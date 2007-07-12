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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6574657565766577

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:03

Re: Альфа-Банк

  Avatar написав:31.12


31.12.2018 - выходной. 29.12.2018 отработка за 31.12.2018
29.12.2018 - последний день во всех банках. Для Альфа Банка - неполноценный рабочий день: Операции по картам проведутся 29.12.2018, пополнение карт с депозитов - 03.01.2018 г.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:11

  Kevin написав:
  Avatar написав:31.12


31.12.2018 - выходной. 29.12.2018 отработка за 31.12.2018
29.12.2018 - последний день во всех банках. Для Альфа Банка - неполноценный рабочий день: Операции по картам проведутся 29.12.2018, пополнение карт с депозитов - 03.01.2018 г.

Спасибо!
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:57

  Alfa_Bank написав:kreuz, акційні бонуси клієнту будуть нараховані з 28.12.2018 – 10.01.2019 року. Вивести кошти можна на ті операції, що були проведені за останні 30 календарних днів, що проведені по рахунку і з цього моменту пройшло 1-3 робочих дні, з яких клієнт отримав бонуси (за поповнення мобільного бонус не нараховуються, вивести таку операцію немає можливості). Мінімальна сума покупки для виводу бонусів – 50 грн.
В акції +1% до депозиту операція з поповнення мобільного не враховується.

Не зрозумів, акції "+1% до депо" із "бонусом за переказ" можливо поєднати чи ні?

Так само не ясно, чи можна вже після нарахування горіхів зробити покупку та вивести ті горіхи, дочекавшись проведення цієї покупки по рахунку?

З відповіді можна зробити висновок, що якщо наприклад пройшло 5 днів після проведення за рахунком, то на таку покупку вже намає можливості виводити горіхи, хоча це виглядає як хибний висновок. Тому питання і не вичерпуються, вибачте...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:08

Re: Альфа-Банк

  kreuz написав:Так само не ясно, чи можна вже після нарахування горіхів зробити покупку та вивести ті горіхи, дочекавшись проведення цієї покупки по рахунку?

З відповіді можна зробити висновок, що якщо наприклад пройшло 5 днів після проведення за рахунком, то на таку покупку вже намає можливості виводити горіхи, хоча це виглядає як хибний висновок.

а чо вы не хотите изучить https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html
Орехами мона погасить покупку не старше 30дней после её проводки по счету через 1..3дня. Во всяком случае калякулятор в апликухе покажет какие покупки мона покормить орехами. Плохо ток, шо для самостоятельного контроля нескольких сумм для погашения приходится заранее в уме пересчитывать орехи в грн по формуле: орехи/100*0,805
Меня бы больше устроила в отображании именно эта сумма в приведённых грн, чем отот мульён орехов :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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