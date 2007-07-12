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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6572657365746575

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:22

  Asdушный написав:14:16 - приползла 10-ти часовая..


15:16 - зашло отправленное в 11:06..
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:25

Якщо зараз по П2П переказати на погорільця в МАБі, коли проведеться сума?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:56

ответ ЛС

Alfa_Bank, можно услышать ответ на вопрос от Ср 26 дек, 2018 11:53 в личном сообщении.
спасибо
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:56

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер. Подскажите в приложении Альфа мобайл поставил галку,чтобы приходили пуш оповещения вместо смс. Все работало нормально. Но вот вчера совершал покупки,а сам телефон был в выкл. состоянии. Как включил,то сразу пришли смс. Это нормально? Почему пришли смс,если должны быть пуши после подключения к инету? Не будет это считаться как платная услуна,за котор.снимется абонплата?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:20

_PORT_UA , не переживайте, нормально. Потому что не смогли доставить пуш (когда телефон не в сети, был выключен) Альфа отправила смс. Абонплата за них не снимется ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:30

  anis написав:Alfa_Bank, можно услышать ответ на вопрос от Ср 26 дек, 2018 11:53 в личном сообщении.
спасибо

anis, ответила в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:33

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер, альфа-банк. Для оформления карты Travel справка с места работы обязательна? :)
yuriyyerin
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:42

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, коли змінюєте 2625 на 2620 по Комфорту ФГВФО?
Якщо платьожики на 2625 будуть заряжені на 2620 прийдуть?

Квесторе_поверніться, доброго дня. Зміна рахунків планується на початку 2019 року, про точну дату та деталі переходу на нові рахунки клієнтів проінформуємо заздалегідь. Деталі - https://alfabank.ua/about/press/uvaga-zmina-nomeriv-kartkovih-rahunkiv-dlya-privatnih-i-yuri-2995.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:44

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, коли змінюєте 2625 на 2620 по Комфорту ФГВФО?
Якщо платьожики на 2625 будуть заряжені на 2620 прийдуть?

Квесторе_поверніться, доброго дня. Зміна рахунків планується на початку 2019 року, про точну дату та деталі переходу на нові рахунки клієнтів проінформуємо заздалегідь. Деталі - https://alfabank.ua/about/press/uvaga-zmina-nomeriv-kartkovih-rahunkiv-dlya-privatnih-i-yuri-2995.

Якщо платьожики будуть йти на 2625, все буде добре?
Тоді слід через транзитний.
Автоматом на 2620 будуть потрапляти?
Правильно зрозумів?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:52

  Квесторе_поверніться написав:Якщо зараз по П2П переказати на погорільця в МАБі, коли проведеться сума?

Квесторе_поверніться, якщо ви маєте на увазі Альфа-Переказ в МАБ, то сума зараховується на картку-отримувача протягом 30 хвилин, розподіл грошових коштів на другий робочий банківський день.
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