Карамболь написав:Добрый день Alfa_Bank ! До какого времени сегодня можно открыть депозит в мабе, чтобы %% были с завтрашнего дня?
Карамболь, доброе утро. При открытии депозита в понедельник – пятницу (в т.ч. предпразничные дни) физическим лицом (не ФЛП) до 22:45, средства на депозит зачисляются день в день, а проценты начинают начисляться со дня следующего за днем открытия депозита в системах Банка.
kreuz написав:А можна після підтвердження замовлення на Максимум змінити тариф на ЕКО-Максимум? Як це зробити ще до отримання картки та підписання договору? Може представник допоможе? Час у нас до 3-го або 4-го числа ще є, а може й до 8-го. РД ще не визначив ))
Замовляв через відділення, де ЕКО не дають, бо через сайт замовлення на ЕКО навіть розглядати не стали, бо бач географія не влаштувала.
kreuz написав:А можна після підтвердження замовлення на Максимум змінити тариф на ЕКО-Максимум? Як це зробити ще до отримання картки та підписання договору? Може представник допоможе? Час у нас до 3-го або 4-го числа ще є, а може й до 8-го. РД ще не визначив ))
Замовляв через відділення, де ЕКО не дають, бо через сайт замовлення на ЕКО навіть розглядати не стали, бо бач географія не влаштувала.
kreuz написав:А можна після підтвердження замовлення на Максимум змінити тариф на ЕКО-Максимум? Як це зробити ще до отримання картки та підписання договору? Може представник допоможе? Час у нас до 3-го або 4-го числа ще є, а може й до 8-го. РД ще не визначив ))
Замовляв через відділення, де ЕКО не дають, бо через сайт замовлення на ЕКО навіть розглядати не стали, бо бач географія не влаштувала.
kreuz, доброго дня. Перевипустити картку на новий тариф можна буде лише після отримання картки та підписання договору.