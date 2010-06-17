ruvex написав:Порой люблю покритиковать Аллу, но справедливости ради если есть заинтересованность в клиенте, то думаю стоит похвалить. Получал выплату от Фонда по (ВТБ) процесс записи организован хорошо, если опираться на мой опыт. Все быстро, точно, правда записали в отделение, которое мигрировало с Укрсоца. То ли хотели их подучить, то ли проучить, как бы не суть важно. В отделении были сначала в шоке, но отступать некуда, после дыхательных упражнений и подключении менеджера из другого отделения, звонков еще куда-то и чтения методички процесс плавно сдвинулся с места. Время у меня было и я с интересом наблюдал за ходом действия. По прошествии минут 20-25 уже начали подписывать заявления и копии документов и отправились в кассу, уже с улыбчивым и довольным менеджером, что вершина взята и она теперь в курсе, что и как, одна в отделении. Распрощались уже добрыми коллегами по несчастью. Можно поставить зачет девушке, отлично справилась и заодно балл Алле в копилку! Отделение ул. Независимости, 44, И-Ф.
Alfa_Bank ну вот как это называется - третий день не могу получить деньги по закончившемуся вкладу. Договор закончился 22 декабря - весь день ждал когда они упадут на карту, упали в 16-15, касса закрылась в 16-00... три дня выходных деньги лежат без дела. Приезжаю в понедельник в отделение - ой, а мы думали вы их получили, и то что под вас заказывали уже потратили, можем выдать частично. Ну ладно думаю, бывает такое. Давайте завтра приеду за остальными, а если денег у вас не будет до двух, то позвоните, чтобы я зря не ехал. Приезжаю сегодня - ой, а денег не привезли. а почему не позвонили, чтобы я зря третий раз не ехал - немая сцена... Ну вот, что это за отношение к клиенту? Снегопад. кругом пробки, добираться до отделения то еще приключение. Вы лишили меня недополученной прибыли, помотали нервы, и отобрали несколько часов жизни. Это ваше днище закончится тем, что я позабираю все свои депозиты к чертовой бабушке
Stringer написав:Alfa_Bank ну вот как это называется - третий день не могу получить деньги по закончившемуся вкладу. Договор закончился 22 декабря - весь день ждал когда они упадут на карту, упали в 16-15, касса закрылась в 16-00... три дня выходных деньги лежат без дела. Приезжаю в понедельник в отделение - ой, а мы думали вы их получили, и то что под вас заказывали уже потратили, можем выдать частично. Ну ладно думаю, бывает такое. Давайте завтра приеду за остальными, а если денег у вас не будет до двух, то позвоните, чтобы я зря не ехал. Приезжаю сегодня - ой, а денег не привезли. а почему не позвонили, чтобы я зря третий раз не ехал - немая сцена... Ну вот, что это за отношение к клиенту? Снегопад. кругом пробки, добираться до отделения то еще приключение. Вы лишили меня недополученной прибыли, помотали нервы, и отобрали несколько часов жизни. Это ваше днище закончится тем, что я позабираю все свои депозиты к чертовой бабушке
Безотносительно к очевидному про..бу заказа со стороны Альфы - а перезвонить перед поездкой не?
Всегда звоню перед походом, если заказывал накануне.
Просто по причине того, что четкое время инкасации вам никто и никогда не скажет по вполне ясным причинам, а на время моего прихода заказ может быть еще и не привезен. Тем более что сами видели состояние дорог.
Stringer написав:Alfa_Bank ну вот как это называется - третий день не могу получить деньги по закончившемуся вкладу. Договор закончился 22 декабря - весь день ждал когда они упадут на карту, упали в 16-15, касса закрылась в 16-00... три дня выходных деньги лежат без дела. Приезжаю в понедельник в отделение - ой, а мы думали вы их получили, и то что под вас заказывали уже потратили, можем выдать частично. Ну ладно думаю, бывает такое. Давайте завтра приеду за остальными, а если денег у вас не будет до двух, то позвоните, чтобы я зря не ехал. Приезжаю сегодня - ой, а денег не привезли. а почему не позвонили, чтобы я зря третий раз не ехал - немая сцена... Ну вот, что это за отношение к клиенту? Снегопад. кругом пробки, добираться до отделения то еще приключение. Вы лишили меня недополученной прибыли, помотали нервы, и отобрали несколько часов жизни. Это ваше днище закончится тем, что я позабираю все свои депозиты к чертовой бабушке
Безотносительно к очевидному про..бу заказа со стороны Альфы - а перезвонить перед поездкой не?
Всегда звоню перед походом, если заказывал накануне.
Просто по причине того, что четкое время инкасации вам никто и никогда не скажет по вполне ясным причинам, а на время моего прихода заказ может быть еще и не привезен. Тем более что сами видели состояние дорог.
Перед поездкой когда? В субботу звонил - деньги были. Погода была нормальная, инкассация прошла штатно. Да и заказывал я за четыре дня. На следующий рабочий день, в среду - даже в голову не пришло, что заказанные и привезенные для меня деньги отдадут кому то другому. В четверг - мне обещали позвонить, если денег не будет. И опять же, нафиг нужен такой овнобанк, где каждый чих нужно перепроверять перезванивать, перестраховываться У меня что, дел иных нет как перепроверять работу нерадивых сотрудников банка. Об этом и пишу - если альфа окончательно превратился в овнобанк, где каждый чих надо перепроверять, чтобы не обманули - нафиг держать в нем депозиты?
Stringer написав:Перед поездкой когда? В субботу звонил - деньги были. Погода была нормальная, инкассация прошла штатно. Да и заказывал я за четыре дня. На следующий рабочий день, в среду - даже в голову не пришло, что заказанные и привезенные для меня деньги отдадут кому то другому. В четверг - мне обещали позвонить, если денег не будет. И опять же, нафиг нужен такой овнобанк, где каждый чих нужно перепроверять перезванивать, перестраховываться У меня что, дел иных нет как перепроверять работу нерадивых сотрудников банка. Об этом и пишу - если альфа окончательно превратился в овнобанк, где каждый чих надо перепроверять, чтобы не обманули - нафиг держать в нем депозиты?
Ну по моему логика вполне ясна.
Заказанные деньги ваши только на заказанный день. В любое другое время они уже не ваши, уж простите.
А звонить нужно непосредственно перед тем, как выезжаете в банк. Если вам сложно потратить 1 минуту на уточнить, но не сложно потратить хз сколько чтобы добратся до отделения и увидеть там болт - то это только ваш выбор.
Пока что, следуя всей вышеописанной процедуре, у меня потерь времени с Аллой не было в части работы с наличностью.
Господа сотрудники АБУ ! Вы не оставляете выбора как публично задать вам вопрос: - "Когда будет устранена проблема с зачислением средств перечисленных на пополнение пластиковой карты 21.12.2018". Сегодня уже 27.12.2018, у меня из-за ВАШЕЙ проблемы на кредитной карте насчиталась комиссия, не верно отображается информация в интернет банкинге, прилетела СМС-ка что я задолжал более 8000 грн, в интернет банкинге вообще другая информация и тоже бредовая. Утром в колл-центре мне сказали перезвонить вечером, вечером мне ответили что сроки устранения проблемы не известны и предложили либо регулярно названивать в колл-центр и интересоваться или в интернет банкинге смотреть и вычислять по остаткам на карте устранили проблему или нет. Где ваша "знаменитая" клиентоориентированность? Проинформируйте пожалуйста, когда закончится этот бардак и закончится ли он вообще? Неужели так тяжело организовать общее информирование клиентов об устранении проблемы? Неужели вы считаете что клиенту интересно тратить свое время, названивать в колл-центр и каждый раз заново рассказывать проблему которая у ВАС случилась?
novichok написав:хочу открыть депо,но не могу. долго ждать?
novichok, приношу свои извинения за временные неудобства. Ежедневно с 19:40 до 20:20 происходит обновление данных системы My alfabank, в связи с чем проведение операций в системе невозможно. Данный временной интервал технических работ на сервисе связан с окончанием операционного дня банка.
сегодня пытался открыться раньше. тоже самое. пол часа разговоров с горячей линией не помогло. ответ один-приходите в отделение. некогда мне ходить по отделениям. деньги(пол фонда) отправил в другой банк.