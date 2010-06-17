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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6576657765786579>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:39

  novichok написав:хочу открыть депо,но не могу. долго ждать?

novichok, приношу свои извинения за временные неудобства. Ежедневно с 19:40 до 20:20 происходит обновление данных системы My alfabank, в связи с чем проведение операций в системе невозможно. Данный временной интервал технических работ на сервисе связан с окончанием операционного дня банка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:45

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:kreuz, акційні бонуси клієнту будуть нараховані з 28.12.2018 – 10.01.2019 року. Вивести кошти можна на ті операції, що були проведені за останні 30 календарних днів, що проведені по рахунку і з цього моменту пройшло 1-3 робочих дні, з яких клієнт отримав бонуси (за поповнення мобільного бонус не нараховуються, вивести таку операцію немає можливості). Мінімальна сума покупки для виводу бонусів – 50 грн.
В акції +1% до депозиту операція з поповнення мобільного не враховується.

Не зрозумів, акції "+1% до депо" із "бонусом за переказ" можливо поєднати чи ні?

Так само не ясно, чи можна вже після нарахування горіхів зробити покупку та вивести ті горіхи, дочекавшись проведення цієї покупки по рахунку?

З відповіді можна зробити висновок, що якщо наприклад пройшло 5 днів після проведення за рахунком, то на таку покупку вже намає можливості виводити горіхи, хоча це виглядає як хибний висновок. Тому питання і не вичерпуються, вибачте...

Kreuz, доброго ранку. Уточіть, будь-ласка, що ви маєте на увазі.

Не зрозумів, акції "+1% до депо" із "бонусом за переказ" можливо поєднати чи ні?

Якщо отримали бонуси, можете провести операцію, дочекатись її проведення по рахунку + 3 робочих дні та повернути за неї кошти. Повернути можна покупки, з дати проведення яких ще не пройшло 30 календарних днів, вони вже проведені по рахунку (+пройшло 1-3 робочі дні).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:53

  alik03 написав:А кешбек по кредиткам будет продлен в Новом году?:)

alik03, доброе утро. На данный момент программа лояльности действует. Если изменения будут, банк разметит информацию на официальном источнике.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:15

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Через інші банки, в кассі АБУ, в банкоматах, в терміналах: буде можливе поповнення на 2620 одразу, або через транзитній рахунок, вказуючи 2625 в призначенні платежу.

А исходящие СЭПы будут уходить с 2620 сразу или через транзитник?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:35

Re: Альфа-Банк

Не удалось открыть депозит +1%.
Менеджер говорит, что нет отметки в системе по мне. Появится в январе. Если сейчас открыть, то могут забрать назад 1%.
Набирал, горячку, потом они друг с другом по моему телефону говорили, не договорились.
Менеджер отделения зачитал его сносками и выписками по условиям.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:08

  Інкогніто написав:Не удалось открыть депозит +1%.
Менеджер говорит, что нет отметки в системе по мне. Появится в январе. Если сейчас открыть, то могут забрать назад 1%.
Набирал, горячку, потом они друг с другом по моему телефону говорили, не договорились.
Менеджер отделения зачитал его сносками и выписками по условиям.

Інкогніто, добрый день. Извините за неудобства. Возможность оформления депозита по акции для вас сейчас доступна. Детали указала в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:17

  Сибарит написав:
  Alfa_Bank написав:Через інші банки, в кассі АБУ, в банкоматах, в терміналах: буде можливе поповнення на 2620 одразу, або через транзитній рахунок, вказуючи 2625 в призначенні платежу.

А исходящие СЭПы будут уходить с 2620 сразу или через транзитник?

Сибарит, добрый день. На данный момент все технические стороны изменения счетов еще проходят согласование. Вся информация об изменениях, важных для клиентов, будет предоставлена на официальном источнике.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:22

  Alfa_Bank написав:важных для клиентов, будет предоставлена на официальном источнике.

зашел на сайт, не вижу даже сообщения как банк будет проводить платежи с 28 декабря по 8 января :?:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:52

  SILVER_UA написав:
  Alfa_Bank написав:важных для клиентов, будет предоставлена на официальном источнике.

зашел на сайт, не вижу даже сообщения как банк будет проводить платежи с 28 декабря по 8 января :?:

Так же как и всегда, в те дни, в которые будет работать сэп
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:53

  Інкогніто написав:Не удалось открыть депозит +1%.
Менеджер говорит, что нет отметки в системе по мне. Появится в январе. Если сейчас открыть, то могут забрать назад 1%.
Набирал, горячку, потом они друг с другом по моему телефону говорили, не договорились.
Менеджер отделения зачитал его сносками и выписками по условиям.

У меня Аналогичная ситуация. Причём экономист посчитала мои 9 операций, перечитала условия акции, а потом прочитала какую-то внутреннюю переписку, где было написано что подсчёт операций будет проведён 2.01.19 и сказала приходите третьего января. Перезвоним на горячку - они подтвердили тоже самое. В общем я так подумал - отнести в другой банк Альфе мои деньги не нужны :(
Flamingo
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