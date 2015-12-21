Не начисляют вообще за покупки? Т.е. нужна вторая бонусная карта на другой аккаунт, тогда только будут начисления?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 гру, 2018 23:24
Не начисляют вообще за покупки? Т.е. нужна вторая бонусная карта на другой аккаунт, тогда только будут начисления?
Додано: Вів 25 гру, 2018 23:28
Підправив трохи попереднє повідомлення.
Так, не буде нічого якщо в один акаунт.
Якщо в різні хз. Якщо є карта, пробуйте. Скинете в ЛС результат. На крайняк тариф поміняєте потім.
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