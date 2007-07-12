sola написав:Alfa_bank В PDF-выписке в МАБ операции со статусом "Блокировка" отображаются с описанием операции, но с нулевой суммой, в HTML-версии суммы есть. Почему выписки отличаются? Как бы не очень удобно...
Почему в выписках не сделать MCC отдельным столбцом?
sola, добрый день. Пришлите, пожалуйста, в ЛС скрин квитанции, проверю. Ваши предложения относительно отображения МСС зафиксировала.
уже лет 5 просим, чтоб бы в виписках был столбец с номером карты или посл 4-мя ее цифрами ... когда к счету несколько карт непонятно какой именно картой была сделана оплата ... это так сложно сделать?
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sola написав:Alfa_bank В PDF-выписке в МАБ операции со статусом "Блокировка" отображаются с описанием операции, но с нулевой суммой, в HTML-версии суммы есть. Почему выписки отличаются? Как бы не очень удобно...
Почему в выписках не сделать MCC отдельным столбцом?
sola, добрый день. Пришлите, пожалуйста, в ЛС скрин квитанции, проверю. Ваши предложения относительно отображения МСС зафиксировала.
уже лет 5 просим, чтоб бы в виписках был столбец с номером карты или посл 4-мя ее цифрами ... когда к счету несколько карт непонятно какой именно картой была сделана оплата ... это так сложно сделать?
IMPRINTER, добрый день. Я передам ваши предложения на рассмотрение в соответствующий отдел.
mephala, информация в ответе viewtopic.php?p=4533984#p4533984 касается пополнения уже действующего бессрочного депозита. Я помню ваш вопрос по регламенту зачислений, что был предоставлен Викторией, уточню информацию и отпишусь. В ответе viewtopic.php?p=4536822#p4536822 информация относительно оформления нового депозита в МАБ (срочного/бессрочного).
Alfa_Bank, коли змінюєте 2625 на 2620 по Комфорту ФГВФО? Якщо платьожики на 2625 будуть заряжені на 2620 прийдуть?
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ukr0014959 написав:Шановний представник, чому, знов у Вашому банку виникає ситуація небажання провести виплати Фонду, громадянину України, який зареєстрований в АРКрим, та має при собі довідку про реєстрацію тимчасового перебування на територіі України. Більше того, в мене під фонд залито грошей у Вашому банку, які спокійно обслуговуваються, навіть персонального менеджера мені надали.
Чому Ви нас так не любите.
Як шо, то це Львів, відділення на проспекті Чорновола 45.
ukr0014959, вибачте за незручності, перевіряю інформацію по відмові. Відпишусь.