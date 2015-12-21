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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6571657265736574>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:31

  ruvex написав:
  lov2108 написав:Ну так Альфа снова сделала подлог.
Вот мое сообщение о неоднозначности правил с цитатами, все нужное выделено:
viewtopic.php?p=4526390#p4526390
Вот ответ №1:
viewtopic.php?p=4526445#p4526445
Вот ответ №2:
viewtopic.php?p=4526677#p4526677
Вот уже измененные правила:
https://alfabank.ua/ru/about/press/1-u- ... ozitu-3015
https://alfabank.ua/upload/aksiya-depos ... dsotok.pdf
И в них уже с 14 числа, а не с 7.
Новые данные файла с условиями акции.
Зображення
Не тот банк назвали шаромыгой.

ruvex, добрый день. Изначально, при публикации условий акции, были указаны некорректные сроки ее начала (а именно, с 7.12). Так как акция изначально планировалась с 14.12.2018, и эта дата была принята коллегиальным органом банка при разработке условий, после обнаружения ошибки на сайте, информацию изменили. Приношу извинения за ситуацию, что сложилась и за ранее предоставленную мной информацию о сроках. Корректные сроки проведения акции сейчас указаны на сайте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:34

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Шановний представник банку.
1.Чи буде на вихідних можливість зняття з ощадного депозиту?Та якими строками відбудеться зарахування,якщо я захочу навпаки поповнити Ощадний депо або Дохідний сейф до 19-00 сьогоднішнього дня?


2.Також питання щодо кількості транзакціі по картці для участі в Акціі з 22 по 25 грудня.Чи війдуть в кількість 8ми дві транзакціі поповнення моб.рахунку? Та чи має значення на які суми будуть виконані наступні 6?
Заздалегідь дякую.

PORT_UA, доброго дня.
1) При переказі коштів з ощадного депозиту на картковий рахунок через кнопку «Поповнити» у вихідний день, грошові кошти на рахунок будуть зараховані наступного робочого дня після 11:00. При поповненні ощадного депозиту з карткового рахунку до 17:00 поточного операційного дня, сума зарахуєтеся в той же день. Якщо поповнення після 17:00 чи у вихідний – зарахування відбудеться наступного робочого дня. Перерахування коштів на дохідний сейф проходить в On-line режимі.
2) Необхідно протягом строку проведення акції здійснити 8 розрахункових операцій в торгово-сервісних мережах. Операція вважається успішною, якщо на бонусний рахунок Cash’U Club зараховано мінімум 1 бонус. Мінімальна сума операції, за яку нараховуються бонуси– 2грн. За будь-які операції, що здійснені через сервіси«My Alfa -Bank» / «Альфа-Мобайл» бонуси не нараховуються, тому для участі в даній акції, операції поповнення мобільного не підходять.

что то я не понял. что значит если пополнить ощадный после 17:00 - зачисление будет сделано на следующий день? у вас разные методички с предыдущим офпредом?
или в банке поменялся регламент?
нам ранее выкладывали таблицу регламента зачисления на ощадный и там было указано что зачисление текущим днем до 22:00 на ощадный

ЗЫ
народ - у кого то сохранился тот файл что выкладывал офпред про регламент зачисления на ощадный?

mephala, добрый день. Уточню.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:48

  sola написав:Alfa_bank
В PDF-выписке в МАБ операции со статусом "Блокировка" отображаются с описанием операции, но с нулевой суммой, в HTML-версии суммы есть. Почему выписки отличаются? Как бы не очень удобно...

Почему в выписках не сделать MCC отдельным столбцом?

sola, добрый день. Пришлите, пожалуйста, в ЛС скрин квитанции, проверю. Ваши предложения относительно отображения МСС зафиксировала.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:59

  sola написав:
  Alfa_Bank написав:sola, доброе утро. Участие в данной акции принимают клиенты, которые получили уведомление от банка на мобильный телефон или электронную почту.

Тогда по этой ссылке недостоверная информация :?

Наступні 4 дні стануть дивовижно щедрими для кожного, адже в новій акції переможцем стає кожен

sola, понимаю ваши замечания, однако на той же странице размещены официальные условия акции.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:00

  Stringer написав:
  mephala написав:Никто не сталкивался что алла ограничивает пополнение пакетной карты по п2п? (донор сторонний)

Не ограничивает

да просто вчера чудасия была. перекидывал на карту копеечную сумму - алла дала отбой в мобильном приложении еще до ввода 3дс. сразу окошечко - платеж отменен. при том что глобус прислал 3дс. лимиты по глобусу не были превышены.
решил убавить хотелку - пропустило.
потому опять хочу еще отправить (сумма то вся нужна была а не урезанная) - опять болт.
звоню на гарячку алле что за фигня - мне рассказывают что у них все нормально то донор чудит отклоняет платеж без уведомления почему. просто отклоняет и все.
но каким то чудо после звонка алле второй кусок тут же прилетел.
от сижу и думаю - кто прикалывался.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:04

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:кто прикалывался

оба могли :)
Да и конец года ж, старховые депозиты в МПС у всех заканчиваются
Думаю, шо манисенды типа Виза-Виза и Мастер-Мастер будут лучше отрабатываться чем перекрестные :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:08

Re: Альфа-Банк

Вопрос к офпреду - как совместить эти два ответа в плане зачисления денег на Ощадный депозит.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4533984#p4533984
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4536822#p4536822

есть какие то нюансы?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:11

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

шо там с 3д сек. по Мастерам? говорили до конца года будет ...

так у меня того - ходит. и по комфорту и по эко.

  clientage написав:
  mephala написав:кто прикалывался

оба могли :)
Да и конец года ж, старховые депозиты в МПС у всех заканчиваются
Думаю, шо манисенды типа Виза-Виза и Мастер-Мастер будут лучше отрабатываться чем перекрестные :lol: :lol:

в схеме было два мастера :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:18

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:А можна після підтвердження замовлення на Максимум змінити тариф на ЕКО-Максимум? Як це зробити ще до отримання картки та підписання договору? Може представник допоможе? Час у нас до 3-го або 4-го числа ще є, а може й до 8-го. РД ще не визначив ))

Замовляв через відділення, де ЕКО не дають, бо через сайт замовлення на ЕКО навіть розглядати не стали, бо бач географія не влаштувала.

kreuz, доброго ранку. Уточню.


Якщо Ваша ласка, прокоментуйте питання і ще ще одне. Дякую наперед.

Доречі +1% до депо із бонусом за переказ можливо поєднати чи ні?

kreuz, акційні бонуси клієнту будуть нараховані з 28.12.2018 – 10.01.2019 року. Вивести кошти можна на ті операції, що були проведені за останні 30 календарних днів, що проведені по рахунку і з цього моменту пройшло 1-3 робочих дні, з яких клієнт отримав бонуси (за поповнення мобільного бонус не нараховуються, вивести таку операцію немає можливості). Мінімальна сума покупки для виводу бонусів – 50 грн.
В акції +1% до депозиту операція з поповнення мобільного не враховується.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:26

Re: Альфа-Банк

Шановний представник, чому, знов у Вашому банку виникає ситуація небажання провести виплати Фонду, громадянину України, який зареєстрований в АРКрим, та має при собі довідку про реєстрацію тимчасового перебування на територіі України. Більше того, в мене під фонд залито грошей у Вашому банку, які спокійно обслуговуваються, навіть персонального менеджера мені надали.

Чому Ви нас так не любите.

Як шо, то це Львів, відділення на проспекті Чорновола 45.
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