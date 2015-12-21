RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6569657065716572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:48

Re: Альфа-Банк

Никто не сталкивался что алла ограничивает пополнение пакетной карты по п2п? (донор сторонний)
mephala
 
Повідомлень: 3902
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:55

  Карамболь написав:Добрый день Alfa_Bank !
До какого времени сегодня можно открыть депозит в мабе, чтобы %% были с завтрашнего дня?

Карамболь, доброе утро. При открытии депозита в понедельник – пятницу (в т.ч. предпразничные дни) физическим лицом (не ФЛП) до 22:45, средства на депозит зачисляются день в день, а проценты начинают начисляться со дня следующего за днем открытия депозита в системах Банка.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5383
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:03

  mephala написав:Никто не сталкивался что алла ограничивает пополнение пакетной карты по п2п? (донор сторонний)

150т в мес, было. В день, не знаю.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7006
З нами з: 03.11.08
Подякував: 382 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:05

  mephala написав:Никто не сталкивался что алла ограничивает пополнение пакетной карты по п2п? (донор сторонний)

Не ограничивает
Stringer
 
Повідомлень: 8824
З нами з: 23.01.13
Подякував: 257 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:18

  kreuz написав:А можна після підтвердження замовлення на Максимум змінити тариф на ЕКО-Максимум? Як це зробити ще до отримання картки та підписання договору? Може представник допоможе? Час у нас до 3-го або 4-го числа ще є, а може й до 8-го. РД ще не визначив ))

Замовляв через відділення, де ЕКО не дають, бо через сайт замовлення на ЕКО навіть розглядати не стали, бо бач географія не влаштувала.

kreuz, доброго ранку. Уточню.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5383
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:18

  mephala написав:Никто не сталкивался что алла ограничивает пополнение пакетной карты по п2п? (донор сторонний)

Были сообщения и Кассандры и ещё одного человека, что моня не вливает больше 15к на комфорты.
Если делать с помощью Аллы - вроде даёт больше
curiousobro
 
Повідомлень: 1568
З нами з: 21.07.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:25

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:А можна після підтвердження замовлення на Максимум змінити тариф на ЕКО-Максимум? Як це зробити ще до отримання картки та підписання договору? Може представник допоможе? Час у нас до 3-го або 4-го числа ще є, а може й до 8-го. РД ще не визначив ))

Замовляв через відділення, де ЕКО не дають, бо через сайт замовлення на ЕКО навіть розглядати не стали, бо бач географія не влаштувала.

kreuz, доброго ранку. Уточню.


Якщо Ваша ласка, прокоментуйте питання і ще ще одне. Дякую наперед.

Доречі +1% до депо із бонусом за переказ можливо поєднати чи ні?
Востаннє редагувалось kreuz в Сер 26 гру, 2018 10:31, всього редагувалось 2 разів.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1184
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:30

  Alfa_Bank написав:sola, доброе утро. Участие в данной акции принимают клиенты, которые получили уведомление от банка на мобильный телефон или электронную почту.

Тогда по этой ссылке недостоверная информация :?

Наступні 4 дні стануть дивовижно щедрими для кожного, адже в новій акції переможцем стає кожен
sola
 
Повідомлень: 4119
З нами з: 02.03.09
Подякував: 486 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6569657065716572
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Bobb, sola, wig, Квінто і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3332, 3333, 3334
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33339 4107143
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 08:38
v-m-
ОТП БАНК 1 ... 563, 564, 565
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5643 1336512
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 гру, 2018 18:28
Фантом
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 27, 28, 29
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
286 52574
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 13:18
Дядя Дима

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.