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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6567656865696570

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:11

Re: Альфа-Банк

Подскажите, так и надо, зону 24 на выходные закрывают, Харьков салтовское отделение. Магнитный замок открывается картой, или ключ ещё для избранных выдают))))
anis
 
Повідомлень: 1645
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Подякував: 78 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:17

Re: Альфа-Банк

Есть ли лимит на накопление и вывод орехов? Ткните ссылочку плиз.
anis
 
Повідомлень: 1645
З нами з: 22.11.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:23

  anis написав:Есть ли лимит на накопление и вывод орехов? Ткните ссылочку плиз.

Нельзя вывести больше 8к в месяц.
По начислению лимитов нема.
curiousobro
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 21.07.17
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Подякували: 196 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:27

  anis написав:Есть ли лимит на накопление и вывод орехов? Ткните ссылочку плиз.

https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html
Додаток 1.
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 6567656865696570
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