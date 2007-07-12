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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 09:39
novichok написав:
хочу открыть депо,но не могу. долго ждать?
novichok, приношу свои извинения за временные неудобства. Ежедневно с 19:40 до 20:20 происходит обновление данных системы My alfabank, в связи с чем проведение операций в системе невозможно. Данный временной интервал технических работ на сервисе связан с окончанием операционного дня банка.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:45
kreuz написав: Alfa_Bank написав:
kreuz, акційні бонуси клієнту будуть нараховані з 28.12.2018 – 10.01.2019 року. Вивести кошти можна на ті операції, що були проведені за останні 30 календарних днів, що проведені по рахунку і з цього моменту пройшло 1-3 робочих дні, з яких клієнт отримав бонуси (за поповнення мобільного бонус не нараховуються, вивести таку операцію немає можливості). Мінімальна сума покупки для виводу бонусів – 50 грн.
В акції +1% до депозиту операція з поповнення мобільного не враховується.
Не зрозумів, акції "+1% до депо" із "бонусом за переказ" можливо поєднати чи ні?
Так само не ясно, чи можна вже після нарахування горіхів зробити покупку та вивести ті горіхи, дочекавшись проведення цієї покупки по рахунку?
З відповіді можна зробити висновок, що якщо наприклад пройшло 5 днів після проведення за рахунком, то на таку покупку вже намає можливості виводити горіхи, хоча це виглядає як хибний висновок. Тому питання і не вичерпуються, вибачте...
Kreuz, доброго ранку. Уточіть, будь-ласка, що ви маєте на увазі. Не зрозумів, акції "+1% до депо" із "бонусом за переказ" можливо поєднати чи ні?
Якщо отримали бонуси, можете провести операцію, дочекатись її проведення по рахунку + 3 робочих дні та повернути за неї кошти. Повернути можна покупки, з дати проведення яких ще не пройшло 30 календарних днів, вони вже проведені по рахунку (+пройшло 1-3 робочі дні).
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:53
alik03 написав:
А кешбек по кредиткам будет продлен в Новом году?:)
alik03, доброе утро. На данный момент программа лояльности действует. Если изменения будут, банк разметит информацию на официальном источнике.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 27 гру, 2018 10:15
Alfa_Bank написав:
Через інші банки, в кассі АБУ, в банкоматах, в терміналах: буде можливе поповнення на 2620 одразу, або через транзитній рахунок, вказуючи 2625 в призначенні платежу.
А исходящие СЭПы будут уходить с 2620 сразу или через транзитник?
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