Карамболь написав:Добрый день Alfa_Bank ! До какого времени сегодня можно открыть депозит в мабе, чтобы %% были с завтрашнего дня?
Карамболь, доброе утро. При открытии депозита в понедельник – пятницу (в т.ч. предпразничные дни) физическим лицом (не ФЛП) до 22:45, средства на депозит зачисляются день в день, а проценты начинают начисляться со дня следующего за днем открытия депозита в системах Банка.
kreuz написав:А можна після підтвердження замовлення на Максимум змінити тариф на ЕКО-Максимум? Як це зробити ще до отримання картки та підписання договору? Може представник допоможе? Час у нас до 3-го або 4-го числа ще є, а може й до 8-го. РД ще не визначив ))
Замовляв через відділення, де ЕКО не дають, бо через сайт замовлення на ЕКО навіть розглядати не стали, бо бач географія не влаштувала.
kreuz написав:А можна після підтвердження замовлення на Максимум змінити тариф на ЕКО-Максимум? Як це зробити ще до отримання картки та підписання договору? Може представник допоможе? Час у нас до 3-го або 4-го числа ще є, а може й до 8-го. РД ще не визначив ))
Замовляв через відділення, де ЕКО не дають, бо через сайт замовлення на ЕКО навіть розглядати не стали, бо бач географія не влаштувала.