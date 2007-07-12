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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:56
Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав:
Якщо зараз по П2П переказати на погорільця в МАБі, коли проведеться сума?
Квесторе_поверніться, якщо ви маєте на увазі Альфа-Переказ в МАБ, то сума зараховується на картку-отримувача протягом 30 хвилин, розподіл грошових коштів на другий робочий банківський день.
Поповнення картою іншого банку...то є Альфа-Переказ?
Дякую. На другий робочий мене влаштовує.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 16:59
yuriyyerin написав:
Добрый вечер, альфа-банк. Для оформления карты Travel справка с места работы обязательна?
yuriyyerin, добрый день. При оформлении заявки на кредитную карту информация о работодателе заполняется в устной форме, справка о доходах с места работы не является обязательным документом.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 17:26
Alfa_Bank, добрый день!
Не могли бы помочь или что-то посоветовать? Предыстория. Жене аннулировали карту где-то в июль-август. Заказали в отделении другую. Ее действие закончилось через полтора месяца. Заказали новую через колл-центр. Через месяц примерно она смогла подойти в отделение на Белорусской (Киев). Искали карту минут 40. Найти не смогли, куда-то звонили - сказали карта еще на складе
Ждите СМС или через пару недель звоните в колл-центр. Сегодня она перезвонила в колл-центр - ей ответили, что карта с 05.11 на Белорусской и завтра последний день возможность забрать. То-есть когда искали в отделении, она однозначно числилась и скорее всего была в отделении. В общем, что делать? Сервис очень и очень хромает.
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Mutabor
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Додано: Сер 26 гру, 2018 17:56
Mutabor написав:
Alfa_Bank, добрый день!
Не могли бы помочь или что-то посоветовать? Предыстория. Жене аннулировали карту где-то в июль-август. Заказали в отделении другую. Ее действие закончилось через полтора месяца. Заказали новую через колл-центр. Через месяц примерно она смогла подойти в отделение на Белорусской (Киев). Искали карту минут 40. Найти не смогли, куда-то звонили - сказали карта еще на складе
Ждите СМС или через пару недель звоните в колл-центр. Сегодня она перезвонила в колл-центр - ей ответили, что карта с 05.11 на Белорусской и завтра последний день возможность забрать. То-есть когда искали в отделении, она однозначно числилась и скорее всего была в отделении. В общем, что делать? Сервис очень и очень хромает.
На Белорусской перманентный и полный пипец в обслуживании.
Любой приход - это стабильная и гарантированная очередь на час.
Теперь вот карты теряют.
Когда там был только Укрсоц было поприятнее. Щас текучка кадров и разные новые правила убивают скорость обслуживание в ноль.
Походу к этому надо уже привыкать
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curiousobro
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Додано: Сер 26 гру, 2018 18:03
после смены номера счета с 2625******* на 2620*********
можно будет получить выписку по счету 2625******* ?
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