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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6578657965806581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 943
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
197
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
156
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 943
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:16

  потерпевший написав:Выдача наличных с кредитной карты эко максимум входит в грейс-период?

Нет, проценты начинают капать сразу после проводки.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:29

  lov2108 написав:Сегодня пришёл в отделение на пр.Голосеевском с надеждой оформить депо под +1% по акции 8 транзакций.
Манагер взяла доки, ушла к начальнику....залипала там 10 минут и потом пришла и сказала что оформить можно после 03.01 т.к. будет подсчёт транзакций и блабла бла. Я показал правила на их сайте, но там не с кем разговаривать...зомби.
Плюнул и пошёл пополнил столб в ощаде.

Я описывал чуть раньше сегодня аналогичную ситуацию. У истории было продолжение. После моего сообщения представитель банка связывалась с отделением и мне примерно около 16-00 перезвонили и предложили нести деньги. Но вот незадача - они уже были на депо в др.банке. Но представителю - в любом случае респект за участие в решении вопроса.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:30

красссота :P
https://futurelab.alfabank.ua/?fbclid=I ... uEqSLNG9Os
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:33

  clientage написав:красссота :P
https://futurelab.alfabank.ua/?fbclid=I ... uEqSLNG9Os

Итить колотить. А я то думаю, где ж 3Д к Мастеру? А им оказывается некогда, красоту ваяют. :lol:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:41

  Фантом написав:А я то думаю, где ж 3Д к Мастеру? А им оказывается некогда, красоту ваяют. :lol:

К Мастеру? А ничего что только что пополнял Моно со своей Ультры и 3D не было... Это нормально?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:43

  потерпевший написав:Выдача наличных с кредитной карты эко максимум входит в грейс-период?

Нет
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:59

  Vorlon написав:
  Фантом написав:А я то думаю, где ж 3Д к Мастеру? А им оказывается некогда, красоту ваяют. :lol:

К Мастеру? А ничего что только что пополнял Моно со своей Ультры и 3D не было... Это нормально?

В случае с моно - это нормально
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 03:55

  Vorlon написав:
  Фантом написав:А я то думаю, где ж 3Д к Мастеру? А им оказывается некогда, красоту ваяют. :lol:

К Мастеру? А ничего что только что пополнял Моно со своей Ультры и 3D не было... Это нормально?


есть сайта которые 3D не запрашивают типа ебая
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 03:57

в субботу кассы до скольки работают? операционный день как всегда?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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