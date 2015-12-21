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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6566656765686569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:19

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

В кои веки появился депо с пополнением(не путать со сбером)...при попытке открыть в мабе его там не оказалось :evil:
как выяснилось его открывают только в отд. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:16

Re: Альфа-Банк

  Hella написав:Сверяли количество покупок минут двадцать.

Т.е. просто распечатать выписку по счету, маркером выделить ТСП-операции и пальцем посчитать до 8 у менагера не получается? :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:17

  clientage написав:
  Hella написав:Сверяли количество покупок минут двадцать.

Т.е. просто распечатать выписку по счету, маркером выделить ТСП-операции и пальцем посчитать до 8 у менагера не получается? :shock:


Когда мне оформляли, то так и сделали. У отца сверяли звонком. Почему - не знаю ).
З.Ы. Хотела перепечатать, удалила - но уже не буду восстанавливать.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:30

Re: Альфа-Банк

А какой сейчас лимит на выход по П2П? Уже отправил 15т- прошло. Горячка как то неуверенно говорит- на сутки.
lel
 
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