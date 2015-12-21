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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6568656965706571>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:11

Re: Альфа-Банк

Подскажите, так и надо, зону 24 на выходные закрывают, Харьков салтовское отделение. Магнитный замок открывается картой, или ключ ещё для избранных выдают))))
anis
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:17

Re: Альфа-Банк

Есть ли лимит на накопление и вывод орехов? Ткните ссылочку плиз.
anis
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:23

  anis написав:Есть ли лимит на накопление и вывод орехов? Ткните ссылочку плиз.

Нельзя вывести больше 8к в месяц.
По начислению лимитов нема.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:27

  anis написав:Есть ли лимит на накопление и вывод орехов? Ткните ссылочку плиз.

https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html
Додаток 1.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:43

Re: Альфа-Банк

За вторую карту Экомаксимум приветственные 10000 (100 грн) бонусов начисляют, если по первой карте Экомаксимум были другие условия (начисляли 500 бонусов (5 грн))?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:10

  stryzhko написав:
kreuz написав:Чтобы вот эти орехи вывести это надо иметь к моменту их выплаты или спустя некоторое (какое?) время после проведённую по счёту покупку на сумму 64,40 грн (больше или меньше)? Или без привязки к сумме покупки?

Не выводил ещё ни разу... Альфа нас научит на бонусных орехами пользоваться ))

Умови виводу такі ж як і решти бонусів: компенсація від 50 грн будь-якої покупки, проведеної по рахунку за попередні 3-30 днів від нарахування.

А можно якось по-тупому на пальцях? Нехай буде 8000 (64,40 грн чистими) бонусів акційних нараховано 26 грудня (чи коли?), чи можна приміром компенсувати ними пополняху мобіли через Альфа-Мобайл від 17 грудня на 80 грн за умови, що її вже провели по рахунку? Чи треба, щоб замість пополняхи на 80 грн було менше 64,40 грн, але більше 50 грн? І лише одну покупку можна компенсувати ж, так? Дякую за науку, бо якось складно правила написані...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:18

  kreuz написав:
  stryzhko написав:
kreuz написав:Чтобы вот эти орехи вывести это надо иметь к моменту их выплаты или спустя некоторое (какое?) время после проведённую по счёту покупку на сумму 64,40 грн (больше или меньше)? Или без привязки к сумме покупки?

Не выводил ещё ни разу... Альфа нас научит на бонусных орехами пользоваться ))

Умови виводу такі ж як і решти бонусів: компенсація від 50 грн будь-якої покупки, проведеної по рахунку за попередні 3-30 днів від нарахування.

А можно якось по-тупому на пальцях? Нехай буде 8000 (64,40 грн чистими) бонусів акційних нараховано 26 грудня (чи коли?), чи можна приміром компенсувати ними пополняху мобіли через Альфа-Мобайл від 17 грудня на 80 грн за умови, що її вже провели по рахунку? Чи треба, щоб замість пополняхи на 80 грн було менше 64,40 грн, але більше 50 грн? І лише одну покупку можна компенсувати ж, так? Дякую за науку, бо якось складно правила написані...

Менше 64.4 має бути проведена покупка у виписці, а от відносно більше 50 - не факт, бо залишок бонусів після погашення покупки залишається на вашому рахунку.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:30

Re: Альфа-Банк

Додаток 1 наче однозначно каже, що мін покупка 50 грн, хіба не так? А ось пункт 5.2.2. здається виключає можливість компенсувати пополняху, бо за неї горіхів не дають (( Зате 5.2.3. наче підказує, що можно зробити покупку вже після нарахування горіхів та залогуватися (30 днів наче від цієї дати назад рахують), зачекавши її проведення за рахунком, і тоді вже компенсувати...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:54

Мінімум 50 грн. покупка, правильно. Тоді між 50 та 64,4.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:20

  Kevin написав:За вторую карту Экомаксимум приветственные 10000 (100 грн) бонусов начисляют, если по первой карте Экомаксимум были другие условия (начисляли 500 бонусов (5 грн))?

Писали вже тут, по другій карті(рахунку) ЕКО взагалі нічого НЕ начисляють. Розборки нічого не дали!

А конкретно по питанню, теж нічого не буде. Було закриття одної КК і відкриття іншої. Вітальних бонусів не було. :!:
Хіба новий акк в подяці :idea:
Востаннє редагувалось mixa в Вів 25 гру, 2018 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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