просто детектив, жесткач настоящий. Наблюдаю...



И шо, давно в вебе на выхах со Сбера ничего не поиметь, вроде ж пару недель назад ещё работало, в отличие от додатка?



А, и верно ли я вкурил, шо достаточно только 8 торговых операций от 2 грн сделать для участия и в ореховой +8000 (это ж 80 доналоговых грн?) и в депо (+1%) акциях одновременно?



Благодарю заранее, сильно не козлите, если что пропустил в суете...