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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6573657465756576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:56

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якщо зараз по П2П переказати на погорільця в МАБі, коли проведеться сума?

Квесторе_поверніться, якщо ви маєте на увазі Альфа-Переказ в МАБ, то сума зараховується на картку-отримувача протягом 30 хвилин, розподіл грошових коштів на другий робочий банківський день.

Поповнення картою іншого банку...то є Альфа-Переказ?
Дякую. На другий робочий мене влаштовує.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:59

  yuriyyerin написав:Добрый вечер, альфа-банк. Для оформления карты Travel справка с места работы обязательна? :)

yuriyyerin, добрый день. При оформлении заявки на кредитную карту информация о работодателе заполняется в устной форме, справка о доходах с места работы не является обязательным документом.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:23

  Alfa_Bank написав:
  yuriyyerin написав:Добрый вечер, альфа-банк. Для оформления карты Travel справка с места работы обязательна? :)

yuriyyerin, добрый день. При оформлении заявки на кредитную карту информация о работодателе заполняется в устной форме, справка о доходах с места работы не является обязательным документом.


Нет, я о том, что официально безработным вы карту не оформляете :)
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:26

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, добрый день!
Не могли бы помочь или что-то посоветовать? Предыстория. Жене аннулировали карту где-то в июль-август. Заказали в отделении другую. Ее действие закончилось через полтора месяца. Заказали новую через колл-центр. Через месяц примерно она смогла подойти в отделение на Белорусской (Киев). Искали карту минут 40. Найти не смогли, куда-то звонили - сказали карта еще на складе :) Ждите СМС или через пару недель звоните в колл-центр. Сегодня она перезвонила в колл-центр - ей ответили, что карта с 05.11 на Белорусской и завтра последний день возможность забрать. То-есть когда искали в отделении, она однозначно числилась и скорее всего была в отделении. В общем, что делать? Сервис очень и очень хромает.
Mutabor
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:56

  Mutabor написав:Alfa_Bank, добрый день!
Не могли бы помочь или что-то посоветовать? Предыстория. Жене аннулировали карту где-то в июль-август. Заказали в отделении другую. Ее действие закончилось через полтора месяца. Заказали новую через колл-центр. Через месяц примерно она смогла подойти в отделение на Белорусской (Киев). Искали карту минут 40. Найти не смогли, куда-то звонили - сказали карта еще на складе :) Ждите СМС или через пару недель звоните в колл-центр. Сегодня она перезвонила в колл-центр - ей ответили, что карта с 05.11 на Белорусской и завтра последний день возможность забрать. То-есть когда искали в отделении, она однозначно числилась и скорее всего была в отделении. В общем, что делать? Сервис очень и очень хромает.


На Белорусской перманентный и полный пипец в обслуживании.
Любой приход - это стабильная и гарантированная очередь на час.
Теперь вот карты теряют.

Когда там был только Укрсоц было поприятнее. Щас текучка кадров и разные новые правила убивают скорость обслуживание в ноль.

Походу к этому надо уже привыкать :(
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:03

  Alfa_Bank написав:, Зміна рахунків планується на початку 2019 року, про точну дату та деталі переходу на нові рахунки клієнтів проінформуємо заздалегідь. Деталі - https://alfabank.ua/about/press/uvaga-zmina-nomeriv-kartkovih-rahunkiv-dlya-privatnih-i-yuri-2995.

после смены номера счета с 2625******* на 2620*********
можно будет получить выписку по счету 2625******* ?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:32

  curiousobro написав:
На Белорусской перманентный и полный пипец в обслуживании.
Любой приход - это стабильная и гарантированная очередь на час.

это Вы еще не были на Соборности1!
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:37

А кешбек по кредиткам будет продлен в Новом году?:)
alik03
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:44

Alfa_Bank, подскажите, режим работы МАБа 31.12 будет без изменений ?
У меня РД как раз в этот день :)
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:45

хочу открыть депо,но не могу. долго ждать?
novichok
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