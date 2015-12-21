ruvex, добрый день. Изначально, при публикации условий акции, были указаны некорректные сроки ее начала (а именно, с 7.12). Так как акция изначально планировалась с 14.12.2018, и эта дата была принята коллегиальным органом банка при разработке условий, после обнаружения ошибки на сайте, информацию изменили. Приношу извинения за ситуацию, что сложилась и за ранее предоставленную мной информацию о сроках. Корректные сроки проведения акции сейчас указаны на сайте.
_PORT_UA написав:Шановний представник банку. 1.Чи буде на вихідних можливість зняття з ощадного депозиту?Та якими строками відбудеться зарахування,якщо я захочу навпаки поповнити Ощадний депо або Дохідний сейф до 19-00 сьогоднішнього дня?
2.Також питання щодо кількості транзакціі по картці для участі в Акціі з 22 по 25 грудня.Чи війдуть в кількість 8ми дві транзакціі поповнення моб.рахунку? Та чи має значення на які суми будуть виконані наступні 6? Заздалегідь дякую.
PORT_UA, доброго дня. 1) При переказі коштів з ощадного депозиту на картковий рахунок через кнопку «Поповнити» у вихідний день, грошові кошти на рахунок будуть зараховані наступного робочого дня після 11:00. При поповненні ощадного депозиту з карткового рахунку до 17:00 поточного операційного дня, сума зарахуєтеся в той же день. Якщо поповнення після 17:00 чи у вихідний – зарахування відбудеться наступного робочого дня. Перерахування коштів на дохідний сейф проходить в On-line режимі. 2) Необхідно протягом строку проведення акції здійснити 8 розрахункових операцій в торгово-сервісних мережах. Операція вважається успішною, якщо на бонусний рахунок Cash’U Club зараховано мінімум 1 бонус. Мінімальна сума операції, за яку нараховуються бонуси– 2грн. За будь-які операції, що здійснені через сервіси«My Alfa -Bank» / «Альфа-Мобайл» бонуси не нараховуються, тому для участі в даній акції, операції поповнення мобільного не підходять.
что то я не понял. что значит если пополнить ощадный после 17:00 - зачисление будет сделано на следующий день? у вас разные методички с предыдущим офпредом? или в банке поменялся регламент? нам ранее выкладывали таблицу регламента зачисления на ощадный и там было указано что зачисление текущим днем до 22:00 на ощадный
ЗЫ народ - у кого то сохранился тот файл что выкладывал офпред про регламент зачисления на ощадный?
sola написав:Alfa_bank В PDF-выписке в МАБ операции со статусом "Блокировка" отображаются с описанием операции, но с нулевой суммой, в HTML-версии суммы есть. Почему выписки отличаются? Как бы не очень удобно...
Почему в выписках не сделать MCC отдельным столбцом?
sola, добрый день. Пришлите, пожалуйста, в ЛС скрин квитанции, проверю. Ваши предложения относительно отображения МСС зафиксировала.
mephala написав:Никто не сталкивался что алла ограничивает пополнение пакетной карты по п2п? (донор сторонний)
Не ограничивает
да просто вчера чудасия была. перекидывал на карту копеечную сумму - алла дала отбой в мобильном приложении еще до ввода 3дс. сразу окошечко - платеж отменен. при том что глобус прислал 3дс. лимиты по глобусу не были превышены. решил убавить хотелку - пропустило. потому опять хочу еще отправить (сумма то вся нужна была а не урезанная) - опять болт. звоню на гарячку алле что за фигня - мне рассказывают что у них все нормально то донор чудит отклоняет платеж без уведомления почему. просто отклоняет и все. но каким то чудо после звонка алле второй кусок тут же прилетел. от сижу и думаю - кто прикалывался.
kreuz написав:А можна після підтвердження замовлення на Максимум змінити тариф на ЕКО-Максимум? Як це зробити ще до отримання картки та підписання договору? Може представник допоможе? Час у нас до 3-го або 4-го числа ще є, а може й до 8-го. РД ще не визначив ))
Замовляв через відділення, де ЕКО не дають, бо через сайт замовлення на ЕКО навіть розглядати не стали, бо бач географія не влаштувала.
Доречі +1% до депо із бонусом за переказ можливо поєднати чи ні?
kreuz, акційні бонуси клієнту будуть нараховані з 28.12.2018 – 10.01.2019 року. Вивести кошти можна на ті операції, що були проведені за останні 30 календарних днів, що проведені по рахунку і з цього моменту пройшло 1-3 робочих дні, з яких клієнт отримав бонуси (за поповнення мобільного бонус не нараховуються, вивести таку операцію немає можливості). Мінімальна сума покупки для виводу бонусів – 50 грн. В акції +1% до депозиту операція з поповнення мобільного не враховується.
Шановний представник, чому, знов у Вашому банку виникає ситуація небажання провести виплати Фонду, громадянину України, який зареєстрований в АРКрим, та має при собі довідку про реєстрацію тимчасового перебування на територіі України. Більше того, в мене під фонд залито грошей у Вашому банку, які спокійно обслуговуваються, навіть персонального менеджера мені надали.
Чому Ви нас так не любите.
Як шо, то це Львів, відділення на проспекті Чорновола 45.