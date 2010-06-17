Flamingo написав:Інкогніто написав:Не удалось открыть депозит +1%.
Менеджер говорит, что нет отметки в системе по мне. Появится в январе. Если сейчас открыть, то могут забрать назад 1%.
Набирал, горячку, потом они друг с другом по моему телефону говорили, не договорились.
Менеджер отделения зачитал его сносками и выписками по условиям.
У меня Аналогичная ситуация. Причём экономист посчитала мои 9 операций, перечитала условия акции, а потом прочитала какую-то внутреннюю переписку, где было написано что подсчёт операций будет проведён 2.01.19 и сказала приходите третьего января. Перезвоним на горячку - они подтвердили тоже самое. В общем я так подумал - отнести в другой банк Альфе мои деньги не нужны
Менеджер в отделении говорил, что нужно разрешение на получение этого процента с главного офиса. И что могут забрать этот процент, в разговоре проскакивает условие - 8 платежей каждый картой месяц. Не только те, которые я сделал.