31.12.2018 - выходной. 29.12.2018 отработка за 31.12.2018
29.12.2018 - последний день во всех банках. Для Альфа Банка - неполноценный рабочий день: Операции по картам проведутся 29.12.2018, пополнение карт с депозитов - 03.01.2018 г.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 20:03
Re: Альфа-Банк
Додано: Сер 26 гру, 2018 20:11
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:57
Не зрозумів, акції "+1% до депо" із "бонусом за переказ" можливо поєднати чи ні?
Так само не ясно, чи можна вже після нарахування горіхів зробити покупку та вивести ті горіхи, дочекавшись проведення цієї покупки по рахунку?
З відповіді можна зробити висновок, що якщо наприклад пройшло 5 днів після проведення за рахунком, то на таку покупку вже намає можливості виводити горіхи, хоча це виглядає як хибний висновок. Тому питання і не вичерпуються, вибачте...
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:08
Re: Альфа-Банк
а чо вы не хотите изучить
Орехами мона погасить покупку не старше 30дней после её проводки по счету через 1..3дня. Во всяком случае калякулятор в апликухе покажет какие покупки мона покормить орехами. Плохо ток, шо для самостоятельного контроля нескольких сумм для погашения приходится заранее в уме пересчитывать орехи в грн по формуле: орехи/100*0,805
Меня бы больше устроила в отображании именно эта сумма в приведённых грн, чем отот мульён орехов
... делайте хоть что-нибудь!
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