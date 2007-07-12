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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6577657865796580>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:57

  Flamingo написав:
  Інкогніто написав:Не удалось открыть депозит +1%.
Менеджер говорит, что нет отметки в системе по мне. Появится в январе. Если сейчас открыть, то могут забрать назад 1%.
Набирал, горячку, потом они друг с другом по моему телефону говорили, не договорились.
Менеджер отделения зачитал его сносками и выписками по условиям.

У меня Аналогичная ситуация. Причём экономист посчитала мои 9 операций, перечитала условия акции, а потом прочитала какую-то внутреннюю переписку, где было написано что подсчёт операций будет проведён 2.01.19 и сказала приходите третьего января. Перезвоним на горячку - они подтвердили тоже самое. В общем я так подумал - отнести в другой банк Альфе мои деньги не нужны :(


Менеджер в отделении говорил, что нужно разрешение на получение этого процента с главного офиса. И что могут забрать этот процент, в разговоре проскакивает условие - 8 платежей каждый картой месяц. Не только те, которые я сделал.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:00

ПОЙДИ ТУДА НЕ ЗНАЮ КУДА

Flamingo Деньги как бы и надо только жаба давит "заплатить" за них :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:02

  хуторянка написав:Flamingo Деньги как бы и надо только жаба давит "заплатить" за них :mrgreen:

Ну и мне неделю держать 50 кГрн в нале не резон :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:36

Re: Альфа-Банк

Уважаемый офпред просьба подсказать какие действия необходимо предпринять, чтобы карта комфорт ФГВФЛ полученная под последние выплаты по фонду и срок которой истекает в текущем месяце была перевыпущена в том же тарифном пакете и в максимально быстрые сроки? На данный момент какая-либо перевыпущенная карта в МАБе не светится, какие-либо смс не приходили.
ZZZaika
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:50

  Flamingo написав:
  Інкогніто написав:Не удалось открыть депозит +1%.
Менеджер говорит, что нет отметки в системе по мне. Появится в январе. Если сейчас открыть, то могут забрать назад 1%.
Набирал, горячку, потом они друг с другом по моему телефону говорили, не договорились.
Менеджер отделения зачитал его сносками и выписками по условиям.

У меня Аналогичная ситуация. Причём экономист посчитала мои 9 операций, перечитала условия акции, а потом прочитала какую-то внутреннюю переписку, где было написано что подсчёт операций будет проведён 2.01.19 и сказала приходите третьего января. Перезвоним на горячку - они подтвердили тоже самое. В общем я так подумал - отнести в другой банк Альфе мои деньги не нужны :(

Flamingo, добрый день. Укажите, пожалуйста, в какое отделение обращались и ваш ИНН в ЛС. Я уточню, в чем возникли трудности.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:06

Re: Альфа-Банк

Как гасить задолженность по рассрочке? Закинуть на карту сумму и она сама спишется?
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:09

  Інкогніто написав:
  Flamingo написав:
  Інкогніто написав:Не удалось открыть депозит +1%.
Менеджер говорит, что нет отметки в системе по мне. Появится в январе. Если сейчас открыть, то могут забрать назад 1%.
Набирал, горячку, потом они друг с другом по моему телефону говорили, не договорились.
Менеджер отделения зачитал его сносками и выписками по условиям.

У меня Аналогичная ситуация. Причём экономист посчитала мои 9 операций, перечитала условия акции, а потом прочитала какую-то внутреннюю переписку, где было написано что подсчёт операций будет проведён 2.01.19 и сказала приходите третьего января. Перезвоним на горячку - они подтвердили тоже самое. В общем я так подумал - отнести в другой банк Альфе мои деньги не нужны :(


Менеджер в отделении говорил, что нужно разрешение на получение этого процента с главного офиса. И что могут забрать этот процент, в разговоре проскакивает условие - 8 платежей каждый картой месяц. Не только те, которые я сделал.


Вот об неоднозначности я упоминал в своем опусе viewtopic.php?p=4526390#p4526390, но его спустили на тормозах.
Но не все так просто, если одно противоречило другому.
Посему связываться не стал.
Всем успехов.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:27

Re: Альфа-Банк

Порой люблю покритиковать Аллу, но справедливости ради если есть заинтересованность в клиенте, то думаю стоит похвалить.
Получал выплату от Фонда по (ВТБ) процесс записи организован хорошо, если опираться на мой опыт. Все быстро, точно, правда записали в отделение, которое мигрировало с Укрсоца. То ли хотели их подучить, то ли проучить, как бы не суть важно. :mrgreen:
В отделении были сначала в шоке, но отступать некуда, после дыхательных упражнений и подключении менеджера из другого отделения, звонков еще куда-то и чтения методички процесс плавно сдвинулся с места. Время у меня было и я с интересом наблюдал за ходом действия.
По прошествии минут 20-25 уже начали подписывать заявления и копии документов и отправились в кассу, уже с улыбчивым и довольным менеджером, что вершина взята и она теперь в курсе, что и как, одна в отделении. :)
Распрощались уже добрыми коллегами по несчастью.
Можно поставить зачет девушке, отлично справилась и заодно балл Алле в копилку!
Отделение ул. Независимости, 44, И-Ф.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:49

  otg написав:Как гасить задолженность по рассрочке? Закинуть на карту сумму и она сама спишется?

otg, добрый день. После формирования ОМП, клиенту приходит смс с суммой для оплаты, необходимо внести ее в платежном периоде.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:51

  Alfa_Bank написав:
  otg написав:Как гасить задолженность по рассрочке? Закинуть на карту сумму и она сама спишется?

otg, добрый день. После формирования ОМП, клиенту приходит смс с суммой для оплаты, необходимо внести ее в платежном периоде.
На карту внести? Я правильно понимаю?
otg
 
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