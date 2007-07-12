Інкогніто написав:Не удалось открыть депозит +1%. Менеджер говорит, что нет отметки в системе по мне. Появится в январе. Если сейчас открыть, то могут забрать назад 1%. Набирал, горячку, потом они друг с другом по моему телефону говорили, не договорились. Менеджер отделения зачитал его сносками и выписками по условиям.
У меня Аналогичная ситуация. Причём экономист посчитала мои 9 операций, перечитала условия акции, а потом прочитала какую-то внутреннюю переписку, где было написано что подсчёт операций будет проведён 2.01.19 и сказала приходите третьего января. Перезвоним на горячку - они подтвердили тоже самое. В общем я так подумал - отнести в другой банк Альфе мои деньги не нужны
Менеджер в отделении говорил, что нужно разрешение на получение этого процента с главного офиса. И что могут забрать этот процент, в разговоре проскакивает условие - 8 платежей каждый картой месяц. Не только те, которые я сделал.
Уважаемый офпред просьба подсказать какие действия необходимо предпринять, чтобы карта комфорт ФГВФЛ полученная под последние выплаты по фонду и срок которой истекает в текущем месяце была перевыпущена в том же тарифном пакете и в максимально быстрые сроки? На данный момент какая-либо перевыпущенная карта в МАБе не светится, какие-либо смс не приходили.
Інкогніто написав:Не удалось открыть депозит +1%. Менеджер говорит, что нет отметки в системе по мне. Появится в январе. Если сейчас открыть, то могут забрать назад 1%. Набирал, горячку, потом они друг с другом по моему телефону говорили, не договорились. Менеджер отделения зачитал его сносками и выписками по условиям.
У меня Аналогичная ситуация. Причём экономист посчитала мои 9 операций, перечитала условия акции, а потом прочитала какую-то внутреннюю переписку, где было написано что подсчёт операций будет проведён 2.01.19 и сказала приходите третьего января. Перезвоним на горячку - они подтвердили тоже самое. В общем я так подумал - отнести в другой банк Альфе мои деньги не нужны
Flamingo, добрый день. Укажите, пожалуйста, в какое отделение обращались и ваш ИНН в ЛС. Я уточню, в чем возникли трудности.
Інкогніто написав:Не удалось открыть депозит +1%. Менеджер говорит, что нет отметки в системе по мне. Появится в январе. Если сейчас открыть, то могут забрать назад 1%. Набирал, горячку, потом они друг с другом по моему телефону говорили, не договорились. Менеджер отделения зачитал его сносками и выписками по условиям.
У меня Аналогичная ситуация. Причём экономист посчитала мои 9 операций, перечитала условия акции, а потом прочитала какую-то внутреннюю переписку, где было написано что подсчёт операций будет проведён 2.01.19 и сказала приходите третьего января. Перезвоним на горячку - они подтвердили тоже самое. В общем я так подумал - отнести в другой банк Альфе мои деньги не нужны
Менеджер в отделении говорил, что нужно разрешение на получение этого процента с главного офиса. И что могут забрать этот процент, в разговоре проскакивает условие - 8 платежей каждый картой месяц. Не только те, которые я сделал.
Вот об неоднозначности я упоминал в своем опусе viewtopic.php?p=4526390#p4526390, но его спустили на тормозах. Но не все так просто, если одно противоречило другому. Посему связываться не стал. Всем успехов.
Порой люблю покритиковать Аллу, но справедливости ради если есть заинтересованность в клиенте, то думаю стоит похвалить. Получал выплату от Фонда по (ВТБ) процесс записи организован хорошо, если опираться на мой опыт. Все быстро, точно, правда записали в отделение, которое мигрировало с Укрсоца. То ли хотели их подучить, то ли проучить, как бы не суть важно. В отделении были сначала в шоке, но отступать некуда, после дыхательных упражнений и подключении менеджера из другого отделения, звонков еще куда-то и чтения методички процесс плавно сдвинулся с места. Время у меня было и я с интересом наблюдал за ходом действия. По прошествии минут 20-25 уже начали подписывать заявления и копии документов и отправились в кассу, уже с улыбчивым и довольным менеджером, что вершина взята и она теперь в курсе, что и как, одна в отделении. Распрощались уже добрыми коллегами по несчастью. Можно поставить зачет девушке, отлично справилась и заодно балл Алле в копилку! Отделение ул. Независимости, 44, И-Ф.