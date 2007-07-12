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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6575657665776578

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:39

  novichok написав:хочу открыть депо,но не могу. долго ждать?

novichok, приношу свои извинения за временные неудобства. Ежедневно с 19:40 до 20:20 происходит обновление данных системы My alfabank, в связи с чем проведение операций в системе невозможно. Данный временной интервал технических работ на сервисе связан с окончанием операционного дня банка.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 5404
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:45

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:kreuz, акційні бонуси клієнту будуть нараховані з 28.12.2018 – 10.01.2019 року. Вивести кошти можна на ті операції, що були проведені за останні 30 календарних днів, що проведені по рахунку і з цього моменту пройшло 1-3 робочих дні, з яких клієнт отримав бонуси (за поповнення мобільного бонус не нараховуються, вивести таку операцію немає можливості). Мінімальна сума покупки для виводу бонусів – 50 грн.
В акції +1% до депозиту операція з поповнення мобільного не враховується.

Не зрозумів, акції "+1% до депо" із "бонусом за переказ" можливо поєднати чи ні?

Так само не ясно, чи можна вже після нарахування горіхів зробити покупку та вивести ті горіхи, дочекавшись проведення цієї покупки по рахунку?

З відповіді можна зробити висновок, що якщо наприклад пройшло 5 днів після проведення за рахунком, то на таку покупку вже намає можливості виводити горіхи, хоча це виглядає як хибний висновок. Тому питання і не вичерпуються, вибачте...

Kreuz, доброго ранку. Уточіть, будь-ласка, що ви маєте на увазі.

Не зрозумів, акції "+1% до депо" із "бонусом за переказ" можливо поєднати чи ні?

Якщо отримали бонуси, можете провести операцію, дочекатись її проведення по рахунку + 3 робочих дні та повернути за неї кошти. Повернути можна покупки, з дати проведення яких ще не пройшло 30 календарних днів, вони вже проведені по рахунку (+пройшло 1-3 робочі дні).
Alfa_Bank
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Повідомлень: 5404
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 420 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:53

  alik03 написав:А кешбек по кредиткам будет продлен в Новом году?:)

alik03, доброе утро. На данный момент программа лояльности действует. Если изменения будут, банк разметит информацию на официальном источнике.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5404
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 420 раз.
 
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1
  #<1 ... 6575657665776578
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