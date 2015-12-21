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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6569657065716572>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:24

  mixa написав:
  Kevin написав:За вторую карту Экомаксимум приветственные 10000 (100 грн) бонусов начисляют, если по первой карте Экомаксимум были другие условия (начисляли 500 бонусов (5 грн))?

Писали вже тут, по другій карті ЕКО взагалі нічого НЕ начисляють. Розборки нічого не дали!


Не начисляют вообще за покупки? Т.е. нужна вторая бонусная карта на другой аккаунт, тогда только будут начисления?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:28

  Kevin написав:
  mixa написав:
  Kevin написав:За вторую карту Экомаксимум приветственные 10000 (100 грн) бонусов начисляют, если по первой карте Экомаксимум были другие условия (начисляли 500 бонусов (5 грн))?

Писали вже тут, по другій карті ЕКО взагалі нічого НЕ начисляють. Розборки нічого не дали!


Не начисляют вообще за покупки? Т.е. нужна вторая бонусная карта на другой аккаунт, тогда только будут начисления?

Підправив трохи попереднє повідомлення.

Так, не буде нічого якщо в один акаунт.
Якщо в різні хз. Якщо є карта, пробуйте. Скинете в ЛС результат. На крайняк тариф поміняєте потім.
mixa
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 08:45

  хуторянка написав:В кои веки появился депо с пополнением(не путать со сбером)...при попытке открыть в мабе его там не оказалось :evil:
как выяснилось его открывают только в отд. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

хуторянка, доброе утро. Оформления Альфа-Депозита с пополнением возможно только в отделении банка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 08:47

Зміна тарифу

А можна після підтвердження замовлення на Максимум змінити тариф на ЕКО-Максимум? Як це зробити ще до отримання картки та підписання договору? Може представник допоможе? Час у нас до 3-го або 4-го числа ще є, а може й до 8-го. РД ще не визначив ))

Замовляв через відділення, де ЕКО не дають, бо через сайт замовлення на ЕКО навіть розглядати не стали, бо бач географія не влаштувала.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 08:51

  pepe написав:
  Квесторе_поверніться написав:Погорільця хто вже взяв по виплатах ВТБ?

Тяжкий випадок, Алка дівка норовлива.
Коли побачив інфу про початок виплат з ВТБ, перевірив себе на сайті Алки. Не знайшов. Передзвонив на гарячку. Робобаба нічого зі словосполучення "реєстр фонд відшкодування" не розуміє, підійшов пароль "депозит". Після 3 перекидок дівчина знайшла мене у реєстрі, повідомила суму, запропонувала записатися у чергу на виплату. Записуватися я не став (чекати тиждень), з Алкою ми давно знаємося, дівчатка в лице впізнають, вітаються, піду без черги до свого енерджайзера.
На наступний день перша невдача - енерджайзер відсутній, звертаюся до вільного консультанта. Круглі очі - ми вже все видали, що за пізня птиця. Після нетривалого самонавчання знаходиться лист про початок виплат, згадується як це робиться і... мене у списку на виплати немає. Шлях через робобабу знайомий, три паси, четверта панянка повідомляє, що я відмовився записатися, тому мене зі списків "викреслили". Поки тривала гра у футбол, прослухування реклами та музики, вияснив, що карт погорільців у відділенні немає. Поки косили галявину з банків - були, закінчилися або зійшли зі строками. Нових нема. Можуть замовити. Прийдуть через рік. Отримаю з врахуванням св"ятково-вихідних через два тижні. У мене сума більше 100К, гроші мають заробляти, не чекаю. Перехожу через вулицю у сусідній банк, мене зразу знаходять, отримую макулатурою, частину залишаю на депозиті.
Ось така ця панянка. Хочеться побачити її, зустрітися очима, а вона норовить розвернутися на 180 і показує...

pepe, доброго ранку. Приношу щирі вибачення за незручності.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:12

  anis написав:Подскажите, так и надо, зону 24 на выходные закрывают, Харьков салтовское отделение. Магнитный замок открывается картой, или ключ ещё для избранных выдают))))

anis, доброе утро. Зона 24/7 в отделении Салтовское была закрыта в связи с неработоспособностью банкомата. Извините за неудобства.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:18

  furioso написав:Внимание! Альфа-банк сливает персональные данные своих клиентов коллекторской компании "Европейское агентство по возвращению долгов" (код ЕДР 35465907, юридический адрес: 01032, Киев, ул. С.Петлюры, 30. Директор - Ревунов Роман Олегович. Владелец - Тигипко Сергей Леонидович). Причем даже добросовестных клиентов, которые никогда в Альфа-банке кредиты не брали, а имели депозиты или текущие счета. А коллекторы потом названивают и требуют возвратить долги.

furioso, доброе утро. Прошу вас, для возможности разобраться в вопросе, предоставить в ЛС ИНН клиентов, которые описаны в ситуации.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:33

  lincoln2 написав:подскажите плиз ,по методичке работы с Кешью...
вчера накопил бонусов примерно 9500 ..
Чтобы сделать возврат , правильно ли я понимаю
1. Рассчитываюсь 24-25.12 по торговой операции , например на 60-70 грн ,
2. 26.12 смотрю по выписке , прошла ли операция ,если нет ловлю операцию 27.12 ...
3. На следующий день ,после попадания операции в выписку , пробую компенсировать ее орехами , если пропускает , средства в грн потом возвращают мне на карту

lincoln2, доброе утро. К возврату доступны операции, которые были проведены за последние 30 календарных дней, если они проведены по выписке и с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней. При успешном выводе бонусов, средства сразу возвращаются вам на карту.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:40

  sola написав:
  sola написав:Вопрос по этой акции.

На странице вполне приятная информация:
Наступні 4 дні стануть дивовижно щедрими для кожного, адже в новій акції переможцем стає кожен


Но в детальных условиях снова антилояльность:
3.1. Акційні умови автоматично поширюються на
діючих та нових клієнтів АТ «АЛЬФА-БАНК», які в сукупності відповідають наступним умовам:
...
отримали повідомлення від Організатора про участь в Акції у формі sms-повідомлення на свій номер мобільного телефону та/або електронного листа (e-mail) на свою адресу електронної поштової скриньки, які були вказані клієнтом у договорі при відкритті карткового рахунку у Банку, як контактні дані
...


Так все или все-таки избранные, получившие сообщение? Если честно, эта "избранность" в акциях уже поднадоела...


Офпред игнорирует?

sola, доброе утро. Участие в данной акции принимают клиенты, которые получили уведомление от банка на мобильный телефон или электронную почту.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:44

  maxim2014 написав:
Alfa_Bank написав:В интернете нет проблем платить не именной картой. Наши банки при транзакции не сверяют имя.
Есть моменты с оплатой проката авто, но это не так интересно. На количество собранных балов не влияет есть ли имя на карте или нет. Ведь так?

maxim2014, доброе утро. На участие в бонусной программе наличие/отсутствие имени на карте не влияет.
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