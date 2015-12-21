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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6568656965706571

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:24

  mixa написав:
  Kevin написав:За вторую карту Экомаксимум приветственные 10000 (100 грн) бонусов начисляют, если по первой карте Экомаксимум были другие условия (начисляли 500 бонусов (5 грн))?

Писали вже тут, по другій карті ЕКО взагалі нічого НЕ начисляють. Розборки нічого не дали!


Не начисляют вообще за покупки? Т.е. нужна вторая бонусная карта на другой аккаунт, тогда только будут начисления?
Kevin
 
Повідомлень: 102
З нами з: 24.09.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:28

  Kevin написав:
  mixa написав:
  Kevin написав:За вторую карту Экомаксимум приветственные 10000 (100 грн) бонусов начисляют, если по первой карте Экомаксимум были другие условия (начисляли 500 бонусов (5 грн))?

Писали вже тут, по другій карті ЕКО взагалі нічого НЕ начисляють. Розборки нічого не дали!


Не начисляют вообще за покупки? Т.е. нужна вторая бонусная карта на другой аккаунт, тогда только будут начисления?

Підправив трохи попереднє повідомлення.

Так, не буде нічого якщо в один акаунт.
Якщо в різні хз. Якщо є карта, пробуйте. Скинете в ЛС результат. На крайняк тариф поміняєте потім. Але є думка, що альфа подає дані в "подяку" в розрізі клієнта. Тому 500 грн. макс. і болт.
mixa
 
Повідомлень: 296
З нами з: 25.04.14
Подякував: 247 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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  #<1 ... 6568656965706571
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