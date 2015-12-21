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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6566656765686569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:19

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

В кои веки появился депо с пополнением(не путать со сбером)...при попытке открыть в мабе его там не оказалось :evil:
как выяснилось его открывают только в отд. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:16

Re: Альфа-Банк

  Hella написав:Сверяли количество покупок минут двадцать.

Т.е. просто распечатать выписку по счету, маркером выделить ТСП-операции и пальцем посчитать до 8 у менагера не получается? :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:17

  clientage написав:
  Hella написав:Сверяли количество покупок минут двадцать.

Т.е. просто распечатать выписку по счету, маркером выделить ТСП-операции и пальцем посчитать до 8 у менагера не получается? :shock:


Когда мне оформляли, то так и сделали. У отца сверяли звонком. Почему - не знаю ).
З.Ы. Хотела перепечатать, удалила - но уже не буду восстанавливать.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:30

Re: Альфа-Банк

А какой сейчас лимит на выход по П2П? Уже отправил 15т- прошло. Горячка как то неуверенно говорит- на сутки.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:35

  lel написав:А какой сейчас лимит на выход по П2П? Уже отправил 15т- прошло. Горячка как то неуверенно говорит- на сутки.

ну типа 15К/дн с каждой карты к счету
но вы проверьте, вдруХ под НГ чудеса де какие :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:48

  consul написав:Ещё раз про новую расстрочку. 17.12 успешно перевёл покупку в рассрочку. 22.12 успешно прошёл РД. Теперь планирую вернуть покупку из рассрочки в обычный долг (например 26.12), чтобы не платить по ней ежемесячную комиссию. Вопрос: когда мне эту сумму нужно загасить? К следующей РД (22.01) или раньше, к дате - 22.12+25 к.дн. (18.01)? Склоняюсь к 22.01 , а правильно как?

У Вашому випадку до 22.01 . Можна і 22.01+25 , але тоді буде 60 грн абонплати.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:20

  clientage написав:
  lel написав:А какой сейчас лимит на выход по П2П? Уже отправил 15т- прошло. Горячка как то неуверенно говорит- на сутки.

ну типа 15К/дн с каждой карты к счету
но вы проверьте, вдруХ под НГ чудеса де какие :lol: :lol:

Нашел Додаток № 8
до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк» https://alfabank.ua/upload/Dodatok-8_10.2018.pdf
3.2.5. Перекази за технологіями VISA Direct та MasterCard MoneySend, що здійснені через будь-які сервіси, в
т.ч. зовнішні ресурси:
· ліміт на одну операцію – до 15 000 (п’ятнадцяти тисяч) гривень;
· денний ліміт / щомісячний ліміт – до 150 000 (ста п’ятдесяти тисяч) гривень.

Пока изучал ДКБО, владелец карты сбежал на гульки. :( Без него побаиваюсь экспериментировать. Уже было 2 неуспешные операции. Вдруг позвонят.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:24

  lel написав:
  clientage написав:
  lel написав:А какой сейчас лимит на выход по П2П? Уже отправил 15т- прошло. Горячка как то неуверенно говорит- на сутки.

ну типа 15К/дн с каждой карты к счету
но вы проверьте, вдруХ под НГ чудеса де какие :lol: :lol:

Нашел Додаток № 8
до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк» https://alfabank.ua/upload/Dodatok-8_10.2018.pdf
3.2.5. Перекази за технологіями VISA Direct та MasterCard MoneySend, що здійснені через будь-які сервіси, в
т.ч. зовнішні ресурси:
· ліміт на одну операцію – до 15 000 (п’ятнадцяти тисяч) гривень;
· денний ліміт / щомісячний ліміт – до 150 000 (ста п’ятдесяти тисяч) гривень.

Пока изучал ДКБО, владелец карты сбежал на гульки. :( Без него побаиваюсь экспериментировать. Уже было 2 неуспешные операции. Вдруг позвонят.

Это осталось тока на ВХОД 150К, на выход 15К/карта -- месяца 3 назад гайки закрутили, потом включили 3д-сек по Визе, и... опять обманули с Мастером до конца года :mrgreen:
Дето тут талбичку Виктория еще выкладывала из своей методички :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:34

  clientage написав:Нашел Додаток № 8
до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк» https://alfabank.ua/upload/Dodatok-8_10.2018.pdf
3.2.5. Перекази за технологіями VISA Direct та MasterCard MoneySend, що здійснені через будь-які сервіси, в
т.ч. зовнішні ресурси:
· ліміт на одну операцію – до 15 000 (п’ятнадцяти тисяч) гривень;
· денний ліміт / щомісячний ліміт – до 150 000 (ста п’ятдесяти тисяч) гривень.

Это осталось тока на ВХОД 150К, на выход 15К/карта -- месяца 3 назад гайки закрутили, потом включили 3д-сек по Визе, и... опять обманули с Мастером до конца года :mrgreen:
Дето тут талбичку Виктория еще выкладывала из своей методички :wink:

А в ДКБО ,как обычно, забыли внести изменения, что на выход только 15т :|
Значит, завтра СЭПом. :)
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:52

Re: Альфа-Банк

  lel написав:забыли внести изменения

ага, нуна Пляке на МК капнуть, хай подправид задним числом :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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