В кои веки появился депо с пополнением(не путать со сбером)...при попытке открыть в мабе его там не оказалось
как выяснилось его открывают только в отд.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:19
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В кои веки появился депо с пополнением(не путать со сбером)...при попытке открыть в мабе его там не оказалось
как выяснилось его открывают только в отд.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:16
Re: Альфа-Банк
Т.е. просто распечатать выписку по счету, маркером выделить ТСП-операции и пальцем посчитать до 8 у менагера не получается?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:17
Когда мне оформляли, то так и сделали. У отца сверяли звонком. Почему - не знаю ).
З.Ы. Хотела перепечатать, удалила - но уже не буду восстанавливать.
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:30
Re: Альфа-Банк
А какой сейчас лимит на выход по П2П? Уже отправил 15т- прошло. Горячка как то неуверенно говорит- на сутки.
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