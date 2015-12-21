А можна після підтвердження замовлення на Максимум змінити тариф на ЕКО-Максимум? Як це зробити ще до отримання картки та підписання договору? Може представник допоможе? Час у нас до 3-го або 4-го числа ще є, а може й до 8-го. РД ще не визначив ))
Замовляв через відділення, де ЕКО не дають, бо через сайт замовлення на ЕКО навіть розглядати не стали, бо бач географія не влаштувала.
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Квесторе_поверніться написав:Погорільця хто вже взяв по виплатах ВТБ?
Тяжкий випадок, Алка дівка норовлива. Коли побачив інфу про початок виплат з ВТБ, перевірив себе на сайті Алки. Не знайшов. Передзвонив на гарячку. Робобаба нічого зі словосполучення "реєстр фонд відшкодування" не розуміє, підійшов пароль "депозит". Після 3 перекидок дівчина знайшла мене у реєстрі, повідомила суму, запропонувала записатися у чергу на виплату. Записуватися я не став (чекати тиждень), з Алкою ми давно знаємося, дівчатка в лице впізнають, вітаються, піду без черги до свого енерджайзера. На наступний день перша невдача - енерджайзер відсутній, звертаюся до вільного консультанта. Круглі очі - ми вже все видали, що за пізня птиця. Після нетривалого самонавчання знаходиться лист про початок виплат, згадується як це робиться і... мене у списку на виплати немає. Шлях через робобабу знайомий, три паси, четверта панянка повідомляє, що я відмовився записатися, тому мене зі списків "викреслили". Поки тривала гра у футбол, прослухування реклами та музики, вияснив, що карт погорільців у відділенні немає. Поки косили галявину з банків - були, закінчилися або зійшли зі строками. Нових нема. Можуть замовити. Прийдуть через рік. Отримаю з врахуванням св"ятково-вихідних через два тижні. У мене сума більше 100К, гроші мають заробляти, не чекаю. Перехожу через вулицю у сусідній банк, мене зразу знаходять, отримую макулатурою, частину залишаю на депозиті. Ось така ця панянка. Хочеться побачити її, зустрітися очима, а вона норовить розвернутися на 180 і показує...
pepe, доброго ранку. Приношу щирі вибачення за незручності.
furioso написав:Внимание! Альфа-банк сливает персональные данные своих клиентов коллекторской компании "Европейское агентство по возвращению долгов" (код ЕДР 35465907, юридический адрес: 01032, Киев, ул. С.Петлюры, 30. Директор - Ревунов Роман Олегович. Владелец - Тигипко Сергей Леонидович). Причем даже добросовестных клиентов, которые никогда в Альфа-банке кредиты не брали, а имели депозиты или текущие счета. А коллекторы потом названивают и требуют возвратить долги.
furioso, доброе утро. Прошу вас, для возможности разобраться в вопросе, предоставить в ЛС ИНН клиентов, которые описаны в ситуации.
lincoln2 написав:подскажите плиз ,по методичке работы с Кешью... вчера накопил бонусов примерно 9500 .. Чтобы сделать возврат , правильно ли я понимаю 1. Рассчитываюсь 24-25.12 по торговой операции , например на 60-70 грн , 2. 26.12 смотрю по выписке , прошла ли операция ,если нет ловлю операцию 27.12 ... 3. На следующий день ,после попадания операции в выписку , пробую компенсировать ее орехами , если пропускает , средства в грн потом возвращают мне на карту
lincoln2, доброе утро. К возврату доступны операции, которые были проведены за последние 30 календарных дней, если они проведены по выписке и с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней. При успешном выводе бонусов, средства сразу возвращаются вам на карту.
3.1. Акційні умови автоматично поширюються на діючих та нових клієнтів АТ «АЛЬФА-БАНК», які в сукупності відповідають наступним умовам: ... отримали повідомлення від Організатора про участь в Акції у формі sms-повідомлення на свій номер мобільного телефону та/або електронного листа (e-mail) на свою адресу електронної поштової скриньки, які були вказані клієнтом у договорі при відкритті карткового рахунку у Банку, як контактні дані ...
Так все или все-таки избранные, получившие сообщение? Если честно, эта "избранность" в акциях уже поднадоела...
Офпред игнорирует?
sola, доброе утро. Участие в данной акции принимают клиенты, которые получили уведомление от банка на мобильный телефон или электронную почту.
Alfa_Bank написав:В интернете нет проблем платить не именной картой. Наши банки при транзакции не сверяют имя. Есть моменты с оплатой проката авто, но это не так интересно. На количество собранных балов не влияет есть ли имя на карте или нет. Ведь так?
maxim2014, доброе утро. На участие в бонусной программе наличие/отсутствие имени на карте не влияет.