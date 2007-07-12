31.12.2018 - выходной. 29.12.2018 отработка за 31.12.2018 29.12.2018 - последний день во всех банках. Для Альфа Банка - неполноценный рабочий день: Операции по картам проведутся 29.12.2018, пополнение карт с депозитов - 03.01.2018 г.
31.12.2018 - выходной. 29.12.2018 отработка за 31.12.2018 29.12.2018 - последний день во всех банках. Для Альфа Банка - неполноценный рабочий день: Операции по картам проведутся 29.12.2018, пополнение карт с депозитов - 03.01.2018 г.
Alfa_Bank написав:kreuz, акційні бонуси клієнту будуть нараховані з 28.12.2018 – 10.01.2019 року. Вивести кошти можна на ті операції, що були проведені за останні 30 календарних днів, що проведені по рахунку і з цього моменту пройшло 1-3 робочих дні, з яких клієнт отримав бонуси (за поповнення мобільного бонус не нараховуються, вивести таку операцію немає можливості). Мінімальна сума покупки для виводу бонусів – 50 грн. В акції +1% до депозиту операція з поповнення мобільного не враховується.
Не зрозумів, акції "+1% до депо" із "бонусом за переказ" можливо поєднати чи ні?
Так само не ясно, чи можна вже після нарахування горіхів зробити покупку та вивести ті горіхи, дочекавшись проведення цієї покупки по рахунку?
З відповіді можна зробити висновок, що якщо наприклад пройшло 5 днів після проведення за рахунком, то на таку покупку вже намає можливості виводити горіхи, хоча це виглядає як хибний висновок. Тому питання і не вичерпуються, вибачте...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz написав:Так само не ясно, чи можна вже після нарахування горіхів зробити покупку та вивести ті горіхи, дочекавшись проведення цієї покупки по рахунку?
З відповіді можна зробити висновок, що якщо наприклад пройшло 5 днів після проведення за рахунком, то на таку покупку вже намає можливості виводити горіхи, хоча це виглядає як хибний висновок.
а чо вы не хотите изучить https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html Орехами мона погасить покупку не старше 30дней после её проводки по счету через 1..3дня. Во всяком случае калякулятор в апликухе покажет какие покупки мона покормить орехами. Плохо ток, шо для самостоятельного контроля нескольких сумм для погашения приходится заранее в уме пересчитывать орехи в грн по формуле: орехи/100*0,805 Меня бы больше устроила в отображании именно эта сумма в приведённых грн, чем отот мульён орехов
kreuz написав:Так само не ясно, чи можна вже після нарахування горіхів зробити покупку та вивести ті горіхи, дочекавшись проведення цієї покупки по рахунку?
З відповіді можна зробити висновок, що якщо наприклад пройшло 5 днів після проведення за рахунком, то на таку покупку вже намає можливості виводити горіхи, хоча це виглядає як хибний висновок.
а чо вы не хотите изучить https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html Орехами мона погасить покупку не старше 30дней после её проводки по счету через 1..3дня. Во всяком случае калякулятор в апликухе покажет какие покупки мона покормить орехами. Плохо ток, шо для самостоятельного контроля нескольких сумм для погашения приходится заранее в уме пересчитывать орехи в грн по формуле: орехи/100*0,805 Меня бы больше устроила в отображании именно эта сумма в приведённых грн, чем отот мульён орехов
Изучил. 5.2.5. читал. Он то меня и напрягает. Выходит формально, что покупку можно компенсировать только в течение 3-х дней после проводки, а позднее что, нельзя получается? Эдак надо ловить проводки что-ли?
И практический вопрос: после начисления мегасуммы орехов я ж могу сделать покупку, чтобы орехами её компенсировать, верно? Ну нету этого в правилах, негде прочитать. Таких мудрёных правил ещё поискать...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/