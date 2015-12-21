kreuz написав:Чтобы вот эти орехи вывести это надо иметь к моменту их выплаты или спустя некоторое (какое?) время после проведённую по счёту покупку на сумму 64,40 грн (больше или меньше)? Или без привязки к сумме покупки?
Не выводил ещё ни разу... Альфа нас научит на бонусных орехами пользоваться ))
Умови виводу такі ж як і решти бонусів: компенсація від 50 грн будь-якої покупки, проведеної по рахунку за попередні 3-30 днів від нарахування.
А можно якось по-тупому на пальцях? Нехай буде 8000 (64,40 грн чистими) бонусів акційних нараховано 26 грудня (чи коли?), чи можна приміром компенсувати ними пополняху мобіли через Альфа-Мобайл від 17 грудня на 80 грн за умови, що її вже провели по рахунку? Чи треба, щоб замість пополняхи на 80 грн було менше 64,40 грн, але більше 50 грн? І лише одну покупку можна компенсувати ж, так? Дякую за науку, бо якось складно правила написані...
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kreuz написав:Чтобы вот эти орехи вывести это надо иметь к моменту их выплаты или спустя некоторое (какое?) время после проведённую по счёту покупку на сумму 64,40 грн (больше или меньше)? Или без привязки к сумме покупки?
Не выводил ещё ни разу... Альфа нас научит на бонусных орехами пользоваться ))
Умови виводу такі ж як і решти бонусів: компенсація від 50 грн будь-якої покупки, проведеної по рахунку за попередні 3-30 днів від нарахування.
А можно якось по-тупому на пальцях? Нехай буде 8000 (64,40 грн чистими) бонусів акційних нараховано 26 грудня (чи коли?), чи можна приміром компенсувати ними пополняху мобіли через Альфа-Мобайл від 17 грудня на 80 грн за умови, що її вже провели по рахунку? Чи треба, щоб замість пополняхи на 80 грн було менше 64,40 грн, але більше 50 грн? І лише одну покупку можна компенсувати ж, так? Дякую за науку, бо якось складно правила написані...
Менше 64.4 має бути проведена покупка у виписці, а от відносно більше 50 - не факт, бо залишок бонусів після погашення покупки залишається на вашому рахунку.
Додаток 1 наче однозначно каже, що мін покупка 50 грн, хіба не так? А ось пункт 5.2.2. здається виключає можливість компенсувати пополняху, бо за неї горіхів не дають (( Зате 5.2.3. наче підказує, що можно зробити покупку вже після нарахування горіхів та залогуватися (30 днів наче від цієї дати назад рахують), зачекавши її проведення за рахунком, і тоді вже компенсувати...
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