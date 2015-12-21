|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:15
Re: Альфа-Банк
Ещё раз про новую расстрочку. 17.12 успешно перевёл покупку в рассрочку. 22.12 успешно прошёл РД. Теперь планирую вернуть покупку из рассрочки в обычный долг (например 26.12), чтобы не платить по ней ежемесячную комиссию. Вопрос: когда мне эту сумму нужно загасить? К следующей РД (22.01) или раньше, к дате - 22.12+25 к.дн. (18.01)? Склоняюсь к 22.01 , а правильно как?
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:38
Погорільця хто вже взяв по виплатах ВТБ?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 24 гру, 2018 23:31
Re: Альфа-Банк
Что там со списанием долга с карты недолжника, новости есть?
Додано: Пон 24 гру, 2018 23:46
Додано: Вів 25 гру, 2018 01:26
После тяжёлого монодня не поленился прочитать с полсотни страниц, а тут просто детектив, жесткач настоящий. Наблюдаю...
И шо, давно в вебе на выхах со Сбера ничего не поиметь, вроде ж пару недель назад ещё работало, в отличие от додатка?
А, и верно ли я вкурил, шо достаточно только 8 торговых операций от 2 грн сделать для участия и в ореховой +8000 (это ж 80 доналоговых грн?) и в депо (+1%) акциях одновременно?
Благодарю заранее, сильно не козлите, если что пропустил в суете...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 25 гру, 2018 03:06
та вроде работает сбер по выходным в вебе, в прошлые точно работал.
Додано: Вів 25 гру, 2018 07:33
Додано: Вів 25 гру, 2018 09:19
Чтобы вот эти орехи вывести это надо иметь к моменту их выплаты или спустя некоторое (какое?) время после проведённую по счёту покупку на сумму 64,40 грн (больше или меньше)? Или без привязки к сумме покупки?
Не выводил ещё ни разу... Альфа нас научит на бонусных орехами пользоваться ))
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 25 гру, 2018 09:30
Re: Альфа-Банк
Умови виводу такі ж як і решти бонусів: компенсація від 50 грн будь-якої покупки, проведеної по рахунку за попередні 3-30 днів від нарахування.
Додано: Вів 25 гру, 2018 09:51
Тяжкий випадок, Алка дівка норовлива.
Коли побачив інфу про початок виплат з ВТБ, перевірив себе на сайті Алки. Не знайшов. Передзвонив на гарячку. Робобаба нічого зі словосполучення "реєстр фонд відшкодування" не розуміє, підійшов пароль "депозит". Після 3 перекидок дівчина знайшла мене у реєстрі, повідомила суму, запропонувала записатися у чергу на виплату. Записуватися я не став (чекати тиждень), з Алкою ми давно знаємося, дівчатка в лице впізнають, вітаються, піду без черги до свого енерджайзера.
На наступний день перша невдача - енерджайзер відсутній, звертаюся до вільного консультанта. Круглі очі - ми вже все видали, що за пізня птиця. Після нетривалого самонавчання знаходиться лист про початок виплат, згадується як це робиться і... мене у списку на виплати немає. Шлях через робобабу знайомий, три паси, четверта панянка повідомляє, що я відмовився записатися, тому мене зі списків "викреслили". Поки тривала гра у футбол, прослухування реклами та музики, вияснив, що карт погорільців у відділенні немає. Поки косили галявину з банків - були, закінчилися або зійшли зі строками. Нових нема. Можуть замовити. Прийдуть через рік. Отримаю з врахуванням св"ятково-вихідних через два тижні. У мене сума більше 100К, гроші мають заробляти, не чекаю. Перехожу через вулицю у сусідній банк, мене зразу знаходять, отримую макулатурою, частину залишаю на депозиті.
Ось така ця панянка. Хочеться побачити її, зустрітися очима, а вона норовить розвернутися на 180 і показує...
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода H6EIAVL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
|