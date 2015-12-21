consul написав:Ещё раз про новую расстрочку. 17.12 успешно перевёл покупку в рассрочку. 22.12 успешно прошёл РД. Теперь планирую вернуть покупку из рассрочки в обычный долг (например 26.12), чтобы не платить по ней ежемесячную комиссию. Вопрос: когда мне эту сумму нужно загасить? К следующей РД (22.01) или раньше, к дате - 22.12+25 к.дн. (18.01)? Склоняюсь к 22.01 , а правильно как?
У Вашому випадку до 22.01 . Можна і 22.01+25 , але тоді буде 60 грн абонплати.
lel написав:А какой сейчас лимит на выход по П2П? Уже отправил 15т- прошло. Горячка как то неуверенно говорит- на сутки.
ну типа 15К/дн с каждой карты к счету но вы проверьте, вдруХ под НГ чудеса де какие
Нашел Додаток № 8 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк» https://alfabank.ua/upload/Dodatok-8_10.2018.pdf 3.2.5. Перекази за технологіями VISA Direct та MasterCard MoneySend, що здійснені через будь-які сервіси, в т.ч. зовнішні ресурси: · ліміт на одну операцію – до 15 000 (п’ятнадцяти тисяч) гривень; · денний ліміт / щомісячний ліміт – до 150 000 (ста п’ятдесяти тисяч) гривень.
Пока изучал ДКБО, владелец карты сбежал на гульки. Без него побаиваюсь экспериментировать. Уже было 2 неуспешные операции. Вдруг позвонят.
lel написав:А какой сейчас лимит на выход по П2П? Уже отправил 15т- прошло. Горячка как то неуверенно говорит- на сутки.
ну типа 15К/дн с каждой карты к счету но вы проверьте, вдруХ под НГ чудеса де какие
Нашел Додаток № 8 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк» https://alfabank.ua/upload/Dodatok-8_10.2018.pdf 3.2.5. Перекази за технологіями VISA Direct та MasterCard MoneySend, що здійснені через будь-які сервіси, в т.ч. зовнішні ресурси: · ліміт на одну операцію – до 15 000 (п’ятнадцяти тисяч) гривень; · денний ліміт / щомісячний ліміт – до 150 000 (ста п’ятдесяти тисяч) гривень.
Пока изучал ДКБО, владелец карты сбежал на гульки. Без него побаиваюсь экспериментировать. Уже было 2 неуспешные операции. Вдруг позвонят.
Это осталось тока на ВХОД 150К, на выход 15К/карта -- месяца 3 назад гайки закрутили, потом включили 3д-сек по Визе, и... опять обманули с Мастером до конца года Дето тут талбичку Виктория еще выкладывала из своей методички
clientage написав:Нашел Додаток № 8 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк» https://alfabank.ua/upload/Dodatok-8_10.2018.pdf 3.2.5. Перекази за технологіями VISA Direct та MasterCard MoneySend, що здійснені через будь-які сервіси, в т.ч. зовнішні ресурси: · ліміт на одну операцію – до 15 000 (п’ятнадцяти тисяч) гривень; · денний ліміт / щомісячний ліміт – до 150 000 (ста п’ятдесяти тисяч) гривень.
Это осталось тока на ВХОД 150К, на выход 15К/карта -- месяца 3 назад гайки закрутили, потом включили 3д-сек по Визе, и... опять обманули с Мастером до конца года Дето тут талбичку Виктория еще выкладывала из своей методички
А в ДКБО ,как обычно, забыли внести изменения, что на выход только 15т Значит, завтра СЭПом.