pepe написав:

Квесторе_поверніться написав: Погорільця хто вже взяв по виплатах ВТБ? Погорільця хто вже взяв по виплатах ВТБ?

Тяжкий випадок, Алка дівка норовлива.Коли побачив інфу про початок виплат з ВТБ, перевірив себе на сайті Алки. Не знайшов. Передзвонив на гарячку. Робобаба нічого зі словосполучення "реєстр фонд відшкодування" не розуміє, підійшов пароль "депозит". Після 3 перекидок дівчина знайшла мене у реєстрі, повідомила суму, запропонувала записатися у чергу на виплату. Записуватися я не став (чекати тиждень), з Алкою ми давно знаємося, дівчатка в лице впізнають, вітаються, піду без черги до свого енерджайзера.На наступний день перша невдача - енерджайзер відсутній, звертаюся до вільного консультанта. Круглі очі - ми вже все видали, що за пізня птиця. Після нетривалого самонавчання знаходиться лист про початок виплат, згадується як це робиться і... мене у списку на виплати немає. Шлях через робобабу знайомий, три паси, четверта панянка повідомляє, що я відмовився записатися, тому мене зі списків "викреслили". Поки тривала гра у футбол, прослухування реклами та музики, вияснив, що карт погорільців у відділенні немає. Поки косили галявину з банків - були, закінчилися або зійшли зі строками. Нових нема. Можуть замовити. Прийдуть через рік. Отримаю з врахуванням св"ятково-вихідних через два тижні. У мене сума більше 100К, гроші мають заробляти, не чекаю. Перехожу через вулицю у сусідній банк, мене зразу знаходять, отримую макулатурою, частину залишаю на депозиті.Ось така ця панянка. Хочеться побачити її, зустрітися очима, а вона норовить розвернутися на 180 і показує...