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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6570657165726573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:31

  ruvex написав:
  lov2108 написав:Ну так Альфа снова сделала подлог.
Вот мое сообщение о неоднозначности правил с цитатами, все нужное выделено:
viewtopic.php?p=4526390#p4526390
Вот ответ №1:
viewtopic.php?p=4526445#p4526445
Вот ответ №2:
viewtopic.php?p=4526677#p4526677
Вот уже измененные правила:
https://alfabank.ua/ru/about/press/1-u- ... ozitu-3015
https://alfabank.ua/upload/aksiya-depos ... dsotok.pdf
И в них уже с 14 числа, а не с 7.
Новые данные файла с условиями акции.
Зображення
Не тот банк назвали шаромыгой.

ruvex, добрый день. Изначально, при публикации условий акции, были указаны некорректные сроки ее начала (а именно, с 7.12). Так как акция изначально планировалась с 14.12.2018, и эта дата была принята коллегиальным органом банка при разработке условий, после обнаружения ошибки на сайте, информацию изменили. Приношу извинения за ситуацию, что сложилась и за ранее предоставленную мной информацию о сроках. Корректные сроки проведения акции сейчас указаны на сайте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:34

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Шановний представник банку.
1.Чи буде на вихідних можливість зняття з ощадного депозиту?Та якими строками відбудеться зарахування,якщо я захочу навпаки поповнити Ощадний депо або Дохідний сейф до 19-00 сьогоднішнього дня?


2.Також питання щодо кількості транзакціі по картці для участі в Акціі з 22 по 25 грудня.Чи війдуть в кількість 8ми дві транзакціі поповнення моб.рахунку? Та чи має значення на які суми будуть виконані наступні 6?
Заздалегідь дякую.

PORT_UA, доброго дня.
1) При переказі коштів з ощадного депозиту на картковий рахунок через кнопку «Поповнити» у вихідний день, грошові кошти на рахунок будуть зараховані наступного робочого дня після 11:00. При поповненні ощадного депозиту з карткового рахунку до 17:00 поточного операційного дня, сума зарахуєтеся в той же день. Якщо поповнення після 17:00 чи у вихідний – зарахування відбудеться наступного робочого дня. Перерахування коштів на дохідний сейф проходить в On-line режимі.
2) Необхідно протягом строку проведення акції здійснити 8 розрахункових операцій в торгово-сервісних мережах. Операція вважається успішною, якщо на бонусний рахунок Cash’U Club зараховано мінімум 1 бонус. Мінімальна сума операції, за яку нараховуються бонуси– 2грн. За будь-які операції, що здійснені через сервіси«My Alfa -Bank» / «Альфа-Мобайл» бонуси не нараховуються, тому для участі в даній акції, операції поповнення мобільного не підходять.

что то я не понял. что значит если пополнить ощадный после 17:00 - зачисление будет сделано на следующий день? у вас разные методички с предыдущим офпредом?
или в банке поменялся регламент?
нам ранее выкладывали таблицу регламента зачисления на ощадный и там было указано что зачисление текущим днем до 22:00 на ощадный

ЗЫ
народ - у кого то сохранился тот файл что выкладывал офпред про регламент зачисления на ощадный?

mephala, добрый день. Уточню.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:48

  sola написав:Alfa_bank
В PDF-выписке в МАБ операции со статусом "Блокировка" отображаются с описанием операции, но с нулевой суммой, в HTML-версии суммы есть. Почему выписки отличаются? Как бы не очень удобно...

Почему в выписках не сделать MCC отдельным столбцом?

sola, добрый день. Пришлите, пожалуйста, в ЛС скрин квитанции, проверю. Ваши предложения относительно отображения МСС зафиксировала.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:59

  sola написав:
  Alfa_Bank написав:sola, доброе утро. Участие в данной акции принимают клиенты, которые получили уведомление от банка на мобильный телефон или электронную почту.

Тогда по этой ссылке недостоверная информация :?

Наступні 4 дні стануть дивовижно щедрими для кожного, адже в новій акції переможцем стає кожен

sola, понимаю ваши замечания, однако на той же странице размещены официальные условия акции.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:00

  Stringer написав:
  mephala написав:Никто не сталкивался что алла ограничивает пополнение пакетной карты по п2п? (донор сторонний)

Не ограничивает

да просто вчера чудасия была. перекидывал на карту копеечную сумму - алла дала отбой в мобильном приложении еще до ввода 3дс. сразу окошечко - платеж отменен. при том что глобус прислал 3дс. лимиты по глобусу не были превышены.
решил убавить хотелку - пропустило.
потому опять хочу еще отправить (сумма то вся нужна была а не урезанная) - опять болт.
звоню на гарячку алле что за фигня - мне рассказывают что у них все нормально то донор чудит отклоняет платеж без уведомления почему. просто отклоняет и все.
но каким то чудо после звонка алле второй кусок тут же прилетел.
от сижу и думаю - кто прикалывался.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:04

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:кто прикалывался

оба могли :)
Да и конец года ж, старховые депозиты в МПС у всех заканчиваются
Думаю, шо манисенды типа Виза-Виза и Мастер-Мастер будут лучше отрабатываться чем перекрестные :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:08

Re: Альфа-Банк

Вопрос к офпреду - как совместить эти два ответа в плане зачисления денег на Ощадный депозит.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4533984#p4533984
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4536822#p4536822

есть какие то нюансы?
mephala
 
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