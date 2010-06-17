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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6576657765786579

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:57

  Flamingo написав:
  Інкогніто написав:Не удалось открыть депозит +1%.
Менеджер говорит, что нет отметки в системе по мне. Появится в январе. Если сейчас открыть, то могут забрать назад 1%.
Набирал, горячку, потом они друг с другом по моему телефону говорили, не договорились.
Менеджер отделения зачитал его сносками и выписками по условиям.

У меня Аналогичная ситуация. Причём экономист посчитала мои 9 операций, перечитала условия акции, а потом прочитала какую-то внутреннюю переписку, где было написано что подсчёт операций будет проведён 2.01.19 и сказала приходите третьего января. Перезвоним на горячку - они подтвердили тоже самое. В общем я так подумал - отнести в другой банк Альфе мои деньги не нужны :(


Менеджер в отделении говорил, что нужно разрешение на получение этого процента с главного офиса. И что могут забрать этот процент, в разговоре проскакивает условие - 8 платежей каждый картой месяц. Не только те, которые я сделал.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:00

ПОЙДИ ТУДА НЕ ЗНАЮ КУДА

Flamingo Деньги как бы и надо только жаба давит "заплатить" за них :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:02

  хуторянка написав:Flamingo Деньги как бы и надо только жаба давит "заплатить" за них :mrgreen:

Ну и мне неделю держать 50 кГрн в нале не резон :(
Flamingo
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