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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 гру, 2018 23:24
mixa написав: Kevin написав:
За вторую карту Экомаксимум приветственные 10000 (100 грн) бонусов начисляют, если по первой карте Экомаксимум были другие условия (начисляли 500 бонусов (5 грн))?
Писали вже тут, по другій карті ЕКО взагалі нічого НЕ начисляють. Розборки нічого не дали!
Не начисляют вообще за покупки? Т.е. нужна вторая бонусная карта на другой аккаунт, тогда только будут начисления?
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Додано: Вів 25 гру, 2018 23:28
Kevin написав: mixa написав: Kevin написав:
За вторую карту Экомаксимум приветственные 10000 (100 грн) бонусов начисляют, если по первой карте Экомаксимум были другие условия (начисляли 500 бонусов (5 грн))?
Писали вже тут, по другій карті ЕКО взагалі нічого НЕ начисляють. Розборки нічого не дали!
Не начисляют вообще за покупки? Т.е. нужна вторая бонусная карта на другой аккаунт, тогда только будут начисления?
Підправив трохи попереднє повідомлення.
Так, не буде нічого якщо в один акаунт.
Якщо в різні хз. Якщо є карта, пробуйте. Скинете в ЛС результат. На крайняк тариф поміняєте потім.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 08:45
хуторянка, доброе утро. Оформления Альфа-Депозита с пополнением возможно только в отделении банка.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 08:47
А можна після підтвердження замовлення на Максимум змінити тариф на ЕКО-Максимум? Як це зробити ще до отримання картки та підписання договору? Може представник допоможе? Час у нас до 3-го або 4-го числа ще є, а може й до 8-го. РД ще не визначив ))
Замовляв через відділення, де ЕКО не дають, бо через сайт замовлення на ЕКО навіть розглядати не стали, бо бач географія не влаштувала.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 08:51
pepe написав: Квесторе_поверніться написав:
Погорільця хто вже взяв по виплатах ВТБ?
Тяжкий випадок, Алка дівка норовлива.
Коли побачив інфу про початок виплат з ВТБ, перевірив себе на сайті Алки. Не знайшов. Передзвонив на гарячку. Робобаба нічого зі словосполучення "реєстр фонд відшкодування" не розуміє, підійшов пароль "депозит". Після 3 перекидок дівчина знайшла мене у реєстрі, повідомила суму, запропонувала записатися у чергу на виплату. Записуватися я не став (чекати тиждень), з Алкою ми давно знаємося, дівчатка в лице впізнають, вітаються, піду без черги до свого енерджайзера.
На наступний день перша невдача - енерджайзер відсутній, звертаюся до вільного консультанта. Круглі очі - ми вже все видали, що за пізня птиця. Після нетривалого самонавчання знаходиться лист про початок виплат, згадується як це робиться і... мене у списку на виплати немає. Шлях через робобабу знайомий, три паси, четверта панянка повідомляє, що я відмовився записатися, тому мене зі списків "викреслили". Поки тривала гра у футбол, прослухування реклами та музики, вияснив, що карт погорільців у відділенні немає. Поки косили галявину з банків - були, закінчилися або зійшли зі строками. Нових нема. Можуть замовити. Прийдуть через рік. Отримаю з врахуванням св"ятково-вихідних через два тижні. У мене сума більше 100К, гроші мають заробляти, не чекаю. Перехожу через вулицю у сусідній банк, мене зразу знаходять, отримую макулатурою, частину залишаю на депозиті.
Ось така ця панянка. Хочеться побачити її, зустрітися очима, а вона норовить розвернутися на 180 і показує...
pepe, доброго ранку. Приношу щирі вибачення за незручності.
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