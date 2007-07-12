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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6577657865796580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 942
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
155
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 942
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:51

  ruvex написав:Порой люблю покритиковать Аллу, но справедливости ради если есть заинтересованность в клиенте, то думаю стоит похвалить.
Получал выплату от Фонда по (ВТБ) процесс записи организован хорошо, если опираться на мой опыт. Все быстро, точно, правда записали в отделение, которое мигрировало с Укрсоца. То ли хотели их подучить, то ли проучить, как бы не суть важно. :mrgreen:
В отделении были сначала в шоке, но отступать некуда, после дыхательных упражнений и подключении менеджера из другого отделения, звонков еще куда-то и чтения методички процесс плавно сдвинулся с места. Время у меня было и я с интересом наблюдал за ходом действия.
По прошествии минут 20-25 уже начали подписывать заявления и копии документов и отправились в кассу, уже с улыбчивым и довольным менеджером, что вершина взята и она теперь в курсе, что и как, одна в отделении. :)
Распрощались уже добрыми коллегами по несчастью.
Можно поставить зачет девушке, отлично справилась и заодно балл Алле в копилку!
Отделение ул. Независимости, 44, И-Ф.

ruvex, добрый день. Спасибо за отзыв :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:53

Alfa_Bank ну вот как это называется - третий день не могу получить деньги по закончившемуся вкладу. Договор закончился 22 декабря - весь день ждал когда они упадут на карту, упали в 16-15, касса закрылась в 16-00... три дня выходных деньги лежат без дела. Приезжаю в понедельник в отделение - ой, а мы думали вы их получили, и то что под вас заказывали уже потратили, можем выдать частично. Ну ладно думаю, бывает такое. Давайте завтра приеду за остальными, а если денег у вас не будет до двух, то позвоните, чтобы я зря не ехал. Приезжаю сегодня - ой, а денег не привезли. а почему не позвонили, чтобы я зря третий раз не ехал - немая сцена...
Ну вот, что это за отношение к клиенту? Снегопад. кругом пробки, добираться до отделения то еще приключение. Вы лишили меня недополученной прибыли, помотали нервы, и отобрали несколько часов жизни.
Это ваше днище закончится тем, что я позабираю все свои депозиты к чертовой бабушке :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:55

  otg написав:
  Alfa_Bank написав:
  otg написав:Как гасить задолженность по рассрочке? Закинуть на карту сумму и она сама спишется?

otg, добрый день. После формирования ОМП, клиенту приходит смс с суммой для оплаты, необходимо внести ее в платежном периоде.
На карту внести? Я правильно понимаю?

На картсчет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:02

  Stringer написав:Alfa_Bank ну вот как это называется - третий день не могу получить деньги по закончившемуся вкладу. Договор закончился 22 декабря - весь день ждал когда они упадут на карту, упали в 16-15, касса закрылась в 16-00... три дня выходных деньги лежат без дела. Приезжаю в понедельник в отделение - ой, а мы думали вы их получили, и то что под вас заказывали уже потратили, можем выдать частично. Ну ладно думаю, бывает такое. Давайте завтра приеду за остальными, а если денег у вас не будет до двух, то позвоните, чтобы я зря не ехал. Приезжаю сегодня - ой, а денег не привезли. а почему не позвонили, чтобы я зря третий раз не ехал - немая сцена...
Ну вот, что это за отношение к клиенту? Снегопад. кругом пробки, добираться до отделения то еще приключение. Вы лишили меня недополученной прибыли, помотали нервы, и отобрали несколько часов жизни.
Это ваше днище закончится тем, что я позабираю все свои депозиты к чертовой бабушке :evil:


Безотносительно к очевидному про..бу заказа со стороны Альфы - а перезвонить перед поездкой не?

Всегда звоню перед походом, если заказывал накануне.

Просто по причине того, что четкое время инкасации вам никто и никогда не скажет по вполне ясным причинам, а на время моего прихода заказ может быть еще и не привезен.
Тем более что сами видели состояние дорог.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:34

  curiousobro написав:
  Stringer написав:Alfa_Bank ну вот как это называется - третий день не могу получить деньги по закончившемуся вкладу. Договор закончился 22 декабря - весь день ждал когда они упадут на карту, упали в 16-15, касса закрылась в 16-00... три дня выходных деньги лежат без дела. Приезжаю в понедельник в отделение - ой, а мы думали вы их получили, и то что под вас заказывали уже потратили, можем выдать частично. Ну ладно думаю, бывает такое. Давайте завтра приеду за остальными, а если денег у вас не будет до двух, то позвоните, чтобы я зря не ехал. Приезжаю сегодня - ой, а денег не привезли. а почему не позвонили, чтобы я зря третий раз не ехал - немая сцена...
Ну вот, что это за отношение к клиенту? Снегопад. кругом пробки, добираться до отделения то еще приключение. Вы лишили меня недополученной прибыли, помотали нервы, и отобрали несколько часов жизни.
Это ваше днище закончится тем, что я позабираю все свои депозиты к чертовой бабушке :evil:


Безотносительно к очевидному про..бу заказа со стороны Альфы - а перезвонить перед поездкой не?

Всегда звоню перед походом, если заказывал накануне.

Просто по причине того, что четкое время инкасации вам никто и никогда не скажет по вполне ясным причинам, а на время моего прихода заказ может быть еще и не привезен.
Тем более что сами видели состояние дорог.

Перед поездкой когда? В субботу звонил - деньги были. Погода была нормальная, инкассация прошла штатно. Да и заказывал я за четыре дня.
На следующий рабочий день, в среду - даже в голову не пришло, что заказанные и привезенные для меня деньги отдадут кому то другому.
В четверг - мне обещали позвонить, если денег не будет.
И опять же, нафиг нужен такой овнобанк, где каждый чих нужно перепроверять перезванивать, перестраховываться :evil: У меня что, дел иных нет как перепроверять работу нерадивых сотрудников банка.
Об этом и пишу - если альфа окончательно превратился в овнобанк, где каждый чих надо перепроверять, чтобы не обманули - нафиг держать в нем депозиты?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:54

  Stringer написав:Перед поездкой когда? В субботу звонил - деньги были. Погода была нормальная, инкассация прошла штатно. Да и заказывал я за четыре дня.
На следующий рабочий день, в среду - даже в голову не пришло, что заказанные и привезенные для меня деньги отдадут кому то другому.
В четверг - мне обещали позвонить, если денег не будет.
И опять же, нафиг нужен такой овнобанк, где каждый чих нужно перепроверять перезванивать, перестраховываться :evil: У меня что, дел иных нет как перепроверять работу нерадивых сотрудников банка.
Об этом и пишу - если альфа окончательно превратился в овнобанк, где каждый чих надо перепроверять, чтобы не обманули - нафиг держать в нем депозиты?


Ну по моему логика вполне ясна.

Заказанные деньги ваши только на заказанный день. В любое другое время они уже не ваши, уж простите.

А звонить нужно непосредственно перед тем, как выезжаете в банк.
Если вам сложно потратить 1 минуту на уточнить, но не сложно потратить хз сколько чтобы добратся до отделения и увидеть там болт - то это только ваш выбор.

Пока что, следуя всей вышеописанной процедуре, у меня потерь времени с Аллой не было в части работы с наличностью.
curiousobro
 
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