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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:22
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:25
Якщо зараз по П2П переказати на погорільця в МАБі, коли проведеться сума?
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Додано: Сер 26 гру, 2018 15:56
ответ ЛС
Alfa_Bank, можно услышать ответ на вопрос от Ср 26 дек, 2018 11:53 в личном сообщении.
спасибо
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:56
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер. Подскажите в приложении Альфа мобайл поставил галку,чтобы приходили пуш оповещения вместо смс. Все работало нормально. Но вот вчера совершал покупки,а сам телефон был в выкл. состоянии. Как включил,то сразу пришли смс. Это нормально? Почему пришли смс,если должны быть пуши после подключения к инету? Не будет это считаться как платная услуна,за котор.снимется абонплата?
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:20
_PORT_UA , не переживайте, нормально. Потому что не смогли доставить пуш (когда телефон не в сети, был выключен) Альфа отправила смс. Абонплата за них не снимется
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:30
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:33
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер, альфа-банк. Для оформления карты Travel справка с места работы обязательна?
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:42
Квесторе_поверніться, доброго дня. Зміна рахунків планується на початку 2019 року, про точну дату та деталі переходу на нові рахунки клієнтів проінформуємо заздалегідь. Деталі -
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:44
Якщо платьожики будуть йти на 2625, все буде добре?
Тоді слід через транзитний.
Автоматом на 2620 будуть потрапляти?
Правильно зрозумів?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:52
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