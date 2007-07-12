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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6571657265736574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:40

  Alfa_Bank написав:
  sola написав:Alfa_bank
В PDF-выписке в МАБ операции со статусом "Блокировка" отображаются с описанием операции, но с нулевой суммой, в HTML-версии суммы есть. Почему выписки отличаются? Как бы не очень удобно...

Почему в выписках не сделать MCC отдельным столбцом?

sola, добрый день. Пришлите, пожалуйста, в ЛС скрин квитанции, проверю. Ваши предложения относительно отображения МСС зафиксировала.


уже лет 5 просим, чтоб бы в виписках был столбец с номером карты или посл 4-мя ее цифрами ... когда к счету несколько карт непонятно какой именно картой была сделана оплата ... это так сложно сделать?
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:45

Re: Альфа-Банк

Еще ни один СЭП, отправленный в 10 утра не дошел. Из них два из Альфы в Альфу.
Уже начались праздники? Или у меня только такое?
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:57

  lel написав:Еще ни один СЭП, отправленный в 10 утра не дошел. Из них два из Альфы в Альфу.
Уже начались праздники? Или у меня только такое?

Не только у Вас. Но для Аллы, после долгих выходных, это нормально. Запаситесь терпением. :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:57

  lel написав:Или у меня только такое?
Похоже утренняя электричка все еще в пути.. :(
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:22

Re: Альфа-Банк

14:16 - приползла 10-ти часовая..
Позор работним отрасли срывающим расписание! :)
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:47

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  sola написав:Alfa_bank
В PDF-выписке в МАБ операции со статусом "Блокировка" отображаются с описанием операции, но с нулевой суммой, в HTML-версии суммы есть. Почему выписки отличаются? Как бы не очень удобно...

Почему в выписках не сделать MCC отдельным столбцом?

sola, добрый день. Пришлите, пожалуйста, в ЛС скрин квитанции, проверю. Ваши предложения относительно отображения МСС зафиксировала.


уже лет 5 просим, чтоб бы в виписках был столбец с номером карты или посл 4-мя ее цифрами ... когда к счету несколько карт непонятно какой именно картой была сделана оплата ... это так сложно сделать?

IMPRINTER, добрый день. Я передам ваши предложения на рассмотрение в соответствующий отдел.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:56

  mephala написав:Вопрос к офпреду - как совместить эти два ответа в плане зачисления денег на Ощадный депозит.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4533984#p4533984
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4536822#p4536822

есть какие то нюансы?

mephala, информация в ответе viewtopic.php?p=4533984#p4533984 касается пополнения уже действующего бессрочного депозита. Я помню ваш вопрос по регламенту зачислений, что был предоставлен Викторией, уточню информацию и отпишусь. В ответе viewtopic.php?p=4536822#p4536822 информация относительно оформления нового депозита в МАБ (срочного/бессрочного).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:07

Alfa_Bank, коли змінюєте 2625 на 2620 по Комфорту ФГВФО?
Якщо платьожики на 2625 будуть заряжені на 2620 прийдуть?
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:08

  ukr0014959 написав:Шановний представник, чому, знов у Вашому банку виникає ситуація небажання провести виплати Фонду, громадянину України, який зареєстрований в АРКрим, та має при собі довідку про реєстрацію тимчасового перебування на територіі України. Більше того, в мене під фонд залито грошей у Вашому банку, які спокійно обслуговуваються, навіть персонального менеджера мені надали.

Чому Ви нас так не любите.

Як шо, то це Львів, відділення на проспекті Чорновола 45.

ukr0014959, вибачте за незручності, перевіряю інформацію по відмові. Відпишусь.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:12

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

шо там с 3д сек. по Мастерам? говорили до конца года будет ...

IMPRINTER, подключение 3D-Secure по новым и действующим картам МПС Master Card планируется с января 2019, точную дату пока указать не могу.
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