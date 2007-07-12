Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Альфа-Банк Альфа-Банк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 6577657865796580 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 942 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 197 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 16% 155 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 148 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 261 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 181 Всього голосів : 942 Додано: Чет 27 гру, 2018 14:51 ruvex написав: Порой люблю покритиковать Аллу, но справедливости ради если есть заинтересованность в клиенте, то думаю стоит похвалить.

Получал выплату от Фонда по (ВТБ) процесс записи организован хорошо, если опираться на мой опыт. Все быстро, точно, правда записали в отделение, которое мигрировало с Укрсоца. То ли хотели их подучить, то ли проучить, как бы не суть важно.

В отделении были сначала в шоке, но отступать некуда, после дыхательных упражнений и подключении менеджера из другого отделения, звонков еще куда-то и чтения методички процесс плавно сдвинулся с места. Время у меня было и я с интересом наблюдал за ходом действия.

По прошествии минут 20-25 уже начали подписывать заявления и копии документов и отправились в кассу, уже с улыбчивым и довольным менеджером, что вершина взята и она теперь в курсе, что и как, одна в отделении.

Распрощались уже добрыми коллегами по несчастью.

Можно поставить зачет девушке, отлично справилась и заодно балл Алле в копилку!

Отделение ул. Независимости, 44, И-Ф. Порой люблю покритиковать Аллу, но справедливости ради если есть заинтересованность в клиенте, то думаю стоит похвалить.Получал выплату от Фонда по (ВТБ) процесс записи организован хорошо, если опираться на мой опыт. Все быстро, точно, правда записали в отделение, которое мигрировало с Укрсоца. То ли хотели их подучить, то ли проучить, как бы не суть важно.В отделении были сначала в шоке, но отступать некуда, после дыхательных упражнений и подключении менеджера из другого отделения, звонков еще куда-то и чтения методички процесс плавно сдвинулся с места. Время у меня было и я с интересом наблюдал за ходом действия.По прошествии минут 20-25 уже начали подписывать заявления и копии документов и отправились в кассу, уже с улыбчивым и довольным менеджером, что вершина взята и она теперь в курсе, что и как, одна в отделении.Распрощались уже добрыми коллегами по несчастью.Можно поставить зачет девушке, отлично справилась и заодно балл Алле в копилку!Отделение ул. Независимости, 44, И-Ф.

ruvex, добрый день. Спасибо за отзыв ruvex, добрый день. Спасибо за отзыв Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 5409 З нами з: 18.02.13 Подякував: 45 раз. Подякували: 420 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 16:53 Alfa_Bank ну вот как это называется - третий день не могу получить деньги по закончившемуся вкладу. Договор закончился 22 декабря - весь день ждал когда они упадут на карту, упали в 16-15, касса закрылась в 16-00... три дня выходных деньги лежат без дела. Приезжаю в понедельник в отделение - ой, а мы думали вы их получили, и то что под вас заказывали уже потратили, можем выдать частично. Ну ладно думаю, бывает такое. Давайте завтра приеду за остальными, а если денег у вас не будет до двух, то позвоните, чтобы я зря не ехал. Приезжаю сегодня - ой, а денег не привезли. а почему не позвонили, чтобы я зря третий раз не ехал - немая сцена...

Ну вот, что это за отношение к клиенту? Снегопад. кругом пробки, добираться до отделения то еще приключение. Вы лишили меня недополученной прибыли, помотали нервы, и отобрали несколько часов жизни.

Это ваше днище закончится тем, что я позабираю все свои депозиты к чертовой бабушке ну вот как это называется - третий день не могу получить деньги по закончившемуся вкладу. Договор закончился 22 декабря - весь день ждал когда они упадут на карту, упали в 16-15, касса закрылась в 16-00... три дня выходных деньги лежат без дела. Приезжаю в понедельник в отделение - ой, а мы думали вы их получили, и то что под вас заказывали уже потратили, можем выдать частично. Ну ладно думаю, бывает такое. Давайте завтра приеду за остальными, а если денег у вас не будет до двух, то позвоните, чтобы я зря не ехал. Приезжаю сегодня - ой, а денег не привезли. а почему не позвонили, чтобы я зря третий раз не ехал - немая сцена...Ну вот, что это за отношение к клиенту? Снегопад. кругом пробки, добираться до отделения то еще приключение. Вы лишили меня недополученной прибыли, помотали нервы, и отобрали несколько часов жизни.Это ваше днище закончится тем, что я позабираю все свои депозиты к чертовой бабушке Stringer Повідомлень: 8831 З нами з: 23.01.13 Подякував: 257 раз. Подякували: 1236 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 16:55 otg написав: Alfa_Bank написав: otg написав: Как гасить задолженность по рассрочке? Закинуть на карту сумму и она сама спишется? Как гасить задолженность по рассрочке? Закинуть на карту сумму и она сама спишется?

otg, добрый день. После формирования ОМП, клиенту приходит смс с суммой для оплаты, необходимо внести ее в платежном периоде. otg, добрый день. После формирования ОМП, клиенту приходит смс с суммой для оплаты, необходимо внести ее в платежном периоде. На карту внести? Я правильно понимаю? На карту внести? Я правильно понимаю?

На картсчет На картсчет ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26927 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2144 раз. Подякували: 3104 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 18:02 Stringer написав: Alfa_Bank ну вот как это называется - третий день не могу получить деньги по закончившемуся вкладу. Договор закончился 22 декабря - весь день ждал когда они упадут на карту, упали в 16-15, касса закрылась в 16-00... три дня выходных деньги лежат без дела. Приезжаю в понедельник в отделение - ой, а мы думали вы их получили, и то что под вас заказывали уже потратили, можем выдать частично. Ну ладно думаю, бывает такое. Давайте завтра приеду за остальными, а если денег у вас не будет до двух, то позвоните, чтобы я зря не ехал. Приезжаю сегодня - ой, а денег не привезли. а почему не позвонили, чтобы я зря третий раз не ехал - немая сцена...

Ну вот, что это за отношение к клиенту? Снегопад. кругом пробки, добираться до отделения то еще приключение. Вы лишили меня недополученной прибыли, помотали нервы, и отобрали несколько часов жизни.

Это ваше днище закончится тем, что я позабираю все свои депозиты к чертовой бабушке ну вот как это называется - третий день не могу получить деньги по закончившемуся вкладу. Договор закончился 22 декабря - весь день ждал когда они упадут на карту, упали в 16-15, касса закрылась в 16-00... три дня выходных деньги лежат без дела. Приезжаю в понедельник в отделение - ой, а мы думали вы их получили, и то что под вас заказывали уже потратили, можем выдать частично. Ну ладно думаю, бывает такое. Давайте завтра приеду за остальными, а если денег у вас не будет до двух, то позвоните, чтобы я зря не ехал. Приезжаю сегодня - ой, а денег не привезли. а почему не позвонили, чтобы я зря третий раз не ехал - немая сцена...Ну вот, что это за отношение к клиенту? Снегопад. кругом пробки, добираться до отделения то еще приключение. Вы лишили меня недополученной прибыли, помотали нервы, и отобрали несколько часов жизни.Это ваше днище закончится тем, что я позабираю все свои депозиты к чертовой бабушке



Безотносительно к очевидному про..бу заказа со стороны Альфы - а перезвонить перед поездкой не?



Всегда звоню перед походом, если заказывал накануне.



Просто по причине того, что четкое время инкасации вам никто и никогда не скажет по вполне ясным причинам, а на время моего прихода заказ может быть еще и не привезен.

Тем более что сами видели состояние дорог. Безотносительно к очевидному про..бу заказа со стороны Альфы - а перезвонить перед поездкой не?Всегда звоню перед походом, если заказывал накануне.Просто по причине того, что четкое время инкасации вам никто и никогда не скажет по вполне ясным причинам, а на время моего прихода заказ может быть еще и не привезен.Тем более что сами видели состояние дорог. curiousobro Повідомлень: 1572 З нами з: 21.07.17 Подякував: 31 раз. Подякували: 196 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 18:34 curiousobro написав: Stringer написав: Alfa_Bank ну вот как это называется - третий день не могу получить деньги по закончившемуся вкладу. Договор закончился 22 декабря - весь день ждал когда они упадут на карту, упали в 16-15, касса закрылась в 16-00... три дня выходных деньги лежат без дела. Приезжаю в понедельник в отделение - ой, а мы думали вы их получили, и то что под вас заказывали уже потратили, можем выдать частично. Ну ладно думаю, бывает такое. Давайте завтра приеду за остальными, а если денег у вас не будет до двух, то позвоните, чтобы я зря не ехал. Приезжаю сегодня - ой, а денег не привезли. а почему не позвонили, чтобы я зря третий раз не ехал - немая сцена...

Ну вот, что это за отношение к клиенту? Снегопад. кругом пробки, добираться до отделения то еще приключение. Вы лишили меня недополученной прибыли, помотали нервы, и отобрали несколько часов жизни.

Это ваше днище закончится тем, что я позабираю все свои депозиты к чертовой бабушке ну вот как это называется - третий день не могу получить деньги по закончившемуся вкладу. Договор закончился 22 декабря - весь день ждал когда они упадут на карту, упали в 16-15, касса закрылась в 16-00... три дня выходных деньги лежат без дела. Приезжаю в понедельник в отделение - ой, а мы думали вы их получили, и то что под вас заказывали уже потратили, можем выдать частично. Ну ладно думаю, бывает такое. Давайте завтра приеду за остальными, а если денег у вас не будет до двух, то позвоните, чтобы я зря не ехал. Приезжаю сегодня - ой, а денег не привезли. а почему не позвонили, чтобы я зря третий раз не ехал - немая сцена...Ну вот, что это за отношение к клиенту? Снегопад. кругом пробки, добираться до отделения то еще приключение. Вы лишили меня недополученной прибыли, помотали нервы, и отобрали несколько часов жизни.Это ваше днище закончится тем, что я позабираю все свои депозиты к чертовой бабушке



Безотносительно к очевидному про..бу заказа со стороны Альфы - а перезвонить перед поездкой не?



Всегда звоню перед походом, если заказывал накануне.



Просто по причине того, что четкое время инкасации вам никто и никогда не скажет по вполне ясным причинам, а на время моего прихода заказ может быть еще и не привезен.

Тем более что сами видели состояние дорог. Безотносительно к очевидному про..бу заказа со стороны Альфы - а перезвонить перед поездкой не?Всегда звоню перед походом, если заказывал накануне.Просто по причине того, что четкое время инкасации вам никто и никогда не скажет по вполне ясным причинам, а на время моего прихода заказ может быть еще и не привезен.Тем более что сами видели состояние дорог.

Перед поездкой когда? В субботу звонил - деньги были. Погода была нормальная, инкассация прошла штатно. Да и заказывал я за четыре дня.

На следующий рабочий день, в среду - даже в голову не пришло, что заказанные и привезенные для меня деньги отдадут кому то другому.

В четверг - мне обещали позвонить, если денег не будет.

И опять же, нафиг нужен такой овнобанк, где каждый чих нужно перепроверять перезванивать, перестраховываться У меня что, дел иных нет как перепроверять работу нерадивых сотрудников банка.

Об этом и пишу - если альфа окончательно превратился в овнобанк, где каждый чих надо перепроверять, чтобы не обманули - нафиг держать в нем депозиты? Перед поездкой когда? В субботу звонил - деньги были. Погода была нормальная, инкассация прошла штатно. Да и заказывал я за четыре дня.На следующий рабочий день, в среду - даже в голову не пришло, что заказанные и привезенные для меня деньги отдадут кому то другому.В четверг - мне обещали позвонить, если денег не будет.И опять же, нафиг нужен такой овнобанк, где каждый чих нужно перепроверять перезванивать, перестраховыватьсяУ меня что, дел иных нет как перепроверять работу нерадивых сотрудников банка.Об этом и пишу - если альфа окончательно превратился в овнобанк, где каждый чих надо перепроверять, чтобы не обманули - нафиг держать в нем депозиты? Stringer Повідомлень: 8831 З нами з: 23.01.13 Подякував: 257 раз. Подякували: 1236 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 гру, 2018 18:54 Stringer написав: Перед поездкой когда? В субботу звонил - деньги были. Погода была нормальная, инкассация прошла штатно. Да и заказывал я за четыре дня.

На следующий рабочий день, в среду - даже в голову не пришло, что заказанные и привезенные для меня деньги отдадут кому то другому.

В четверг - мне обещали позвонить, если денег не будет.

И опять же, нафиг нужен такой овнобанк, где каждый чих нужно перепроверять перезванивать, перестраховываться У меня что, дел иных нет как перепроверять работу нерадивых сотрудников банка.

Об этом и пишу - если альфа окончательно превратился в овнобанк, где каждый чих надо перепроверять, чтобы не обманули - нафиг держать в нем депозиты? Перед поездкой когда? В субботу звонил - деньги были. Погода была нормальная, инкассация прошла штатно. Да и заказывал я за четыре дня.На следующий рабочий день, в среду - даже в голову не пришло, что заказанные и привезенные для меня деньги отдадут кому то другому.В четверг - мне обещали позвонить, если денег не будет.И опять же, нафиг нужен такой овнобанк, где каждый чих нужно перепроверять перезванивать, перестраховыватьсяУ меня что, дел иных нет как перепроверять работу нерадивых сотрудников банка.Об этом и пишу - если альфа окончательно превратился в овнобанк, где каждый чих надо перепроверять, чтобы не обманули - нафиг держать в нем депозиты?



Ну по моему логика вполне ясна.



Заказанные деньги ваши только на заказанный день. В любое другое время они уже не ваши, уж простите.



А звонить нужно непосредственно перед тем, как выезжаете в банк.

Если вам сложно потратить 1 минуту на уточнить, но не сложно потратить хз сколько чтобы добратся до отделения и увидеть там болт - то это только ваш выбор.



Пока что, следуя всей вышеописанной процедуре, у меня потерь времени с Аллой не было в части работы с наличностью. Ну по моему логика вполне ясна.Заказанные деньги ваши только на заказанный день. В любое другое время они уже не ваши, уж простите.А звонить нужно непосредственно перед тем, как выезжаете в банк.Если вам сложно потратить 1 минуту на уточнить, но не сложно потратить хз сколько чтобы добратся до отделения и увидеть там болт - то это только ваш выбор.Пока что, следуя всей вышеописанной процедуре, у меня потерь времени с Аллой не было в части работы с наличностью. curiousobro Повідомлень: 1572 З нами з: 21.07.17 Подякував: 31 раз. Подякували: 196 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6577657865796580 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє ОТП БАНК 1 ... 563 , 564 , 565

Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48 Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48 5645 1336919

ramaz Чет 27 гру, 2018 19:15 Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3334 , 3335 , 3336

Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56 33357 4109126

greenozon Чет 27 гру, 2018 18:26 Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 38 , 39 , 40

zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06 393 119799

greenozon Чет 27 гру, 2018 17:51