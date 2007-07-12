31.12.2018 - выходной. 29.12.2018 отработка за 31.12.2018 29.12.2018 - последний день во всех банках. Для Альфа Банка - неполноценный рабочий день: Операции по картам проведутся 29.12.2018, пополнение карт с депозитов - 03.01.2018 г.
31.12.2018 - выходной. 29.12.2018 отработка за 31.12.2018 29.12.2018 - последний день во всех банках. Для Альфа Банка - неполноценный рабочий день: Операции по картам проведутся 29.12.2018, пополнение карт с депозитов - 03.01.2018 г.
Alfa_Bank написав:kreuz, акційні бонуси клієнту будуть нараховані з 28.12.2018 – 10.01.2019 року. Вивести кошти можна на ті операції, що були проведені за останні 30 календарних днів, що проведені по рахунку і з цього моменту пройшло 1-3 робочих дні, з яких клієнт отримав бонуси (за поповнення мобільного бонус не нараховуються, вивести таку операцію немає можливості). Мінімальна сума покупки для виводу бонусів – 50 грн. В акції +1% до депозиту операція з поповнення мобільного не враховується.
Не зрозумів, акції "+1% до депо" із "бонусом за переказ" можливо поєднати чи ні?
Так само не ясно, чи можна вже після нарахування горіхів зробити покупку та вивести ті горіхи, дочекавшись проведення цієї покупки по рахунку?
З відповіді можна зробити висновок, що якщо наприклад пройшло 5 днів після проведення за рахунком, то на таку покупку вже намає можливості виводити горіхи, хоча це виглядає як хибний висновок. Тому питання і не вичерпуються, вибачте...
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kreuz написав:Так само не ясно, чи можна вже після нарахування горіхів зробити покупку та вивести ті горіхи, дочекавшись проведення цієї покупки по рахунку?
З відповіді можна зробити висновок, що якщо наприклад пройшло 5 днів після проведення за рахунком, то на таку покупку вже намає можливості виводити горіхи, хоча це виглядає як хибний висновок.
а чо вы не хотите изучить https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html Орехами мона погасить покупку не старше 30дней после её проводки по счету через 1..3дня. Во всяком случае калякулятор в апликухе покажет какие покупки мона покормить орехами. Плохо ток, шо для самостоятельного контроля нескольких сумм для погашения приходится заранее в уме пересчитывать орехи в грн по формуле: орехи/100*0,805 Меня бы больше устроила в отображании именно эта сумма в приведённых грн, чем отот мульён орехов
kreuz написав:Так само не ясно, чи можна вже після нарахування горіхів зробити покупку та вивести ті горіхи, дочекавшись проведення цієї покупки по рахунку?
З відповіді можна зробити висновок, що якщо наприклад пройшло 5 днів після проведення за рахунком, то на таку покупку вже намає можливості виводити горіхи, хоча це виглядає як хибний висновок.
а чо вы не хотите изучить https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html Орехами мона погасить покупку не старше 30дней после её проводки по счету через 1..3дня. Во всяком случае калякулятор в апликухе покажет какие покупки мона покормить орехами. Плохо ток, шо для самостоятельного контроля нескольких сумм для погашения приходится заранее в уме пересчитывать орехи в грн по формуле: орехи/100*0,805 Меня бы больше устроила в отображании именно эта сумма в приведённых грн, чем отот мульён орехов
Изучил. 5.2.5. читал. Он то меня и напрягает. Выходит формально, что покупку можно компенсировать только в течение 3-х дней после проводки, а позднее что, нельзя получается? Эдак надо ловить проводки что-ли?
И практический вопрос: после начисления мегасуммы орехов я ж могу сделать покупку, чтобы орехами её компенсировать, верно? Ну нету этого в правилах, негде прочитать. Таких мудрёных правил ещё поискать...
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clientage написав: Плохо ток, шо для самостоятельного контроля нескольких сумм для погашения приходится заранее в уме пересчитывать орехи в грн по формуле: орехи/100*0,805 Меня бы больше устроила в отображании именно эта сумма в приведённых грн, чем отот мульён орехов
Подгадываете чтобы после акции не оставалось аллочке орехов? Хитро
Якщо платьожики будуть йти на 2625, все буде добре? Тоді слід через транзитний. Автоматом на 2620 будуть потрапляти? Правильно зрозумів?
Квесторе_поверніться, доброго ранку. Попередня інформація щодо зміни рахунків поки що така: В My Alfa Bank/Альфа-Мобайл поповнення карти через функцію "Новий платіж=По номеру карт. рахунку" буде можливе тільки по новим реквізитам; через функцію "Новый платіж=По реквізитам" поповнення буде доступне без використання транзитного рахунку, одразу на 2620; а також з використанням транзитного рахунку, вказуючи рахунок 2625 у призначенні платежу. Через інші банки, в кассі АБУ, в банкоматах, в терміналах: буде можливе поповнення на 2620 одразу, або через транзитній рахунок, вказуючи 2625 в призначенні платежу. Якщо будуть зміни/нові деталі банк повідомить про це на офіційному ресурсі.
Mutabor написав:Alfa_Bank, добрый день! Не могли бы помочь или что-то посоветовать? Предыстория. Жене аннулировали карту где-то в июль-август. Заказали в отделении другую. Ее действие закончилось через полтора месяца. Заказали новую через колл-центр. Через месяц примерно она смогла подойти в отделение на Белорусской (Киев). Искали карту минут 40. Найти не смогли, куда-то звонили - сказали карта еще на складе Ждите СМС или через пару недель звоните в колл-центр. Сегодня она перезвонила в колл-центр - ей ответили, что карта с 05.11 на Белорусской и завтра последний день возможность забрать. То-есть когда искали в отделении, она однозначно числилась и скорее всего была в отделении. В общем, что делать? Сервис очень и очень хромает.
Mutabor, добрый день. Укажите в ЛС номер карт.счета, я просмотрю.