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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 09:39
novichok написав:
хочу открыть депо,но не могу. долго ждать?
novichok, приношу свои извинения за временные неудобства. Ежедневно с 19:40 до 20:20 происходит обновление данных системы My alfabank, в связи с чем проведение операций в системе невозможно. Данный временной интервал технических работ на сервисе связан с окончанием операционного дня банка.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:45
kreuz написав: Alfa_Bank написав:
kreuz, акційні бонуси клієнту будуть нараховані з 28.12.2018 – 10.01.2019 року. Вивести кошти можна на ті операції, що були проведені за останні 30 календарних днів, що проведені по рахунку і з цього моменту пройшло 1-3 робочих дні, з яких клієнт отримав бонуси (за поповнення мобільного бонус не нараховуються, вивести таку операцію немає можливості). Мінімальна сума покупки для виводу бонусів – 50 грн.
В акції +1% до депозиту операція з поповнення мобільного не враховується.
Не зрозумів, акції "+1% до депо" із "бонусом за переказ" можливо поєднати чи ні?
Так само не ясно, чи можна вже після нарахування горіхів зробити покупку та вивести ті горіхи, дочекавшись проведення цієї покупки по рахунку?
З відповіді можна зробити висновок, що якщо наприклад пройшло 5 днів після проведення за рахунком, то на таку покупку вже намає можливості виводити горіхи, хоча це виглядає як хибний висновок. Тому питання і не вичерпуються, вибачте...
Kreuz, доброго ранку. Уточіть, будь-ласка, що ви маєте на увазі. Не зрозумів, акції "+1% до депо" із "бонусом за переказ" можливо поєднати чи ні?
Якщо отримали бонуси, можете провести операцію, дочекатись її проведення по рахунку + 3 робочих дні та повернути за неї кошти. Повернути можна покупки, з дати проведення яких ще не пройшло 30 календарних днів, вони вже проведені по рахунку (+пройшло 1-3 робочі дні).
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:53
alik03 написав:
А кешбек по кредиткам будет продлен в Новом году?:)
alik03, доброе утро. На данный момент программа лояльности действует. Если изменения будут, банк разметит информацию на официальном источнике.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 10:15
Alfa_Bank написав:
Через інші банки, в кассі АБУ, в банкоматах, в терміналах: буде можливе поповнення на 2620 одразу, або через транзитній рахунок, вказуючи 2625 в призначенні платежу.
А исходящие СЭПы будут уходить с 2620 сразу или через транзитник?
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Сибарит
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Додано: Чет 27 гру, 2018 10:35
Не удалось открыть депозит +1%.
Менеджер говорит, что нет отметки в системе по мне. Появится в январе. Если сейчас открыть, то могут забрать назад 1%.
Набирал, горячку, потом они друг с другом по моему телефону говорили, не договорились.
Менеджер отделения зачитал его сносками и выписками по условиям.
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Інкогніто
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:08
Інкогніто написав:
Не удалось открыть депозит +1%.
Менеджер говорит, что нет отметки в системе по мне. Появится в январе. Если сейчас открыть, то могут забрать назад 1%.
Набирал, горячку, потом они друг с другом по моему телефону говорили, не договорились.
Менеджер отделения зачитал его сносками и выписками по условиям.
Інкогніто, добрый день. Извините за неудобства. Возможность оформления депозита по акции для вас сейчас доступна. Детали указала в ЛС.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:17
Сибарит написав: Alfa_Bank написав:
Через інші банки, в кассі АБУ, в банкоматах, в терміналах: буде можливе поповнення на 2620 одразу, або через транзитній рахунок, вказуючи 2625 в призначенні платежу.
А исходящие СЭПы будут уходить с 2620 сразу или через транзитник?
Сибарит, добрый день. На данный момент все технические стороны изменения счетов еще проходят согласование. Вся информация об изменениях, важных для клиентов, будет предоставлена на официальном источнике.
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