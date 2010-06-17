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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 22:16
потерпевший написав:
Выдача наличных с кредитной карты эко максимум входит в грейс-период?
Нет, проценты начинают капать сразу после проводки.
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curiousobro
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:29
lov2108 написав:
Сегодня пришёл в отделение на пр.Голосеевском с надеждой оформить депо под +1% по акции 8 транзакций.
Манагер взяла доки, ушла к начальнику....залипала там 10 минут и потом пришла и сказала что оформить можно после 03.01 т.к. будет подсчёт транзакций и блабла бла. Я показал правила на их сайте, но там не с кем разговаривать...зомби.
Плюнул и пошёл пополнил столб в ощаде.
Я описывал чуть раньше сегодня аналогичную ситуацию. У истории было продолжение. После моего сообщения представитель банка связывалась с отделением и мне примерно около 16-00 перезвонили и предложили нести деньги. Но вот незадача - они уже были на депо в др.банке. Но представителю - в любом случае респект за участие в решении вопроса.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:30
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:33
Итить колотить. А я то думаю, где ж 3Д к Мастеру? А им оказывается некогда, красоту ваяют.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:41
Фантом написав:
А я то думаю, где ж 3Д к Мастеру? А им оказывается некогда, красоту ваяют.
К Мастеру? А ничего что только что пополнял Моно со своей Ультры и 3D не было... Это нормально?
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:43
потерпевший написав:
Выдача наличных с кредитной карты эко максимум входит в грейс-период?
Нет
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Чет 27 гру, 2018 21:47
kreuz
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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Чет 27 гру, 2018 21:34
kreuz
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